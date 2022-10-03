https://sputniknews.com.tr/20221003/brukselde-lokantalar-mum-isiginda-hizmet-vermeye-basladi-1061887594.html

'Mağara devrine dönüş': Brüksel'de lokantalar mum ışığında hizmet vermeye başladı

'Mağara devrine dönüş': Brüksel'de lokantalar mum ışığında hizmet vermeye başladı

Rusya'ya yönelik ağır yaptırımların ardından Avrupa'da enerji krizi şiddetlenirken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de lokantalar mum ışığında servis yapmaya... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T09:38+0300

2022-10-03T09:38+0300

2022-10-03T09:42+0300

avrupa'da enerji krizi

belçika

brüksel

restoran

mum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061887439_0:0:809:455_1920x0_80_0_0_a7f1a96dbbed201bd5de4ec366dda7a0.jpg

Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi olan Brüksel'de restoran sahipleri, doğalgaz ve elektrikten tasarruf için yeni yöntemler geliştirmeye başladı.Brüksel'deki Racines restoranında çalışanlar yemek pişirmek için fırın, ocak, ocak, kahve makinesi kullanmazken, akşam yemekleri mum ışığında servis ediliyor.Racines'in sahibi Francesco Cury, yaptığı açıklamada "Fikir, mağara devrine geri dönmek" diye konuştu.Cury, "Birkaç saniye ızgarada pişirilmesi gereken bir dizi yemek hazırladık, ancak lezzet, mükemmellik ve harika olanı aramaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Restoranın menusunda ançuez, odun ateşinde pişirilmiş porchetta ve focaccia, çiğ beyaz ton balığı, fasulyeli ızgara domuz eti ve balkabağı reçelli ricotta ve tatlı olarak fıstık yer alıyor.'Enerji kaynakları olmadan işimizi yapamayız'Bununla beraber fiyat artışlarına dair yorum yapan Cury, "İnsanlar süpermarkette yüzde 30 ila yüzde 40 arasında fiyat artışları görüyor. Ve biz restoran sahipleri, aynı hammaddeyi, aynı ürünleri satın alıyoruz. Peki ne yapacağız? Fiyatları artırıyoruz. Ama sonra üstüne bir de gaz ve elektrik faturası geliyor. Enerji kaynakları olmadan işimizi yapabilir miyiz? Cevap hayır" diye konuştu.Cury, "Biraz daha düşünmeliyiz ve toplum durumun ne kadar kritik olduğunu anlamalı" değerlendirmesini yaptı.Bununla beraber kız arkadaşıyla restoranı ziyaret eden Stephane Lepla, "Evde ısınmakla dışarıda yemek yemek arasında seçim yapılması gereken bir noktadayız" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220920/avrupada-enerji-krizi-belcikada-otoyol-aydinlatmalari-kapatiliyor-1061427129.html

belçika

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, brüksel, restoran, mum