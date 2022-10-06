https://sputniknews.com.tr/20221006/avrupaya-kotu-haber-almanya-karanlikta-kalmamak-icin-son-care-olarak-elektrik-ihracatini-kesebilir-1062031533.html

Avrupa'ya kötü haber: Almanya karanlıkta kalmamak için son çare olarak elektrik ihracatını kesebilir

Avrupa'ya kötü haber: Almanya karanlıkta kalmamak için son çare olarak elektrik ihracatını kesebilir

Almanya'nın en büyük elektrik şebekesi operatörü, ülke içinde elektrik dağıtımının devamı için diğer ülkelere elektrik ihracatının kesilebileceği uyarısını... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T17:08+0300

2022-10-06T17:08+0300

2022-10-06T17:22+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

elektrik

doğalgaz

gaz

ihracat

ithalat

tasarruf

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un tüketicileri ve işletmeleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağını açıklaması Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisini çekmişken, Berlin'den AB'ye bir kötü haber daha geldi. Almanya'daki 4 elektrik şebekesi operatörünün en büyüğü olan Amprion'un Teknik İşler Direktörü Hendrik Neumann, Almanya'nın ülke içinde elektrik dağıtımını devam ettirebilmek için Fransa ve diğer ülkelere elektrik ihracatını kesebileceği uyarısını yaptı.Financial Times'a konuşan Neumann, Almanya'nın ülke içinde elektrik kesintisine gitmemek için 'son çare' olarak ihracatı geçici durdurma yoluna gidebileceğini söylerken, bu senaryonun günler boyunca değil birkaç saatliğine geçerli olabileceğini belirtti. Alman elektriğinin en büyük alıcıları Fransa ve Avusturya. Almanya'nın elektrik ihracatındaki herhangi bir kesinti veya azalma, 56 nükleer santralinin neredeyse yarısı devre dışı olan Fransa'daki arz sıkıntısını daha da kötüleştirebilir. Fransız hükümeti, yazın bakım çalışmaları ve aşınma sorunları nedeniyle devre dışı kalan 32 nükleer reaktörün tümünün kışın yeniden çalışmasını sağlaması için devlet hizmet grubu EDF'ye baskı yapıyor.Fransa, ocak-mart döneminde Almanya'dan 6 bin gigawatt saat elektrik ithal etti ki, bu, Fransa'nın ilk çeyrekteki toplam elektrik üretiminin yüzde 5'ine eşit ve geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artış anlamına geliyor.Geçen yıl 2.6 milyar euro gelir ve 216 milyon euro işletme karı elde eden Dortmund merkezli Amprion'un Teknik İşler Direktörü, "Gelecek kış boyunca oldukça stresli bir durum olacağını varsayıyoruz” dedi.Temmuz ayında Almanya'nın bir elektrik sorunuyla karşı karşıya olmadığını savunmuş Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in görüşünü paylaşmadığını dile getiren Neumann, “Öyle olsaydı, hükümet bizden kışın elektrik piyasası hakkında özel bir analiz yapmamız istemezdi" dedi.Bu analizin bir sonucu olarak, bu ay Alman hükümeti işler durumda kalan 3 nükleer santralden 2'sini hizmet dışı bırakma planını ertelemeye karar verdi. Neumann, ne kadar enerji sıkıntısı çekileceğinin belirsiz olduğunu söyleyerek 3 nükleer santralin de hizmette kalması çağrısında bulundu.Diğer yandan Alman hükümetinin enerji tasarrufu çağrıları halkta karşılık bulmadı, tüketim azalmak yerine arttı. Haneler ve işletmelerin geçen hafta tükettiği enerji miktarı, son 4 yılın ortalamasını aştı.Almanya'da enerji dağıtımından sorumlu Federal Ağ Kurumu'nun Başkanı Klaus Müller, "Gaz tüketimi geçen hafta çok keskin arttı" dedi. Müller, hane halkı ve küçük işletmelerin 26 Eylül haftasındaki gaz tüketiminin 618 gigavatsaat olduğunu açıkladı. Bu, 2018-2021 yıllarında aynı dönemdeki ortalama tüketimin yüzde 10 fazlası demek.Müller, sanayide de gaz tüketiminin 1370 gigavatsaate çıktığını, bunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik artış anlamına geldiğini belirtti.Federal Ağ Kurumu Başkanı "Özel, ticari ve endüstriyel sektörlerde en az yüzde 20 tasarruf olmadan kışın gaz acil durumundan kaçınmamız pek mümkün olmayacak. Gaz tüketimimizi önemli ölçüde azaltmazsak durum çok ciddi hale gelebilir" uyarısını yaptı.

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almanya, elektrik, doğalgaz, gaz, ihracat, ithalat, tasarruf