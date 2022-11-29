https://sputniknews.com.tr/20221129/stoltenberg-nato-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemi-tedarikini-gorusuyor-1063978931.html

Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüşüyor

Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüşüyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüştüğünü belirtti. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T20:24+0300

2022-11-29T20:24+0300

2022-11-29T20:24+0300

ukrayna krizi

nato

jens stoltenberg

ukrayna

patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1061683450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52efb9da6af466b1f4d4659c9f073df8.jpg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkeleri dışişleri bakanlarının ilk günkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ittifak ülkelerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin olası tedariki konusunu ele aldıklarını söyledi.Stoltenberg, “Şu anki tartışmalarımız, Patriot gibi yeni sistemlerin nasıl sağlanacağı ile ilgili. Ancak aynı zamanda, daha önce tedarik edilen sistemlerin etkili ve işlevsel olduğundan emin olmakla da ilgili“ ifadelerini kullandı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, jens stoltenberg, ukrayna, patriot