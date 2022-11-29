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Kılıçdaroğlu: Tekil adaya oy istemek CHP'nin kitabında yoktur
Kılıçdaroğlu: Tekil adaya oy istemek CHP'nin kitabında yoktur
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tekil adaya oy istemek CHP'nin kitabında yoktur. CHP, sadece bir adaya oy istemeyecek, daha iyi bir yaşam için oy isteyecek" dedi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T13:57+0300
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politika
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221129/6li-masanin-anayasa-calismasina-omer-celikten-tepki-turkiye-krizlerle-bas-basa-kalacak-1063962712.html
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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, tbmm, meclis
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, tbmm, meclis

Kılıçdaroğlu: Tekil adaya oy istemek CHP'nin kitabında yoktur

13:57 29.11.2022 (güncellendi: 14:04 29.11.2022)
© AACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tekil adaya oy istemek CHP'nin kitabında yoktur. CHP, sadece bir adaya oy istemeyecek, daha iyi bir yaşam için oy isteyecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bilim insanı sorulması gerekeni sorduğu için çok kıymetlidir. Boğaziçi Üniversitesi, ciddi bir sorunla karşı karşıya. Rektör atadılar, ayrıldı. Dekanlar atanıyor. O üniversitede profesörlük unvanı alamayacak kişiyi getirdi rektör yaptılar.
Üniversitelerimize gözümüz gibi bakmak zorundayız, onlar bilim üretebilmeli. Bir üniversite hocasına 3 ay üniversiteye girmeyeceksin diyorlar.
Arkadaşlarımıza halkın huzuruna çıktıklarında ne için oy isteyeceğini anlatacağız. Tekil adaya oy istemek CHP'nin kitabında yoktur. O kafa saray kafasıdır. Sabah öğle akşam aday açıklayın diye bağırıyorlar. Bazı köşe yazarları 200'ün üzerinde 'Adayınız kim?' diye yazı yazdı. Acınacak durumdalar.
Erdoğan geçenlerde vizyon açıkladı 2 buçuk saat kürsüdeydi, tek başına konuştu.
CHP, sadece bir adaya oy istemeyecek. Biz sadece yaşadığımız ekonomik krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Yapısal krizlerden korumak için geliyoruz.
Bu ülke krizlerden yoruldu. Biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz.
Kadın haklarında, demokraside, hayvan haklarında rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sana da sesleniyorum 3 Aralık'ı bekle diyorum.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
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