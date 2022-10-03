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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/brukselde-lokantalar-mum-isiginda-hizmet-vermeye-basladi-1061887594.html
'Mağara devrine dönüş': Brüksel'de lokantalar mum ışığında hizmet vermeye başladı
'Mağara devrine dönüş': Brüksel'de lokantalar mum ışığında hizmet vermeye başladı
Rusya'ya yönelik ağır yaptırımların ardından Avrupa'da enerji krizi şiddetlenirken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de lokantalar mum ışığında servis yapmaya... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T09:38+0300
2022-10-03T09:42+0300
avrupa'da enerji krizi
belçika
brüksel
restoran
mum
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Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi olan Brüksel'de restoran sahipleri, doğalgaz ve elektrikten tasarruf için yeni yöntemler geliştirmeye başladı.Brüksel'deki Racines restoranında çalışanlar yemek pişirmek için fırın, ocak, ocak, kahve makinesi kullanmazken, akşam yemekleri mum ışığında servis ediliyor.Racines'in sahibi Francesco Cury, yaptığı açıklamada "Fikir, mağara devrine geri dönmek" diye konuştu.Cury, "Birkaç saniye ızgarada pişirilmesi gereken bir dizi yemek hazırladık, ancak lezzet, mükemmellik ve harika olanı aramaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Restoranın menusunda ançuez, odun ateşinde pişirilmiş porchetta ve focaccia, çiğ beyaz ton balığı, fasulyeli ızgara domuz eti ve balkabağı reçelli ricotta ve tatlı olarak fıstık yer alıyor.'Enerji kaynakları olmadan işimizi yapamayız'Bununla beraber fiyat artışlarına dair yorum yapan Cury, "İnsanlar süpermarkette yüzde 30 ila yüzde 40 arasında fiyat artışları görüyor. Ve biz restoran sahipleri, aynı hammaddeyi, aynı ürünleri satın alıyoruz. Peki ne yapacağız? Fiyatları artırıyoruz. Ama sonra üstüne bir de gaz ve elektrik faturası geliyor. Enerji kaynakları olmadan işimizi yapabilir miyiz? Cevap hayır" diye konuştu.Cury, "Biraz daha düşünmeliyiz ve toplum durumun ne kadar kritik olduğunu anlamalı" değerlendirmesini yaptı.Bununla beraber kız arkadaşıyla restoranı ziyaret eden Stephane Lepla, "Evde ısınmakla dışarıda yemek yemek arasında seçim yapılması gereken bir noktadayız" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220920/avrupada-enerji-krizi-belcikada-otoyol-aydinlatmalari-kapatiliyor-1061427129.html
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belçika, brüksel, restoran, mum
belçika, brüksel, restoran, mum

'Mağara devrine dönüş': Brüksel'de lokantalar mum ışığında hizmet vermeye başladı

09:38 03.10.2022 (güncellendi: 09:42 03.10.2022)
© AP PhotoRusya'ya yönelik ağır yaptırımların ardından Avrupa'da enerji krizi şiddetlenirken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de lokantalar mum ışığında servis yapmaya başladı.
Rusya'ya yönelik ağır yaptırımların ardından Avrupa'da enerji krizi şiddetlenirken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de lokantalar mum ışığında servis yapmaya başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AP Photo
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Rusya'ya yönelik ağır yaptırımların ardından Avrupa'da enerji krizi şiddetlenirken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de lokantalar mum ışığında servis yapmaya başladı.
Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi olan Brüksel'de restoran sahipleri, doğalgaz ve elektrikten tasarruf için yeni yöntemler geliştirmeye başladı.
Brüksel'deki Racines restoranında çalışanlar yemek pişirmek için fırın, ocak, ocak, kahve makinesi kullanmazken, akşam yemekleri mum ışığında servis ediliyor.
Racines'in sahibi Francesco Cury, yaptığı açıklamada "Fikir, mağara devrine geri dönmek" diye konuştu.
Cury, "Birkaç saniye ızgarada pişirilmesi gereken bir dizi yemek hazırladık, ancak lezzet, mükemmellik ve harika olanı aramaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Restoranın menusunda ançuez, odun ateşinde pişirilmiş porchetta ve focaccia, çiğ beyaz ton balığı, fasulyeli ızgara domuz eti ve balkabağı reçelli ricotta ve tatlı olarak fıstık yer alıyor.

'Enerji kaynakları olmadan işimizi yapamayız'

Bununla beraber fiyat artışlarına dair yorum yapan Cury, "İnsanlar süpermarkette yüzde 30 ila yüzde 40 arasında fiyat artışları görüyor. Ve biz restoran sahipleri, aynı hammaddeyi, aynı ürünleri satın alıyoruz. Peki ne yapacağız? Fiyatları artırıyoruz. Ama sonra üstüne bir de gaz ve elektrik faturası geliyor. Enerji kaynakları olmadan işimizi yapabilir miyiz? Cevap hayır" diye konuştu.
Cury, "Biraz daha düşünmeliyiz ve toplum durumun ne kadar kritik olduğunu anlamalı" değerlendirmesini yaptı.
Bununla beraber kız arkadaşıyla restoranı ziyaret eden Stephane Lepla, "Evde ısınmakla dışarıda yemek yemek arasında seçim yapılması gereken bir noktadayız" yorumunu yaptı.
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