https://sputniknews.com.tr/20221129/stoltenberg-nato-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemi-tedarikini-gorusuyor-1063978931.html
Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüşüyor
Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüşüyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüştüğünü belirtti. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T20:24+0300
2022-11-29T20:24+0300
2022-11-29T20:24+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
ukrayna
patriot
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkeleri dışişleri bakanlarının ilk günkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ittifak ülkelerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin olası tedariki konusunu ele aldıklarını söyledi.Stoltenberg, “Şu anki tartışmalarımız, Patriot gibi yeni sistemlerin nasıl sağlanacağı ile ilgili. Ancak aynı zamanda, daha önce tedarik edilen sistemlerin etkili ve işlevsel olduğundan emin olmakla da ilgili“ ifadelerini kullandı.
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nato, jens stoltenberg, ukrayna, patriot
nato, jens stoltenberg, ukrayna, patriot
Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüşüyor
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüştüğünü belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkeleri dışişleri bakanlarının ilk günkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ittifak ülkelerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin olası tedariki konusunu ele aldıklarını söyledi.
Stoltenberg, “Şu anki tartışmalarımız, Patriot gibi yeni sistemlerin nasıl sağlanacağı ile ilgili. Ancak aynı zamanda, daha önce tedarik edilen sistemlerin etkili ve işlevsel olduğundan emin olmakla da ilgili“ ifadelerini kullandı.