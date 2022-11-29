Kılıçdaroğlu: Tekil adaya oy istemek CHP'nin kitabında yoktur

Bilim insanı sorulması gerekeni sorduğu için çok kıymetlidir. Boğaziçi Üniversitesi, ciddi bir sorunla karşı karşıya. Rektör atadılar, ayrıldı. Dekanlar atanıyor. O üniversitede profesörlük unvanı alamayacak kişiyi getirdi rektör yaptılar. Bilim insanı sorulması gerekeni sorduğu için çok kıymetlidir. Boğaziçi Üniversitesi, ciddi bir sorunla karşı karşıya. Rektör atadılar, ayrıldı. Dekanlar atanıyor. O üniversitede profesörlük unvanı alamayacak kişiyi getirdi rektör yaptılar.

Üniversitelerimize gözümüz gibi bakmak zorundayız, onlar bilim üretebilmeli. Bir üniversite hocasına 3 ay üniversiteye girmeyeceksin diyorlar. Üniversitelerimize gözümüz gibi bakmak zorundayız, onlar bilim üretebilmeli. Bir üniversite hocasına 3 ay üniversiteye girmeyeceksin diyorlar.

Arkadaşlarımıza halkın huzuruna çıktıklarında ne için oy isteyeceğini anlatacağız. Tekil adaya oy istemek CHP'nin kitabında yoktur. O kafa saray kafasıdır. Sabah öğle akşam aday açıklayın diye bağırıyorlar. Bazı köşe yazarları 200'ün üzerinde 'Adayınız kim?' diye yazı yazdı. Acınacak durumdalar. Arkadaşlarımıza halkın huzuruna çıktıklarında ne için oy isteyeceğini anlatacağız. Tekil adaya oy istemek CHP'nin kitabında yoktur. O kafa saray kafasıdır. Sabah öğle akşam aday açıklayın diye bağırıyorlar. Bazı köşe yazarları 200'ün üzerinde 'Adayınız kim?' diye yazı yazdı. Acınacak durumdalar.

Erdoğan geçenlerde vizyon açıkladı 2 buçuk saat kürsüdeydi, tek başına konuştu. Erdoğan geçenlerde vizyon açıkladı 2 buçuk saat kürsüdeydi, tek başına konuştu.

CHP, sadece bir adaya oy istemeyecek. Biz sadece yaşadığımız ekonomik krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Yapısal krizlerden korumak için geliyoruz. CHP, sadece bir adaya oy istemeyecek. Biz sadece yaşadığımız ekonomik krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Yapısal krizlerden korumak için geliyoruz.

Bu ülke krizlerden yoruldu. Biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz. Bu ülke krizlerden yoruldu. Biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz.