Hürriyet yazarı: Erdoğan Ortadoğu’da yeni bir düzen kuruyor, bunun bir halkası da Esed’le görüşme

Muhalefet bunun farkında değil ama Erdoğan’ın yeni bir oyun planı var. Muhalefet daha önce Sisi ile, Esed’le görüşün diyordu. Şimdi de niye görüşüyorsunuz, diyorlar. Oysa “O zaman yaptığınız yanlıştı, şimdi doğrusunu yapıyorsunuz” deseler kendileri karlı çıkacak. Ama muhalefetin derdi ne Sisi ne de Esed. Onların derdi Erdoğan. Erdoğan kime karşıysa ona dostlar, Erdoğan kiminle el sıkışıyorsa ona karşılar. Muhalefet bunun farkında değil ama Erdoğan’ın yeni bir oyun planı var. Muhalefet daha önce Sisi ile, Esed’le görüşün diyordu. Şimdi de niye görüşüyorsunuz, diyorlar. Oysa “O zaman yaptığınız yanlıştı, şimdi doğrusunu yapıyorsunuz” deseler kendileri karlı çıkacak. Ama muhalefetin derdi ne Sisi ne de Esed. Onların derdi Erdoğan. Erdoğan kime karşıysa ona dostlar, Erdoğan kiminle el sıkışıyorsa ona karşılar.

“Güzel gelişmeler olacak” sözü bana ait değil. İstanbul seçimleri sırasında ünlü olan, “Her şey güzel olacak” sloganıyla da bir ilgisi yoktur: Bu tanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait. Erdoğan, Ortadoğu’daki yeni süreci, “Güzel gelişmeler olacak” diye özetliyor. O nedenle ben ısrarla ortada bir grand strateji var diyorum. Ve büyük resme odaklanılmasını öneriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Sisi ile Katar’da görüştük. Halkların birbirine daha uzak kalmaması için görüştük. Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımız için görüştük. Halklarımızın karşılıklı çıkarları önemlidir. Aynı şeyi Suriye’de Esed’le yapabiliriz. Ben Esed’le görüşürüm” diyor. “Güzel gelişmeler olacak” sözü bana ait değil. İstanbul seçimleri sırasında ünlü olan, “Her şey güzel olacak” sloganıyla da bir ilgisi yoktur: Bu tanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait. Erdoğan, Ortadoğu’daki yeni süreci, “Güzel gelişmeler olacak” diye özetliyor. O nedenle ben ısrarla ortada bir grand strateji var diyorum. Ve büyük resme odaklanılmasını öneriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Sisi ile Katar’da görüştük. Halkların birbirine daha uzak kalmaması için görüştük. Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımız için görüştük. Halklarımızın karşılıklı çıkarları önemlidir. Aynı şeyi Suriye’de Esed’le yapabiliriz. Ben Esed’le görüşürüm” diyor.