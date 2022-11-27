https://sputniknews.com.tr/20221127/rus-senator-bondarev-abdnin-biyolojik-saldirilarina-karsi-onlem-almaliyiz-1063892837.html

Rus Senatör Bondarev: ABD’nin biyolojik saldırılarına karşı önlem almalıyız

Rus Senatör Bondarev: ABD’nin biyolojik saldırılarına karşı önlem almalıyız

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma Komisyonu Başkanı Viktor Bondarev, ABD’de geliştirilen koronavirüs varyantının jeopolitik... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T17:36+0300

2022-11-27T17:36+0300

2022-11-27T18:03+0300

ukrayna krizi

viktor bondarev

rusya federasyon konseyi savunma komitesi başkanı bondarev

rusya

ukrayna

abd

biyolojik silah

biyolojik laboratuvar

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Senatör Viktor Bondarev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bostonlu bilim insanlarının yüzde 80 ölüm oranına sahip koronavirüs varyantını geliştirdiği yönündeki haber sürpriz olmadı. ABD çoktandır biyolojik silah geliştirme ve uygulama üzerinde çalışıyor. Üstelik risk kaynağı olan laboratuvarları ABD’nin dışında da yer alıyor” diye yazdı.'Rusya, İran, Çin, Belarus, Suriye, Kuzey Kore hedefte'ABD’nin biyolojik silahının ideolojik ve jeopolitik rakipleri hedef aldığını belirten Rus senatör, “Kanımca yeni koronavirüs türünü Rusya, İran, Çin, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve aniden başını kaldırarak Amerikalılara karşı çıkmak isteyebilecek bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere ‘istenmeyen’ ülkelere karşı kullanmaya çalışacaklar" uyarısını yaptı.“Bu yüzden derhal ABD’nin biyolojik saldırganlığıyla mücadele önlemlerini almamız gerek" diye devam eden Bondarev, "Rusya, önceki koronavirüs türleriyle savaşma becerisine, temel ve uygulamalı tıp alanında mükemmel uzmanlara, teknik ve teknolojik temele ve her türlü tehdide karşı aşı ve ilaç üretmek için kapasitelere sahip” dedi.'Ukrayna'daki salgınların sorumlusu'Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların çalışmalarını araştıran parlamento komisyonunun üyesi olarak ABD’nin bu alandaki 'başarılarını' incelediğini vurgulayan Bondarev, “ABD, bu laboratuvarlarda tehlikeli hastalıklar üreterek fiilen Ukraynalılar üzerinde test ediyordu. Ukrayna’da bu tür çalışmalar sonucunda dönem dönem çeşitli salgınlar meydana geliyordu” diye ekledi.

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viktor bondarev, rusya federasyon konseyi savunma komitesi başkanı bondarev, rusya, ukrayna, abd, biyolojik silah, biyolojik laboratuvar