https://sputniknews.com.tr/20221128/cips-paketinden-fare-olusu-cikti-1063910985.html

Cips paketinden fare ölüsü çıktı

Cips paketinden fare ölüsü çıktı

Bir grup üniversite öğrencisinin, doğum günü kutlaması için aldıkları cips paketinin içinden fare ölüsü çıktı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T10:31+0300

2022-11-28T10:31+0300

2022-11-28T10:31+0300

yaşam

türkiye

fare

yozgat

cips

bim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1c/1063910838_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f494623f4651642ced0880ce32ef9ff3.jpg

Yozgat’ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması BİM marketten cips satın aldı.Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, odalarına gelip cips paketini tabağa boşalttıkları anda cipsin içindeki fare ölüsü ile karşılaştılar. Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, “Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20180913/cinde-corbadan-cikan-fare-olusu-skandal-yaratti-kusacak-gibi-hissediyorum-1035178387.html

yozgat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, fare, yozgat, cips, bim