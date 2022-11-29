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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/stoltenberg-nato-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemi-tedarikini-gorusuyor-1063978931.html
Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüşüyor
Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüşüyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüştüğünü belirtti. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T20:24+0300
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ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkeleri dışişleri bakanlarının ilk günkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ittifak ülkelerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin olası tedariki konusunu ele aldıklarını söyledi.Stoltenberg, “Şu anki tartışmalarımız, Patriot gibi yeni sistemlerin nasıl sağlanacağı ile ilgili. Ancak aynı zamanda, daha önce tedarik edilen sistemlerin etkili ve işlevsel olduğundan emin olmakla da ilgili“ ifadelerini kullandı.
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nato, jens stoltenberg, ukrayna, patriot
nato, jens stoltenberg, ukrayna, patriot

Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüşüyor

20:24 29.11.2022
© AP Photo / Olivier MatthysNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüştüğünü belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkeleri dışişleri bakanlarının ilk günkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ittifak ülkelerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin olası tedariki konusunu ele aldıklarını söyledi.
Stoltenberg, “Şu anki tartışmalarımız, Patriot gibi yeni sistemlerin nasıl sağlanacağı ile ilgili. Ancak aynı zamanda, daha önce tedarik edilen sistemlerin etkili ve işlevsel olduğundan emin olmakla da ilgili“ ifadelerini kullandı.
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