https://sputniknews.com.tr/20221118/bloomberg-turkiyeden-rusya-yaptirimlari-lehine-rus-petrol-ihracatinin-aleyhine-sigorta-talebi-1063611148.html
Bloomberg: 'Türkiye'den Rusya yaptırımları lehine, Rus petrol ihracatının aleyhine sigorta talebi'
Bloomberg: 'Türkiye'den Rusya yaptırımları lehine, Rus petrol ihracatının aleyhine sigorta talebi'
AB yaptırımlarının Rus petrolüne tavan fiyat dayatmasını Moskova'nın kabul etmemesine karşı Brüksel ile Londra tavan fiyatın üstünde satılmış Rus petrolünü... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T19:33+0300
2022-11-18T19:33+0300
2022-11-18T20:26+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
türkiye
petrol
petrol tankeri
istanbul boğazı
çanakkale boğazı
bloomberg
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ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, bunun 'Batı'nın Rusya yaptırımları lehine ve Rusya'nın petrol ihracatının aleyhine bir hareket' olduğu değerlendirmesini yaptı.AB'nin herhangi bir üye ülkesinin bayrağını taşıyan veya AB'den P&I sigortası olan tankerlerin -Rusya menşeli ham petrol taşımasına getirdiği yasak 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Buna koşut, Rusya'nın ham petrolü AB'nin belirleyeceği tavan fiyattan veya tavan fiyatın altından satmadığı durumlarda, AB ve Britanya'da Rus ham petrolüyle ilgili sigorta yapmaya son verilecek. Avrupa'nın yeni Rusya yaptırımlarının devreye girmesinin eli kulağındayken, Türkiye'nin dünyadaki petrol nakliyecilerini Boğazlar'dan geçmek için sigortalı olduklarını kanıtlamaları gerektiği konusunda uyardığı belirtildi. Bloomberg, 'Ulaştırma Bakanlığ'nın İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin yük ve kargo için yeterli sigortaya sahip olduklarını kanıtlamalarını, yani sigorta teminat mektubu göstermelerini talep eden yeni bir genelge yayımladığını' duyurdu."Türkiye, tanker sigortası kuralıyla Rusya yaptırımlarını keskinleştirdi" başlığını atan Bloomberg, bunun 'Rus petrolünün akışını kısıtlayabilecek bir hareket' olduğunu yazdı. Haberde şöyle denildi:"Yeni kural, AB ve Britanya'nın Rus petrolü taşıyan tankerlerin sigorta yaptırmasını çok daha zorlaştıracak şekilde Rusya'nın ticaretine ek kısıtlamalar getirmesinden birkaç gün önce, 1 Aralık'ta başlıyor. Sigorta, petrol sızıntısından kazalara kadar her şeyi kapsadığından, Türkiye aslında sularını korumaya çalışıyor, ama bu aynı zamanda milyonlarca varil Rus ham petrol ihracatının akışını da etkileyebilir."'AB ve Britanya'nın 5 Aralık'ta devreye girecek Rus petrol sevkiyatlarına yönelik agresif yaptırımlarının endüstri standardı sigorta almayı son derece zorlaştıracağına' dikkat çeken Bloomberg, elindeki verilere göre Rusya'nın son 6 ayda Karadeniz'deki Novorossiysk limanından günde 650 bin varil petrol sevk ettiğini, yakındaki bir Rus limanından Kazakistan'dan gelen günde yaklaşık 1.3 milyon varil petrolün ihraç edildiğini aktardı. 'Türkiye'nin parçası olmamasına rağmen AB yaptırımlarına uyması amaçlanıyor'Habere göre Türk deniz trafiğini yöneten kurumdan bir müdür, sigorta teminat mektubu talebini doğruladı ve 'Türkiye'nin bir parçası olmamasına rağmen AB yaptırımlarına uymasının amaçlandığını' söyledi. 'Rus tankerlerini olumsuz etkileyebilir'Bunun, gerekli koruma ve tazminat sigortasını almakta zorlanmaları halinde, Rus tankerlerini ziyadesiyle etkileyebileceğini kabul eden müdür, "Önlem, Türkiye'nin Boğazları boyunca deniz güvenliğini artırmalı" diye ekledi.AB ve Britanya yaptırımları kapsamında, taşıdıkları kargoların henüz belirlenmemiş tavan fiyatın altında satın alınması koşuluyla, gemiler yine de endüstrinin standart sigorta teminatını edinebilecek.Habere göre Ulaştırma Bakanlığı genelgesinde 'gemilerin Boğazlar'dan sigortasız geçmeleri ve kaza yapmaları halinde su yollarında ciddi hasarlar meydana gelebileceği ve gemi trafiğinin durabileceği, dolayısıyla sigorta teminat mektubunun bu soruna çözüm olarak görüldüğü' belirtildi.Küresel tanker filosunun yüzde 95'ini kapsamına alan Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu, Londra merkezli ve reasürans için Avrupa'ya bağımlı.Buna göre Rusya, denizyoluyla petrol ihraç edecek tanker bulmakta önemli sorun yaşayabilir.
