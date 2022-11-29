https://sputniknews.com.tr/20221129/bimden-cipsten-fare-olusu-cikti-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1063965721.html

BİM'den 'cipsten fare ölüsü çıktı' iddiasıyla ilgili açıklama

BİM'den 'cipsten fare ölüsü çıktı' iddiasıyla ilgili açıklama

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından, Yozgat'ta bir grup üniversite öğrencisinin, doğum günü kutlaması için aldıkları cips paketinin içinden 'fare ölüsü... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T14:25+0300

2022-11-29T14:25+0300

2022-11-29T14:25+0300

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BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Yozgat’ta öğrenci yurdunda kalan 4 arkadaşın doğum günü kutlaması için aldıkları, zincir markete özel markaya ait cips paketinden 'fare ölüsü çıktığı' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.BİM'in açıklamasında fare ölüsü için "yabancı cisim" ifadesi kullanılırken söz konusu olay yalanlanarak, "Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gercekleşmesi mümkün değildir. Özel markalı ürünlerimizin ürtetimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde, yetkili bağımsız denetim kurumlan tarafından düzenli olarak denetlenmektedir" denildi.BİM'in açıklaması şöyle:"Sosyal medyada ve bazı online haber sitelerinde BİM'in özel markalı cipsinin içinde yabancı cisim çıktığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir. Türkiye'de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş yaptığı BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir. Özel markalı ürünlerimizin üretimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde, yetkili bağımsız denetim kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. BİM hiçbir zaman müşterilerine sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır."

https://sputniknews.com.tr/20221128/cips-paketinden-fare-olusu-cikti-1063910985.html

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türkiye, bim, market, fare, gıda