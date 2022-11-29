https://sputniknews.com.tr/20221129/trabzonda-aldigi-cipsten-fare-cikmisti-mahkeme-takipsizlik-verdi-1063967305.html

Trabzon'da aldığı cipsten fare çıkmıştı, mahkeme takipsizlik verdi

Trabzon'da aldığı cipsten fare çıkmıştı, mahkeme takipsizlik verdi

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir şahıs cips paketinin içerisinden çıkan fareyi görünce şok oldu. Mide bulantısı ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvuran... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T15:43+0300

2022-11-29T15:43+0300

2022-11-29T15:55+0300

fare

cips

trabzon

türkiye

takipsizlik

dava

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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Osman Caner Çolak, yaklaşık 1 yıl önce telefon ile aradığı annesinden zincir marketlerin birinden Ruffles marka cips firmasının yeni çıkan serisini almasını istedi. Markete giren anne, oğlunun istediği cipsi alarak eve gitti. Cipsin paketini açarak yemeye başlayan Osman Caner Çolak, o esnada paketin içerisinde farklı bir şey olduğunu fark etti. Büyük bölümünü bitirdiği paketin içerisine bakan Çolak, ölü bir fare karşılaştı. Bir süre sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvuran Çolak, tedbir amaçlı 2 gün hastanede yattı. Hastanedeki tedavi sürecinde şikayetçi olduğu için polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Çolak, taburcu edildikten sonra mahkemeye dilekçe vererek hukuki süreci başlattı. 1 yıl önce gerçekleşen olaya mahkeme tarafından 2 kez takipsizlik kararı verilirken, Osman Caner Çolak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve CİMER’e de şikayette bulunacağını söyledi.Cips paketinden çıkan farenin ardından 2 gün hastanede yattığını kaydeden Çolak, “1 yıl önce pandemi zamanı annem dışardayken telefonla arayarak Japonya serisi ilk kez çıkan cipsi istedim. Annem marketten bu cipsi alarak eve geldi. Cipsi alırken güvenlik kamera kayıtları var. Cipsi alırken pakette hava vardı o belli oluyor. Pakette hava olmasına rağmen adli süre başladığında bana senin evinden girmişi olabilir dediler. İtiraz ettim benim evim hem 5. kat hem de bugüne kadar evde fare görmedik dedim. Evde pisliğinin olabileceğini söyledim. Madem benim evimde girdi evimi inceleyelim dedim. İncelemediler. Cipsi yerken bir koku olduğunu fark ettim. Elime bir şey değdi. Fareyi görünce bir anda şok oldum. Sonrasında korktum fareden bana bir mikrop bulaşacağını düşündüm. Ölü, kurumuş bir fareydi. Hastaneye gittim. Polis ifademi aldı, adli süreç başladı. Adli sürecin akabinde bana muayene yapıldı. Adli muayene hastaneden çıktıktan 3 gün sonra yapıldı. Zehirlenmiş olsam 3 gün sonrasına zehir kalır mıydı. Böyle bir şey var” dedi.Trajikomik bir olay yaşandığını vurgulayan Çolak, dava dosyasında 3 kez savcı değiştiğini dile getirdi.'2 gün hastanede yattım'Çolak, dava sürecinde zincir marketin dış cephesindeki camların kaldırıldığını ve fare ve haşere koruması ile kaplama yapıldığını kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221129/bimden-cipsten-fare-olusu-cikti-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1063965721.html

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fare, cips, trabzon, takipsizlik, dava