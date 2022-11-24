https://sputniknews.com.tr/20221124/malezya-krali-hukumeti-kurma-gorevini-umut-ittifaki-lideri-enver-ibrahime-verdi-1063786031.html
Malezya Kralı hükümeti kurma görevini Umut İttifakı lideri Enver İbrahim'e verdi
Malezya Kralı hükümeti kurma görevini Umut İttifakı lideri Enver İbrahim'e verdi
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, hükümeti kurma görevini 15. genel seçimde en fazla sandalye kazanan Umut İttifakı (PH) lideri Enver İbrahim'e verdi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T11:10+0300
2022-11-24T11:10+0300
2022-11-24T11:10+0300
dünya
malezya
seçim
enver ibrahim
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Malezya Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin 10. başbakanı olacak Enver'in, yerel saatle 17.00'de Saray'da yemin ederek göreve başlayacağı duyuruldu.Açıklamada, Abdullah Şah'ın hükümeti kurmakla görevlendirilen Enver'e 'mütevazı' olmasını tavsiye ettiği belirtilerek siyasi istikrarın sağlanması için tüm muhalefet partilerine de yeni kurulacak hükümetle uzlaşmacı hareket etmeleri çağrısında bulunduğu aktarıldı.Öte yandan, Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki Ulusal Cephenin (BN) ise Enver'i desteleyerek başbakanlık yolunu açtığı belirtiliyor.222 sandalye bulunan Malezya meclisinde hükümetin kurulabilmesi için en az 112 milletvekilinin desteği gerekiyor.Umut İttifakı, 30 milletvekili bulunan BN'nin desteğiyle 112 sandalye sayısına ulaşıyor.Polis, sosyal medyada Enver İbrahim liderliğindeki blokun hükümeti kurması halinde olaylar çıkabileceği iddialarına karşı geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı.Seçimlerde 82 sandalye kazanarak 15. genel seçimi önde tamamlayan Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH) ve 73 sandalyeye ulaşan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN), hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221119/eski-malezya-basbakani-mahathir-53-yil-sonra-ilk-kez-secim-kaybetti-1063641383.html
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malezya, seçim, enver ibrahim, abdullah şah
malezya, seçim, enver ibrahim, abdullah şah
Malezya Kralı hükümeti kurma görevini Umut İttifakı lideri Enver İbrahim'e verdi
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Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, hükümeti kurma görevini 15. genel seçimde en fazla sandalye kazanan Umut İttifakı (PH) lideri Enver İbrahim'e verdi.
Malezya Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin 10. başbakanı olacak Enver'in, yerel saatle 17.00'de Saray'da yemin ederek göreve başlayacağı duyuruldu.
Açıklamada, Abdullah Şah'ın hükümeti kurmakla görevlendirilen Enver'e 'mütevazı' olmasını tavsiye ettiği belirtilerek siyasi istikrarın sağlanması için tüm muhalefet partilerine de yeni kurulacak hükümetle uzlaşmacı hareket etmeleri çağrısında bulunduğu aktarıldı.
Öte yandan, Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki Ulusal Cephenin (BN) ise Enver'i desteleyerek başbakanlık yolunu açtığı belirtiliyor.
222 sandalye bulunan Malezya meclisinde hükümetin kurulabilmesi için en az 112 milletvekilinin desteği gerekiyor.
Umut İttifakı, 30 milletvekili bulunan BN'nin desteğiyle 112 sandalye sayısına ulaşıyor.
Polis, sosyal medyada Enver İbrahim liderliğindeki blokun hükümeti kurması halinde olaylar çıkabileceği iddialarına karşı geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı.
Seçimlerde 82 sandalye kazanarak 15. genel seçimi önde tamamlayan Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH) ve 73 sandalyeye ulaşan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN), hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başlamıştı.