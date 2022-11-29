https://sputniknews.com.tr/20221129/rusya-tahil-birligi-turkiyenin-gemilere-yonelik-sigorta-talebi-gida-fiyatinda-artisa-yol-acabilir-1063965261.html

Rusya Tahıl Birliği: Türkiye'nin gemilere yönelik sigorta talebi, gıda fiyatında artışa yol açabilir

Rusya Tahıl Birliği: Türkiye'nin gemilere yönelik sigorta talebi, gıda fiyatında artışa yol açabilir

Rusya Tahıl Birliği, Türk hükümetinin boğazlardan geçecek gemilerden artık sigorta teminat mektubu istemesinin gıda sevkiyatını zorlaştırabileceğini ve... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T14:12+0300

2022-11-29T14:12+0300

2022-11-29T14:12+0300

ukrayna krizi

rusya tahıl birliği

arkadiy zloçevskiy

tarım

türkiye

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Rusya Tahıl Birliği Başkanı Arkadiy Zloçevskiy, Türkiye'nin alacağı bu kararın gıda ürünlerini kapsamaması gerektiğini, aksi halde Rus gemi şirketlerinin sigorta yaptırmasınn daha da zorlaşacağını ve bunun ürünlerin maliyetine yansıyacağını ifade etti.İzvestiya gazetesine konuşan Zloçevskiy, "Rus şirketlerin şu anda sigortası var. Ancak daha pahalı hale geldiler ve sözleşmelerin imzalanmasında sorunlar ortaya çıktı. Türkiye, İstanbul Boğazı'ndan sadece belirli sigorta türlerinin geçebileceğine karar verirse bu, tarım sektöründekiler de dahil tüm Rus şirketlerinin zararını büyük ölçüde artıracaktır" dedi.Türkiye'nin 1 Aralık'tan Boğazlardan geçecek gemilerden Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu tarafından düzenlenen sigorta teminat mektubu istemeye başlayacağı belirtilmişti.Rusya'nın tarım ürünlerine yönelik doğrudan bir yaptırım kararı alınmamış olsa da gemi sigortası ücretlerinin ciddi ölçüde artırılması gibi engellerle bu ürünlerin ihracatı zorlaştırılıyor.Daha önce konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar İzvestiya'ya yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rus tarım ürünleri taşıyan ya da Rusya'nın Karadeniz limanlarından çıkış yapan gemilere uygulanan sigorta ücretlerinin düşürülmesi konusunda büyük sigorta şirketleri ile görüşmeler yaptığını söylemişti. Fakat söz konusu görüşmelerden henüz bir sonuç alınmadığı belirtiliyor.Yeni sigorta şartları küresel tanker filosunun yüzde 95'ini etkiliyorKüresel tanker filosunun yüzde 95'ini kapsamına alan Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu, Londra merkezli ve reasürans için Avrupa'ya bağımlı.Buna göre Rusya, deniz yoluyla petrol ihraç edecek tanker bulmakta önemli sorun yaşayabilir.

https://sputniknews.com.tr/20221129/tahil-koridorundan-501-gemi-ile-12-milyon-tondan-fazla-tahil-tasindi-1063951471.html

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rusya tahıl birliği, arkadiy zloçevskiy, tarım, türkiye