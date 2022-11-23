https://sputniknews.com.tr/20221123/kremlin-erdogan-ve-esad-rusyada-bulusabilir-1063772217.html

Kremlin: Erdoğan ve Esad Rusya’da buluşabilir

Kremlin: Erdoğan ve Esad Rusya’da buluşabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan ve Esad’ın Rusya’yda görüşme olasılığı üzerine yaptığı açıklamada 'böyle bir görüşmenin Moskova'da yapılabileceğini'... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T22:19+0300

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dünya

rusya

kremlin

türkiye

suriye

beşar esad

recep tayyip erdoğan

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad arasında Rusya’da görüşmenin düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmanın olmadığını fakat böyle bir görüşmenin mümkün olduğunu belirtti.Basın mensuplarına konuşan Peskov, Erdoğan ve Esad’ın Rusya’yda görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Teoride böyle bir görüşme mümkün fakat bu konuda hiçbir anlaşma yok” ifadesini kullandı.Putin, KGAÖ Zirvesi’nde Ukrayna’daki özel harekatla ilgili bilgi verdiPeskov, “Rusya lideri, bu zirvenin kapsamındaki farklı formatlarda geçen görüşmeler de dahil, özel askeri harekat bağlamında neler olup bittiğiyle ilgili mevkidaşlarını kısaca bilgilendirme fırsatı buldu” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, “Özel harekatın geleceği ve başarısı şüphe uyandırmıyor” diye ekledi.

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rusya, kremlin, türkiye, suriye, beşar esad, recep tayyip erdoğan