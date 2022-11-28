https://sputniknews.com.tr/20221128/malezyanin-yeni-basbakani-luks-makam-araci-kullanmayacak-1063915380.html

Malezya'nın yeni Başbakanı lüks makam aracı kullanmayacak

Malezya'nın yeni Başbakanı lüks makam aracı kullanmayacak

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, yakın zamanda satın alınan Mercedes-Benz S600 marka lüks limuzini resmi makam aracı olarak kullanmayacağını açıkladı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

enver ibrahim

malezya

lüks makam aracı

başbakan

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Malezya'nın 10. Başbakanı olarak görevine başlayan Enver İbrahim, görevi sırasında söz konusu lüks araç yerine başbakanlıkta bulunan herhangi bir aracı kullanacağını belirtti.Enver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakanlık tarafından göreve gelmeden önce satın alınan ve şahsıma temin edilen Mercedes S600 marka aracı kullanmayı reddettiğimi bildirmek isterim. Benim için yeni masraf yapılmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.Başbakanlık maaşını almayacağını açıklamıştıCumartesi gecesi Selangor eyaletindeki bir camiden çıkarken benzer açıklamalar yapan Başbakan Enver, herkes tarafından uygulanması gereken kamu kaynaklarının israfına karşı yeni bir kültürün parçası olarak kendi kullanımı için yeni makam aracı ve ofisince gereksiz hiçbir yeni mobilya alınmayacağını söylemişti.75 yaşındaki lider, daha önce genel seçim kampanya sürecinde verdiği söz doğrultusunda başbakanlık maaşını almayacağını açıklamıştı.Daha önce kabinedeki bakan sayısının da azaltılacağını belirten Enver, kabinedeki bakanlardan maaşlarının düşürülmesi önerisine destek vermelerinin istendiğini dile getirmişti.

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enver ibrahim, malezya, lüks makam aracı, başbakan