CANLI | Kuleba: NATO ülkeleri acilen silah üretimini arttırmalı

Kuleba: NATO ülkeleri acilen silah üretimini arttırmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, NATO ülkelerinin acilen silah üretimini ve savunma sanayi yatırımlarını arttırması gerektiğini söyledi.

Politico'ya röportaj veren Kuleba, "Bugünün savaşlarını verirken, yarının savaşlarını nasıl vereceğimizi düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmek istememeleri nedeniyle üretimin artırılması gerektiğini kaydeden Kuleba, "Bir gerçeği de kabul etmeliyiz; dünyada Ukrayna'nın ihtiyacı olan şeylere sahip olan ancak bunu siyasi nedenlerle yeterli miktarda satmayacak ülkeler var" dedi.

Kiev'in 'kalıcı olmayan ortaklara daha az güvenmesi gerektiğini' ifade eden Kuleba, "Onlara güvenmek ve onları ikna etmek için aylar harcamak yerine üretime başlayalım ki stokları olan üçüncü ülkelerin kaprislerine bağımlı olmayalım" yorumunu yaptı.