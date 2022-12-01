https://sputniknews.com.tr/20221201/aralik-ayinda-partiler-secim-hazirliklarina-hiz-verecek-1064050593.html
Aralık ayında partiler seçim hazırlıklarına hız verecek
Aralık ayında partiler seçim hazırlıklarına hız verecek
Siyasi partiler aralık ayı içerisinde seçim startını vermeye hazırlanıyor. CHP, İYİ Parti ve MHP, milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe başkalarının... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T14:00+0300
2022-12-01T14:00+0300
2022-12-01T14:00+0300
politika
seçim
genel seçim
2023
ak parti
chp
iyi parti
mhp
6'lı masa
sandık
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Türkiye 2023 yılında sandık başına gidecek. Zamanında yapılması durumunda haziran ayında, Meclis'in karar vermesi durumunda ise daha erken bir tarihte Türkiye’de sandıklar kurulacak. Siyasi partiler 2023 yılı öncesinde hazırlıklarına başladı. Aralık ayında siyasi partiler yoğun bir mesai gerçekleştirilecek.İl başkanları genelgesiSiyasi partiler seçim hazırlıkları kapsamında aday olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarına genelge göndererek istifalarını istedi. CHP milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının 22 Aralık tarihine kadar görevi bırakmalarını istedi. İYİ Parti ve MHP de benzer bir süreç yürütülüyor. AK Parti ise istisnaların dışında il başkanlarının adaylık için görevi bırakmalarına sıcak bakılmıyor. Siyasi partiler istifa eden il başkanlarının yerine yenilerini seçerek, seçim sürecinde çalışmaların aksamamasını hedefliyor.Sandık görevlilerine eğitimSiyasi partiler seçim çalışmalarının yanı sıra, seçim günü sandıklardan çıkacak oylarına sahip çıkmak için de hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanları toplantısında sandık kurullarının eğitilmesi talimatını verdi. Altılı masayı oluşturan partilerin oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu’nun hazırlandığı rapor kapsamında da partiler seçim kurularına yönelik eğitim verilmeyi planlanıyor. Partiler Aralık ayında seçim kurullarını belirleme ve eğitimlere başlaması için çalışma yürütülecek.Bütçe görüşmeleri sonrasına saha çalışmaları artacakPartilerin il ve ilçe teşkilatlarının çalışmalarına Aralık ayı sonunda milletvekillerinin katılması da planlanıyor. Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda başlayacak olan bütçe görüşmeleri sonrasında milletvekilleri de saha çalışmasına katılacak. Bütçe sonrasında Meclisin çalışmalarına ara vermesi bekleniyor.Genel merkezlerde ziyaretçi sayısı arttıMilletvekili adaylığını düşünenlerin Ankara’da uğrak noktaları ise parti genel merkezleri oldu. Son bir ayda genel merkezlerde ziyaretçi sayısının arttığı belirtilirken, aralık ayında da bu ziyaretlerin artması bekleniyor. Adaylık hazırlığı yapanlar genel merkezlerde, genel başkanlar ve genel başkan yardımcıları ile görüşme çabaları içerisinde.Aralık ayının ilk mücadelesi 3 Aralık’taAralık ayında siyasi partiler seçim vaatleriyle ilgili açıklamalar yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta açıklayacağı "İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı ekonomi vizyon toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu’nun bu programını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız, biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor" sözleriyle kendisinin de seçmene sesleneceğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20221129/kilicdaroglu-tekil-adaya-oy-istemek-chpnin-kitabinda-yoktur-1063963962.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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seçim, genel seçim, 2023, ak parti, chp, iyi parti, mhp, 6'lı masa, sandık, sandık güvenliği, sandık görevlisi
seçim, genel seçim, 2023, ak parti, chp, iyi parti, mhp, 6'lı masa, sandık, sandık güvenliği, sandık görevlisi
Aralık ayında partiler seçim hazırlıklarına hız verecek
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Özel
Siyasi partiler aralık ayı içerisinde seçim startını vermeye hazırlanıyor. CHP, İYİ Parti ve MHP, milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe başkalarının istifasını istedi. AK Parti ise seçim kurullarını oluşturmak ve eğitimlerine başlamayı planlıyor.
Türkiye 2023 yılında sandık başına gidecek. Zamanında yapılması durumunda haziran ayında, Meclis'in karar vermesi durumunda ise daha erken bir tarihte Türkiye’de sandıklar kurulacak. Siyasi partiler 2023 yılı öncesinde hazırlıklarına başladı. Aralık ayında siyasi partiler yoğun bir mesai gerçekleştirilecek.
İl başkanları genelgesi
Siyasi partiler seçim hazırlıkları kapsamında aday olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarına genelge göndererek istifalarını istedi. CHP milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının 22 Aralık tarihine kadar görevi bırakmalarını istedi.
İYİ Parti ve MHP de benzer bir süreç yürütülüyor. AK Parti ise istisnaların dışında il başkanlarının adaylık için görevi bırakmalarına sıcak bakılmıyor. Siyasi partiler istifa eden il başkanlarının yerine yenilerini seçerek, seçim sürecinde çalışmaların aksamamasını hedefliyor.
Sandık görevlilerine eğitim
Siyasi partiler seçim çalışmalarının yanı sıra, seçim günü sandıklardan çıkacak oylarına sahip çıkmak için de hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanları toplantısında sandık kurullarının eğitilmesi talimatını verdi. Altılı masayı oluşturan partilerin oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu’nun hazırlandığı rapor kapsamında da partiler seçim kurularına yönelik eğitim verilmeyi planlanıyor. Partiler Aralık ayında seçim kurullarını belirleme ve eğitimlere başlaması için çalışma yürütülecek.
Bütçe görüşmeleri sonrasına saha çalışmaları artacak
Partilerin il ve ilçe teşkilatlarının çalışmalarına Aralık ayı sonunda milletvekillerinin katılması da planlanıyor. Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda başlayacak olan bütçe görüşmeleri sonrasında milletvekilleri de saha çalışmasına katılacak. Bütçe sonrasında Meclisin çalışmalarına ara vermesi bekleniyor.
Genel merkezlerde ziyaretçi sayısı arttı
Milletvekili adaylığını düşünenlerin Ankara’da uğrak noktaları ise parti genel merkezleri oldu. Son bir ayda genel merkezlerde ziyaretçi sayısının arttığı belirtilirken, aralık ayında da bu ziyaretlerin artması bekleniyor. Adaylık hazırlığı yapanlar genel merkezlerde, genel başkanlar ve genel başkan yardımcıları ile görüşme çabaları içerisinde.
Aralık ayının ilk mücadelesi 3 Aralık’ta
Aralık ayında siyasi partiler seçim vaatleriyle ilgili açıklamalar yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta açıklayacağı "İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı ekonomi vizyon toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu’nun bu programını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız, biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor" sözleriyle kendisinin de seçmene sesleneceğini açıkladı.