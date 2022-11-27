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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221127/almanyada-yurttaslarin-elektrik-kesintisi-korkusuyla-mum-stoklamasi-satislari-patlatti-1063890994.html
Almanya'da yurttaşların elektrik kesintisi korkusuyla mum stoklaması satışları patlattı
Almanya'da yurttaşların elektrik kesintisi korkusuyla mum stoklaması satışları patlattı
Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji ve hayat pahalılığı krizinden geçen Avrupa ülkelerinin bazıları, kış ortasında elektrik kesintileri yapılabileceği... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T16:24+0300
2022-11-27T16:34+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
almanya
elektrik kesintisi
mum
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Katoliklik ve Protestan Hristiyanlıkta 30 Kasım'a en yakın pazar gününden itibaren İsa peygamberin doğumuna, dolayısıyla Noel'e kadar günlerin geri sayıldığı Advent geleneği uyarınca bugün ilk mumlar yakılırken, Almanya'da mum ışığının hayatın ayrılmaz parçası olacağı yorumları yapıldı. Noel hazırlıklarına denk gelen kış başlangıcında dini geleneklere eşlik eden elektrik kesintisi korkusu, mumları Almanların stoklama çılgınlığının yeni hedefi haline getirdi. Bugün Advert geleneğinin dört mumundan ilkinin yakıldığı Almanya'daki hanelerde enerji krizi nedeniyle mum alevi evi aydınlatmanın güvenilir bir yolu olarak yeniden canlandı.Ev tadilatı perakende zinciri Bauhaus, 'metal kap içinde küçük dekoratif mum, balmumu mum ve sütun mum dahil her tür mum için talebin arttığını ve satışların önceki kışa göre yaklaşık dörtte bir oranında arttığını fark ettiğini' duyurdu. Tüketici koruma derneği Çevresel Eylem Almanya (DUH), vatandaşları bu yıl ABD tarzı ışıklandırma alemlerinden vazgeçmeye ve LED süsleme ışıklarını tavan arasında bırakmaya çağırdı.Bazı satıcılar, Noel ağaçlarını elektrik ışıklarına daha enerji verimli alternatif olarak gerçek mumlarla birlikte satmaya başladı.Kamu yayıncısı ARD ise yurttaşlara evi ısıtmak için kendi kendilerine çok sayıda dekoratif mumu biraraya getiren düzenekler (dekoratif mum fırını) yapmamalarını tavsiye eden video yayımladı. Vieoda 'üretilen ısının, potansiyel yangın riskine kıyasla önemsiz olduğu' uyarısı yapıldı.Avrupa Mum Üreticileri Derneği Sözcüsü, 'kıta çapında satışların 2020 ile 2021 arasında belirgin şekilde arttığını, muma talebin artmasının, pandemi sırasında insanların evde daha fazla zaman geçirmesinin göze çarpan yan etkilerinden biri haline geldiğini' söyledi. Avrupa çapında faaliyet gösteren Alman mum üreticisi Müller Kerzen'in yöneticisi Ann-Kristin Müller, "Bu yıl ne bekleyeceğimizi tam olarak kestiremiyorduk. Ancak öyle görünüyor ki, insanlar akıbeti belirsiz bir kış öncesinde mum stokluyor" diyerek ekledi:“Ailem sekiz kuşaktır mum endüstrisinde ve bizimkinin krizlere çok dayanıklı bir iş olduğu ortaya çıktı. Zor zamanlarında, insanlar titreyen bir alevin rahatlığını özlüyor."Bavyeralı mum üreticisi Gala da 'satışların son iki yıldaki patlamadan sonra, tekrar pandemi öncesi seviyelere düşeceğini sandıkları, ama enerji tasarrufu ve elektrik kesintisi söyleminin insanları stok yapmaya teşvik ettiğini, bu yüzden satışlardaki artışın devam ettiğini' belirtti.
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https://sputniknews.com.tr/20220209/is-yerini-kapatarak-mumla-elektrik-zammini-protesto-eden-esnaf-faturalari-yakti-1053674606.html
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avrupa, almanya, elektrik kesintisi, mum
avrupa, almanya, elektrik kesintisi, mum

Almanya'da yurttaşların elektrik kesintisi korkusuyla mum stoklaması satışları patlattı

16:24 27.11.2022 (güncellendi: 16:34 27.11.2022)
© Flickrmum
mum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© Flickr
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Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji ve hayat pahalılığı krizinden geçen Avrupa ülkelerinin bazıları, kış ortasında elektrik kesintileri yapılabileceği uyarısıyla sarsıldı. Almanya'da elektrik kesintisi ihtimalinin düşük olduğu söylenmesine rağmen, eski usul mumla aydınlanmaya talep arttı.
Katoliklik ve Protestan Hristiyanlıkta 30 Kasım'a en yakın pazar gününden itibaren İsa peygamberin doğumuna, dolayısıyla Noel'e kadar günlerin geri sayıldığı Advent geleneği uyarınca bugün ilk mumlar yakılırken, Almanya'da mum ışığının hayatın ayrılmaz parçası olacağı yorumları yapıldı.
Noel hazırlıklarına denk gelen kış başlangıcında dini geleneklere eşlik eden elektrik kesintisi korkusu, mumları Almanların stoklama çılgınlığının yeni hedefi haline getirdi. Bugün Advert geleneğinin dört mumundan ilkinin yakıldığı Almanya'daki hanelerde enerji krizi nedeniyle mum alevi evi aydınlatmanın güvenilir bir yolu olarak yeniden canlandı.
Ev tadilatı perakende zinciri Bauhaus, 'metal kap içinde küçük dekoratif mum, balmumu mum ve sütun mum dahil her tür mum için talebin arttığını ve satışların önceki kışa göre yaklaşık dörtte bir oranında arttığını fark ettiğini' duyurdu.
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Kamu yayıncısı ARD ise yurttaşlara evi ısıtmak için kendi kendilerine çok sayıda dekoratif mumu biraraya getiren düzenekler (dekoratif mum fırını) yapmamalarını tavsiye eden video yayımladı.
Vieoda 'üretilen ısının, potansiyel yangın riskine kıyasla önemsiz olduğu' uyarısı yapıldı.
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Avrupa Mum Üreticileri Derneği Sözcüsü, 'kıta çapında satışların 2020 ile 2021 arasında belirgin şekilde arttığını, muma talebin artmasının, pandemi sırasında insanların evde daha fazla zaman geçirmesinin göze çarpan yan etkilerinden biri haline geldiğini' söyledi.
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Avrupa çapında faaliyet gösteren Alman mum üreticisi Müller Kerzen'in yöneticisi Ann-Kristin Müller, "Bu yıl ne bekleyeceğimizi tam olarak kestiremiyorduk. Ancak öyle görünüyor ki, insanlar akıbeti belirsiz bir kış öncesinde mum stokluyor" diyerek ekledi:
“Ailem sekiz kuşaktır mum endüstrisinde ve bizimkinin krizlere çok dayanıklı bir iş olduğu ortaya çıktı. Zor zamanlarında, insanlar titreyen bir alevin rahatlığını özlüyor."
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Bavyeralı mum üreticisi Gala da 'satışların son iki yıldaki patlamadan sonra, tekrar pandemi öncesi seviyelere düşeceğini sandıkları, ama enerji tasarrufu ve elektrik kesintisi söyleminin insanları stok yapmaya teşvik ettiğini, bu yüzden satışlardaki artışın devam ettiğini' belirtti.
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