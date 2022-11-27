https://sputniknews.com.tr/20221127/rus-senator-bondarev-abdnin-biyolojik-saldirilarina-karsi-onlem-almaliyiz-1063892837.html
Rus Senatör Bondarev: ABD’nin biyolojik saldırılarına karşı önlem almalıyız
Rus Senatör Bondarev: ABD’nin biyolojik saldırılarına karşı önlem almalıyız
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma Komisyonu Başkanı Viktor Bondarev, ABD’de geliştirilen koronavirüs varyantının jeopolitik... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T17:36+0300
2022-11-27T17:36+0300
2022-11-27T18:03+0300
ukrayna krizi
viktor bondarev
rusya federasyon konseyi savunma komitesi başkanı bondarev
rusya
ukrayna
abd
biyolojik silah
biyolojik laboratuvar
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Senatör Viktor Bondarev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bostonlu bilim insanlarının yüzde 80 ölüm oranına sahip koronavirüs varyantını geliştirdiği yönündeki haber sürpriz olmadı. ABD çoktandır biyolojik silah geliştirme ve uygulama üzerinde çalışıyor. Üstelik risk kaynağı olan laboratuvarları ABD’nin dışında da yer alıyor” diye yazdı.'Rusya, İran, Çin, Belarus, Suriye, Kuzey Kore hedefte'ABD’nin biyolojik silahının ideolojik ve jeopolitik rakipleri hedef aldığını belirten Rus senatör, “Kanımca yeni koronavirüs türünü Rusya, İran, Çin, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve aniden başını kaldırarak Amerikalılara karşı çıkmak isteyebilecek bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere ‘istenmeyen’ ülkelere karşı kullanmaya çalışacaklar" uyarısını yaptı.“Bu yüzden derhal ABD’nin biyolojik saldırganlığıyla mücadele önlemlerini almamız gerek" diye devam eden Bondarev, "Rusya, önceki koronavirüs türleriyle savaşma becerisine, temel ve uygulamalı tıp alanında mükemmel uzmanlara, teknik ve teknolojik temele ve her türlü tehdide karşı aşı ve ilaç üretmek için kapasitelere sahip” dedi.'Ukrayna'daki salgınların sorumlusu'Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların çalışmalarını araştıran parlamento komisyonunun üyesi olarak ABD’nin bu alandaki 'başarılarını' incelediğini vurgulayan Bondarev, “ABD, bu laboratuvarlarda tehlikeli hastalıklar üreterek fiilen Ukraynalılar üzerinde test ediyordu. Ukrayna’da bu tür çalışmalar sonucunda dönem dönem çeşitli salgınlar meydana geliyordu” diye ekledi.
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https://sputniknews.com.tr/20221124/ryabkov-abdnin-rusyaya-yakin-bolgelerde-yuruttugu-askeri-biyolojik-faaliyetler-kabul-edilemez-1063791407.html
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viktor bondarev, rusya federasyon konseyi savunma komitesi başkanı bondarev, rusya, ukrayna, abd, biyolojik silah, biyolojik laboratuvar
viktor bondarev, rusya federasyon konseyi savunma komitesi başkanı bondarev, rusya, ukrayna, abd, biyolojik silah, biyolojik laboratuvar
Rus Senatör Bondarev: ABD’nin biyolojik saldırılarına karşı önlem almalıyız
17:36 27.11.2022 (güncellendi: 18:03 27.11.2022) Abone ol
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma Komisyonu Başkanı Viktor Bondarev, ABD’de geliştirilen koronavirüs varyantının jeopolitik rakipleri hedef aldığını, bu nedenle Rusya’nın, biyolojik saldırganlığa karşı derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
Senatör Viktor Bondarev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bostonlu bilim insanlarının yüzde 80 ölüm oranına sahip koronavirüs varyantını geliştirdiği yönündeki haber sürpriz olmadı. ABD çoktandır biyolojik silah geliştirme ve uygulama üzerinde çalışıyor. Üstelik risk kaynağı olan laboratuvarları ABD’nin dışında da yer alıyor” diye yazdı.
'Rusya, İran, Çin, Belarus, Suriye, Kuzey Kore hedefte'
ABD’nin biyolojik silahının ideolojik ve jeopolitik rakipleri hedef aldığını belirten Rus senatör, “Kanımca yeni koronavirüs türünü Rusya, İran, Çin, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve aniden başını kaldırarak Amerikalılara karşı çıkmak isteyebilecek bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere ‘istenmeyen’ ülkelere karşı kullanmaya çalışacaklar" uyarısını yaptı.
“Bu yüzden derhal ABD’nin biyolojik saldırganlığıyla mücadele önlemlerini almamız gerek" diye devam eden Bondarev, "Rusya, önceki koronavirüs türleriyle savaşma becerisine, temel ve uygulamalı tıp alanında mükemmel uzmanlara, teknik ve teknolojik temele ve her türlü tehdide karşı aşı ve ilaç üretmek için kapasitelere sahip” dedi.
'Ukrayna'daki salgınların sorumlusu'
Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların çalışmalarını araştıran parlamento komisyonunun üyesi olarak ABD’nin bu alandaki 'başarılarını' incelediğini vurgulayan Bondarev, “ABD, bu laboratuvarlarda tehlikeli hastalıklar üreterek fiilen Ukraynalılar üzerinde test ediyordu. Ukrayna’da bu tür çalışmalar sonucunda dönem dönem çeşitli salgınlar meydana geliyordu” diye ekledi.