https://sputniknews.com.tr/20221123/kremlin-erdogan-ve-esad-rusyada-bulusabilir-1063772217.html
Kremlin: Erdoğan ve Esad Rusya’da buluşabilir
Kremlin: Erdoğan ve Esad Rusya’da buluşabilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan ve Esad’ın Rusya’yda görüşme olasılığı üzerine yaptığı açıklamada 'böyle bir görüşmenin Moskova'da yapılabileceğini'... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T22:19+0300
2022-11-23T22:19+0300
2022-11-23T22:27+0300
dünya
rusya
kremlin
türkiye
suriye
beşar esad
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055011051_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_a1b87d87d6945741f15f04df8c0b0e40.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad arasında Rusya’da görüşmenin düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmanın olmadığını fakat böyle bir görüşmenin mümkün olduğunu belirtti.Basın mensuplarına konuşan Peskov, Erdoğan ve Esad’ın Rusya’yda görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Teoride böyle bir görüşme mümkün fakat bu konuda hiçbir anlaşma yok” ifadesini kullandı.Putin, KGAÖ Zirvesi’nde Ukrayna’daki özel harekatla ilgili bilgi verdiPeskov, “Rusya lideri, bu zirvenin kapsamındaki farklı formatlarda geçen görüşmeler de dahil, özel askeri harekat bağlamında neler olup bittiğiyle ilgili mevkidaşlarını kısaca bilgilendirme fırsatı buldu” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, “Özel harekatın geleceği ve başarısı şüphe uyandırmıyor” diye ekledi.
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055011051_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1cf01f98cce780284aae5b301bf15d01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kremlin, türkiye, suriye, beşar esad, recep tayyip erdoğan
rusya, kremlin, türkiye, suriye, beşar esad, recep tayyip erdoğan
Kremlin: Erdoğan ve Esad Rusya’da buluşabilir
22:19 23.11.2022 (güncellendi: 22:27 23.11.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan ve Esad’ın Rusya’yda görüşme olasılığı üzerine yaptığı açıklamada 'böyle bir görüşmenin Moskova'da yapılabileceğini' söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad arasında Rusya’da görüşmenin düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmanın olmadığını fakat böyle bir görüşmenin mümkün olduğunu belirtti.
Basın mensuplarına konuşan Peskov, Erdoğan ve Esad’ın Rusya’yda görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Teoride böyle bir görüşme mümkün fakat bu konuda hiçbir anlaşma yok” ifadesini kullandı.
Putin, KGAÖ Zirvesi’nde Ukrayna’daki özel harekatla ilgili bilgi verdi
Peskov, “Rusya lideri, bu zirvenin kapsamındaki farklı formatlarda geçen görüşmeler de dahil, özel askeri harekat bağlamında neler olup bittiğiyle ilgili mevkidaşlarını kısaca bilgilendirme fırsatı buldu” diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, “Özel harekatın geleceği ve başarısı şüphe uyandırmıyor” diye ekledi.