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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/ryabkov-abdnin-rusyaya-yakin-bolgelerde-yuruttugu-askeri-biyolojik-faaliyetler-kabul-edilemez-1063791407.html
Ryabkov: ABD'nin Rusya'ya yakın bölgelerde yürüttüğü askeri-biyolojik faaliyetler kabul edilemez
Ryabkov: ABD'nin Rusya'ya yakın bölgelerde yürüttüğü askeri-biyolojik faaliyetler kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Rusya'ya yakın bölgelerde ve komşu ülkelerde yürüttüğü askeri-biyolojik faaliyetlerin kabul edilemez... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T13:01+0300
2022-11-24T13:01+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna
zaporojye
sergey ryabkov
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28 Kasım-16 Aralık tarihlerinde yapılacak Biyolojik ve Zehirli Silahların Yasaklanması Anlaşması'na Taraflar Ülkeler Dokuzuncu Gözden Geçirme Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Rusya'nın, sınırlarının hemen yakınında biyolojik silah bileşenlerinin geliştirildiğini doğrulayan tüm dayanaklara sahip olduğunun altını çizdi.Özellikle ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya komşu ülkeler de dahil Rusya sınırları yakınında askeri kurumların ve taşeronlarının katılımıyla askeri-biyolojik faaliyetler yürüttüğünü gözlemlediklerini anlatan Ryabkov, "Bu tür faaliyetler sırasında, bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi toplanıyor, insanlardan biyolojik örnekler toplanıyor ve patojenik mikroorganizmaların suşlarını içeren ulusal koleksiyonlar oluşturuluyor. Aşıların koruyucu etkilerini yok edenler de dahil son derece tehlikeli enfeksiyonlara neden olan maddeler inceleniyor" dedi.Washington ve Kiev'in Ukrayna hükümetinin kontrolündeki topraklarda bulunan laboratuvarlarda yürüttükleri faaliyetlere örnek olarak işaret eden Ryabkov, Rusya'nın bunları kabul edilemez bulduğunun ve ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünün altını çizdi.Ryabkov, hafta başlayacak konferansta Rus heyetinin yabancı ülkelerin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetleriyle ilgili materyalleri sunacağını kaydetti.'Zaporojye NGS çevresinde güvenli bölge kurulmasına ilgi duyuyoruz'Bu arada Ryabkov, Rusya'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) çevresinde en kısa sürede güvenli bölge kurulmasına ilgi duyduğunu ve bu yöndeki görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.Ryabkov, "Doğrudan Zaporojye NGS'nin bulunduğu bölgeye yönelik Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden şiddetlenen, santralin önemli altyapısının hasar gördüğü bombardımanlar dikkate alındığında, gözlemlerimize göre, güvenli bölge kurulmasına dair bir kararın ivedilikle alınması gerektiğini anlayan kişilerin sayısında bir artış var" ifadelerini kullandı.Rus tarafının Zaporojye NGS çevresinde nükleer güvenlik ve fiziksel nükleer güvenlik bölgesi kurulması konusunda yoğun istişarelerini sürdürdüğünü anlatan Ryabkov, bizzat Rusya'nın inisiyatifiyle santralde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) temsilcilerinin bir süredir çalışma yürütme, yaşananları izleme imkanına sahip olduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220919/rusya-abd-dusuk-gelirli-ukraynalilar-uzerinde-biyolojik-arastirmalar-yaptigini-kabul-etti-1061371487.html
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rusya, abd, ukrayna, zaporojye, sergey ryabkov
rusya, abd, ukrayna, zaporojye, sergey ryabkov

Ryabkov: ABD'nin Rusya'ya yakın bölgelerde yürüttüğü askeri-biyolojik faaliyetler kabul edilemez

13:01 24.11.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Rusya'ya yakın bölgelerde ve komşu ülkelerde yürüttüğü askeri-biyolojik faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
28 Kasım-16 Aralık tarihlerinde yapılacak Biyolojik ve Zehirli Silahların Yasaklanması Anlaşması'na Taraflar Ülkeler Dokuzuncu Gözden Geçirme Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Rusya'nın, sınırlarının hemen yakınında biyolojik silah bileşenlerinin geliştirildiğini doğrulayan tüm dayanaklara sahip olduğunun altını çizdi.
Özellikle ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya komşu ülkeler de dahil Rusya sınırları yakınında askeri kurumların ve taşeronlarının katılımıyla askeri-biyolojik faaliyetler yürüttüğünü gözlemlediklerini anlatan Ryabkov, "Bu tür faaliyetler sırasında, bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi toplanıyor, insanlardan biyolojik örnekler toplanıyor ve patojenik mikroorganizmaların suşlarını içeren ulusal koleksiyonlar oluşturuluyor. Aşıların koruyucu etkilerini yok edenler de dahil son derece tehlikeli enfeksiyonlara neden olan maddeler inceleniyor" dedi.
Washington ve Kiev'in Ukrayna hükümetinin kontrolündeki topraklarda bulunan laboratuvarlarda yürüttükleri faaliyetlere örnek olarak işaret eden Ryabkov, Rusya'nın bunları kabul edilemez bulduğunun ve ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünün altını çizdi.
Ryabkov, hafta başlayacak konferansta Rus heyetinin yabancı ülkelerin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetleriyle ilgili materyalleri sunacağını kaydetti.

'Zaporojye NGS çevresinde güvenli bölge kurulmasına ilgi duyuyoruz'

Bu arada Ryabkov, Rusya'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) çevresinde en kısa sürede güvenli bölge kurulmasına ilgi duyduğunu ve bu yöndeki görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.
Ryabkov, "Doğrudan Zaporojye NGS'nin bulunduğu bölgeye yönelik Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden şiddetlenen, santralin önemli altyapısının hasar gördüğü bombardımanlar dikkate alındığında, gözlemlerimize göre, güvenli bölge kurulmasına dair bir kararın ivedilikle alınması gerektiğini anlayan kişilerin sayısında bir artış var" ifadelerini kullandı.
Rus tarafının Zaporojye NGS çevresinde nükleer güvenlik ve fiziksel nükleer güvenlik bölgesi kurulması konusunda yoğun istişarelerini sürdürdüğünü anlatan Ryabkov, bizzat Rusya'nın inisiyatifiyle santralde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) temsilcilerinin bir süredir çalışma yürütme, yaşananları izleme imkanına sahip olduğunu ekledi.
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