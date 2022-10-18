ABD'li bilim insanları: Yeni bir koronavirüs varyantı geliştirdik
© AFP 2022 / JIM WATSONKoronavirüs- ABD
© AFP 2022 / JIM WATSON
ABD'de Boston'da bilim insanları "Ateşle oynuyorlar" yorumları yaptıran bir araştırmaya imza attı. İki koronavirüs çeşidinin bir araya getirilerek elde edildiği yeni varyantın farelerdeki öldürücülük oranı yüzde 80 olarak açıklandı.
ABD'de Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde çıktığı sanılan ilk hali ile Omicron varyantını laboratuvar ortamında bir araya getirip öldürücülük oranı yüzde 80 olan yeni bir varyant elde ettiklerini öne sürdü. Virüsün 2020'deki yayılışının arkasında da bu tarz deneyler yattığına inanıldığı için ABD'li araştırmacıların açıkladığı bu gelişme bilim dünyasında kızgınlık yarattı.
Sonuçları geçen hafta makale olarak yayınlanan deneylerde, 'bağışıklık sistemini atlatan ve ciddi bir hastalığa yol açan' bu yeni koronavirüs varyantının verildiği farelerin yüzde 80'i deneyler sırasında öldü.
The novel lab-generated coronavirus exhibits the high immune escape of omicron BA.1 and higher lethality than omicron BA.1 (albeit lower lethality than original Wuhan-1 SARS-CoV-2) in mice engineered to display human receptors for SARS-like coronaviruses.https://t.co/Tncwa34YuH— Richard H. Ebright (@R_H_Ebright) October 17, 2022
Araştırmayı yürüten ekip bu yeni mutant varyantın insanlarda daha az öldürücü olmasının muhtemel olduğunun da altını çizdi ama aynı zamanda sonuçlar laboratuvar ortamında geliştirilmiş akciğer hücrelerinde beş kat fazla virüs parçacığı bulunduğunu da ortaya koydu.
Makale henüz hakem denetiminden geçmedi.
Boston'daki bu deneylerle ilgili konuşan eski İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü Başkanı Shmuel Shapira, "Yasaklanmalı, ateşle oynuyorlar" dedi.
New Coronavirus made in a Boston University lab, killed 8 out of the 10 mice—giving it an 80% mortality rate. Don’t worry, I’m sure its totally safe. https://t.co/8Xr5mQVx85— Kate (@KateTalksTruth) October 17, 2022