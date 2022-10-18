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ABD'li bilim insanları: Yeni bir koronavirüs varyantı geliştirdik
ABD'li bilim insanları: Yeni bir koronavirüs varyantı geliştirdik
ABD'de Boston'da bilim insanları "Ateşle oynuyorlar" yorumları yaptıran bir araştırmaya imza attı. İki koronavirüs çeşidinin bir araya getirilerek elde... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T08:40+0300
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ABD'de Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde çıktığı sanılan ilk hali ile Omicron varyantını laboratuvar ortamında bir araya getirip öldürücülük oranı yüzde 80 olan yeni bir varyant elde ettiklerini öne sürdü. Virüsün 2020'deki yayılışının arkasında da bu tarz deneyler yattığına inanıldığı için ABD'li araştırmacıların açıkladığı bu gelişme bilim dünyasında kızgınlık yarattı. Sonuçları geçen hafta makale olarak yayınlanan deneylerde, 'bağışıklık sistemini atlatan ve ciddi bir hastalığa yol açan' bu yeni koronavirüs varyantının verildiği farelerin yüzde 80'i deneyler sırasında öldü. Araştırmayı yürüten ekip bu yeni mutant varyantın insanlarda daha az öldürücü olmasının muhtemel olduğunun da altını çizdi ama aynı zamanda sonuçlar laboratuvar ortamında geliştirilmiş akciğer hücrelerinde beş kat fazla virüs parçacığı bulunduğunu da ortaya koydu. Makale henüz hakem denetiminden geçmedi. Boston'daki bu deneylerle ilgili konuşan eski İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü Başkanı Shmuel Shapira, "Yasaklanmalı, ateşle oynuyorlar" dedi.
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koronavirüs, boston, abd, omicron, çin
koronavirüs, boston, abd, omicron, çin

ABD'li bilim insanları: Yeni bir koronavirüs varyantı geliştirdik

08:40 18.10.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONKoronavirüs- ABD
Koronavirüs- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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ABD'de Boston'da bilim insanları "Ateşle oynuyorlar" yorumları yaptıran bir araştırmaya imza attı. İki koronavirüs çeşidinin bir araya getirilerek elde edildiği yeni varyantın farelerdeki öldürücülük oranı yüzde 80 olarak açıklandı.
ABD'de Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde çıktığı sanılan ilk hali ile Omicron varyantını laboratuvar ortamında bir araya getirip öldürücülük oranı yüzde 80 olan yeni bir varyant elde ettiklerini öne sürdü. Virüsün 2020'deki yayılışının arkasında da bu tarz deneyler yattığına inanıldığı için ABD'li araştırmacıların açıkladığı bu gelişme bilim dünyasında kızgınlık yarattı.
Sonuçları geçen hafta makale olarak yayınlanan deneylerde, 'bağışıklık sistemini atlatan ve ciddi bir hastalığa yol açan' bu yeni koronavirüs varyantının verildiği farelerin yüzde 80'i deneyler sırasında öldü.
Araştırmayı yürüten ekip bu yeni mutant varyantın insanlarda daha az öldürücü olmasının muhtemel olduğunun da altını çizdi ama aynı zamanda sonuçlar laboratuvar ortamında geliştirilmiş akciğer hücrelerinde beş kat fazla virüs parçacığı bulunduğunu da ortaya koydu.
Makale henüz hakem denetiminden geçmedi.
Boston'daki bu deneylerle ilgili konuşan eski İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü Başkanı Shmuel Shapira, "Yasaklanmalı, ateşle oynuyorlar" dedi.
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