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rusya, türkiye, petrol, petrol tankeri, istanbul boğazı, çanakkale boğazı, bloomberg
rusya, türkiye, petrol, petrol tankeri, istanbul boğazı, çanakkale boğazı, bloomberg
Bloomberg: 'Türkiye'den Rusya yaptırımları lehine, Rus petrol ihracatının aleyhine sigorta talebi'
19:33 18.11.2022 (güncellendi: 20:26 18.11.2022) Abone ol
AB yaptırımlarının Rus petrolüne tavan fiyat dayatmasını Moskova'nın kabul etmemesine karşı Brüksel ile Londra tavan fiyatın üstünde satılmış Rus petrolünü taşıyan tankerlere sigorta yapmayı bırakıyor. Böyle bir ortamda Türkiye'de hükümetin Boğazlardan geçecek gemilerden artık sigorta teminat mektubu isteyeceği belirtildi.
ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, bunun 'Batı'nın Rusya yaptırımları lehine ve Rusya'nın petrol ihracatının aleyhine bir hareket' olduğu değerlendirmesini yaptı.
AB'nin herhangi bir üye ülkesinin bayrağını taşıyan veya AB'den P&I sigortası olan tankerlerin -Rusya menşeli ham petrol taşımasına getirdiği yasak 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Buna koşut, Rusya'nın ham petrolü AB'nin belirleyeceği tavan fiyattan veya tavan fiyatın altından satmadığı durumlarda, AB ve Britanya'da Rus ham petrolüyle ilgili sigorta yapmaya son verilecek.
Avrupa'nın yeni Rusya yaptırımlarının devreye girmesinin eli kulağındayken, Türkiye'nin dünyadaki petrol nakliyecilerini Boğazlar'dan geçmek için sigortalı olduklarını kanıtlamaları gerektiği konusunda uyardığı belirtildi.
Bloomberg, 'Ulaştırma Bakanlığ'nın İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin yük ve kargo için yeterli sigortaya sahip olduklarını kanıtlamalarını, yani sigorta teminat mektubu göstermelerini talep eden yeni bir genelge yayımladığını' duyurdu.
"Türkiye, tanker sigortası kuralıyla Rusya yaptırımlarını keskinleştirdi" başlığını atan Bloomberg, bunun 'Rus petrolünün akışını kısıtlayabilecek bir hareket' olduğunu yazdı.
"Yeni kural, AB ve Britanya'nın Rus petrolü taşıyan tankerlerin sigorta yaptırmasını çok daha zorlaştıracak şekilde Rusya'nın ticaretine ek kısıtlamalar getirmesinden birkaç gün önce, 1 Aralık'ta başlıyor. Sigorta, petrol sızıntısından kazalara kadar her şeyi kapsadığından, Türkiye aslında sularını korumaya çalışıyor, ama bu aynı zamanda milyonlarca varil Rus ham petrol ihracatının akışını da etkileyebilir."
'AB ve Britanya'nın 5 Aralık'ta devreye girecek Rus petrol sevkiyatlarına yönelik agresif yaptırımlarının endüstri standardı sigorta almayı son derece zorlaştıracağına' dikkat çeken Bloomberg, elindeki verilere göre Rusya'nın son 6 ayda Karadeniz'deki Novorossiysk limanından günde 650 bin varil petrol sevk ettiğini, yakındaki bir Rus limanından Kazakistan'dan gelen günde yaklaşık 1.3 milyon varil petrolün ihraç edildiğini aktardı.
'Türkiye'nin parçası olmamasına rağmen AB yaptırımlarına uyması amaçlanıyor'
Habere göre Türk deniz trafiğini yöneten kurumdan bir müdür, sigorta teminat mektubu talebini doğruladı ve 'Türkiye'nin bir parçası olmamasına rağmen AB yaptırımlarına uymasının amaçlandığını' söyledi.
'Rus tankerlerini olumsuz etkileyebilir'
Bunun, gerekli koruma ve tazminat sigortasını almakta zorlanmaları halinde, Rus tankerlerini ziyadesiyle etkileyebileceğini kabul eden müdür, "Önlem, Türkiye'nin Boğazları boyunca deniz güvenliğini artırmalı" diye ekledi.
AB ve Britanya yaptırımları kapsamında, taşıdıkları kargoların henüz belirlenmemiş tavan fiyatın altında satın alınması koşuluyla, gemiler yine de endüstrinin standart sigorta teminatını edinebilecek.
Habere göre Ulaştırma Bakanlığı genelgesinde 'gemilerin Boğazlar'dan sigortasız geçmeleri ve kaza yapmaları halinde su yollarında ciddi hasarlar meydana gelebileceği ve gemi trafiğinin durabileceği, dolayısıyla sigorta teminat mektubunun bu soruna çözüm olarak görüldüğü' belirtildi.
Küresel tanker filosunun yüzde 95'ini kapsamına alan Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu, Londra merkezli ve reasürans için Avrupa'ya bağımlı.
Buna göre Rusya, denizyoluyla petrol ihraç edecek tanker bulmakta önemli sorun yaşayabilir.