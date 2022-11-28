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Cips paketinden fare ölüsü çıktı
Cips paketinden fare ölüsü çıktı
Bir grup üniversite öğrencisinin, doğum günü kutlaması için aldıkları cips paketinin içinden fare ölüsü çıktı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T10:31+0300
2022-11-28T10:31+0300
yaşam
türkiye
fare
yozgat
cips
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Yozgat’ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması BİM marketten cips satın aldı.Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, odalarına gelip cips paketini tabağa boşalttıkları anda cipsin içindeki fare ölüsü ile karşılaştılar. Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, “Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20180913/cinde-corbadan-cikan-fare-olusu-skandal-yaratti-kusacak-gibi-hissediyorum-1035178387.html
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türkiye, fare, yozgat, cips, bim
türkiye, fare, yozgat, cips, bim

Cips paketinden fare ölüsü çıktı

10:31 28.11.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜLCips paketinden fare ölüsü çıktı
Cips paketinden fare ölüsü çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL
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Bir grup üniversite öğrencisinin, doğum günü kutlaması için aldıkları cips paketinin içinden fare ölüsü çıktı.
Yozgat’ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması BİM marketten cips satın aldı.
Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, odalarına gelip cips paketini tabağa boşalttıkları anda cipsin içindeki fare ölüsü ile karşılaştılar. Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.
Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, “Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız" dedi.
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