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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/canli--kuleba-nato-ulkeleri-acilen-silah-uretimini-arttirmali--1063949818.html
CANLI | Kuleba: NATO ülkeleri acilen silah üretimini arttırmalı
CANLI | Kuleba: NATO ülkeleri acilen silah üretimini arttırmalı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, NATO ülkelerinin acilen silah üretimini ve savunma sanayi yatırımlarını arttırması gerektiğini söyledi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye

CANLI | Kuleba: NATO ülkeleri acilen silah üretimini arttırmalı

09:24 29.11.2022
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, NATO ülkelerinin acilen silah üretimini ve savunma sanayi yatırımlarını arttırması gerektiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:24 29.11.2022
Kuleba: NATO ülkeleri acilen silah üretimini arttırmalı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, NATO ülkelerinin acilen silah üretimini ve savunma sanayi yatırımlarını arttırması gerektiğini söyledi.
Politico'ya röportaj veren Kuleba, "Bugünün savaşlarını verirken, yarının savaşlarını nasıl vereceğimizi düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Bazı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmek istememeleri nedeniyle üretimin artırılması gerektiğini kaydeden Kuleba, "Bir gerçeği de kabul etmeliyiz; dünyada Ukrayna'nın ihtiyacı olan şeylere sahip olan ancak bunu siyasi nedenlerle yeterli miktarda satmayacak ülkeler var" dedi.
Kiev'in 'kalıcı olmayan ortaklara daha az güvenmesi gerektiğini' ifade eden Kuleba, "Onlara güvenmek ve onları ikna etmek için aylar harcamak yerine üretime başlayalım ki stokları olan üçüncü ülkelerin kaprislerine bağımlı olmayalım" yorumunu yaptı.
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