https://sputniknews.com.tr/20221130/avusturyada-toplu-elektrik-kesintisi-durumunda-marketler-tayin-dagitmakla-gorevlendirildi-1064005723.html

Avusturya'da toplu elektrik kesintisi durumunda süpermarketler tayın dağıtmakla görevlendirildi

Avusturya'da toplu elektrik kesintisi durumunda süpermarketler tayın dağıtmakla görevlendirildi

Avrupa, Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji krizi nedeniyle kış ortasında elektrik kesintisi ihtimaline hazırlanırken, Avusturya'da günlerce sürebilecek... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T14:39+0300

2022-11-30T14:39+0300

2022-11-30T14:50+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa

avusturya

market

bakkal

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Avusturya'da bu kış toplu elektrik kesintisi olması durumunda yurttaşların yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasını güvence altına almak için hazırlanan acil durum önlemleri, Tarım, Bölgeler ve Turizm Bakanlığı web sitesinde yayımlandı. Buna göre olası toplu kesintinin ilk gününde tüm marketler ve bakkallar kapalı kalacak.İkinci gün marketlerle bakkallar yine kapalı kalacak, ancak 10:00-15:00 saatleri arasında mahalle sakinlerine taze ürünlerin torbalar içinde dağıtılacağı merkezler olarak hizmet verecek. İlaveten, su, uzun ömürlü ekmek, konserve, hazır ürün ve mumların konulduğu hazır torbaları nakit para karşılığı satabilecekler. Talep olursa bebek ürünleri ve hijyen ürünleri de sağlayacaklar. Üçüncü günden itibaren güvenli olması bakımından yurttaşa yalnızca kuru ürünler verecekler.Plan Spar, Maximarkt, Billa, Penny, Lidl, Frisch, Unimarkt, M-Preis ve diğerleri dahil olmak üzere tüm büyük Avusturyalı perakendeciler tarafından kabul edildi. Yanısıra yurttaşlara evlerinde raf ömrü uzun yiyecekleri stoklamaları, evde 14 günlük tedarik bulundurmaları ve aile üyesi başına yaklaşık 100 euroya denk gelen küçük nakit miktarlar tutmaları tavsiye edildi.Acil durum planı Avusturya Ticaret Odası (WKÖ), Avusturya Ulusal Bankası (OeNB) ve enerji bakanlığının yanısıra gıda perakende sektörü temsilcileri ve Avusturya Belediyeler Birliği (Österreichische Gemeindebund) ile koordineli olarak hazırlandı. Aynı zamanda Avusturya'daki gıda arzının şu anda güvende bulunduğunu ve elektrik kesintisi riskinin 'çok düşük olduğu ve olası gözükmediğini' belirten yetkililer, ancak 'yeni potansiyel zorlukların bir krize hazır olmak için zamanında hazırlık gerektirdiğini' vurguladı.Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Christophe Tamandl, planla ilgili “Gıda ticareti sektörümüz sorumlu bir sektör ve krizin üstesinden gelme yeteneğini şimdiden kanıtladı. Olası bir toplu elektrik kesintisi durumunda bugün sunulan çözüm, tüm Avrupa için model teşkil etmekte ve kritik altyapı sisteminin bir parçası olarak gıda sektörümüzün krize hazır olduğunu göstermektedir” dedi.

avusturya

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avrupa, avusturya, market, bakkal