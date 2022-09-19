https://sputniknews.com.tr/20220919/rusya-abd-dusuk-gelirli-ukraynalilar-uzerinde-biyolojik-arastirmalar-yaptigini-kabul-etti-1061371487.html
Rusya: ABD, düşük gelirli Ukraynalılar üzerinde biyolojik araştırmalar yaptığını kabul etti
Rusya: ABD, düşük gelirli Ukraynalılar üzerinde biyolojik araştırmalar yaptığını kabul etti
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Kirillov, ABD’nin, Ukrayna’da düşük gelirli vatandaşlar üzerinde biyolojik araştırmalar yaptığını kabul ettiğini belirtti. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Cenevre'deki ABD heyetinin Ukrayna'da düşük gelirli vatandaşlar ve psikiyatri hastanelerindeki hastalar üzerinde biyolojik araştırmalar yapıldığını kabul ettiğini söyledi.Korgeneral Kirillov, Biyolojik Silahlar Sözleşmesine taraf devletlerin Cenevre'deki istişare toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, “ABD ve Ukrayna'nın, Ukrayna vatandaşlarına ait suşların ve biyomateryallerin ihracı ve askeri personel, düşük gelirli vatandaşlar, ayrıca nüfusun en savunmasız kategorilerinden biri olan psikiyatri hastaları üzerinde araştırma yapıldığı sırada etik normların gözetildiğine dair açıklamaları hiç te inandırıcı değildi” diye konuştu.Rus komutan, bu konunun tartışıldığı sırada ‘Amerikan heyetinin patojenik biyomateryal örneklerinin ABD’ye nadiren sevk edildiğini belirterek bu tür gerçekleri kabul ettiğini’ sözlerine ekledi.‘ABD ve Ukrayna, biyolojik laboratuvarların çalışmalarıyla ilgili belgeleri neden yok ettikleri sorusuna cevap vermedi’Kirillov, ABD ve Ukrayna’nın biyolojik laboratuvarların çalışmalarıyla ilgili belgeleri neden acele ile yok ettikleri sorusuna cevap vermediklerini söyledi.5-9 Eylül tarihleri arasında ABD ve Ukrayna’nın Biyolojik Silahlar Sözleşmesinin 1. ve 4. maddelerini ihlal etmesi nedeniyle Rusya’nın girişimiyle taraf devletlerin Cenevre’de toplandığını hatırlatan Kirillov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın ABD ve Ukrayna temsilcilerinin sunumlarını analiz ettiğini, Kiev ve Washington’un yasa dışı faaliyetleri ile ilgili 20’den fazla soru sorduğunu aktardı.Kirillov, “Askeri biyolojik aktivitelerinin belgesel kanıtlarının acilen imha edilmesinin nedenleri hakkında sorulan sorulara da herhangi bir yorum yapılmadı. Aynı zamanda, Ukrayna heyeti şunları söyledi: “Bu bir mahkeme değil ve çapraz sorguda değiliz'" ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, deney, abd, laboratuvar
rusya, ukrayna, deney, abd, laboratuvar
Rusya: ABD, düşük gelirli Ukraynalılar üzerinde biyolojik araştırmalar yaptığını kabul etti
16:19 19.09.2022 (güncellendi: 17:05 19.09.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Kirillov, ABD’nin, Ukrayna’da düşük gelirli vatandaşlar üzerinde biyolojik araştırmalar yaptığını kabul ettiğini belirtti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Cenevre'deki ABD heyetinin Ukrayna'da düşük gelirli vatandaşlar ve psikiyatri hastanelerindeki hastalar üzerinde biyolojik araştırmalar yapıldığını kabul ettiğini söyledi.
Korgeneral Kirillov, Biyolojik Silahlar Sözleşmesine taraf devletlerin Cenevre'deki istişare toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, “ABD ve Ukrayna'nın, Ukrayna vatandaşlarına ait suşların ve biyomateryallerin ihracı ve askeri personel, düşük gelirli vatandaşlar, ayrıca nüfusun en savunmasız kategorilerinden biri olan psikiyatri hastaları üzerinde araştırma yapıldığı sırada etik normların gözetildiğine dair açıklamaları hiç te inandırıcı değildi” diye konuştu.
Rus komutan, bu konunun tartışıldığı sırada ‘Amerikan heyetinin patojenik biyomateryal örneklerinin ABD’ye nadiren sevk edildiğini belirterek bu tür gerçekleri kabul ettiğini’ sözlerine ekledi.
‘ABD ve Ukrayna, biyolojik laboratuvarların çalışmalarıyla ilgili belgeleri neden yok ettikleri sorusuna cevap vermedi’
Kirillov, ABD ve Ukrayna’nın biyolojik laboratuvarların çalışmalarıyla ilgili belgeleri neden acele ile yok ettikleri sorusuna cevap vermediklerini söyledi.
5-9 Eylül tarihleri arasında ABD ve Ukrayna’nın Biyolojik Silahlar Sözleşmesinin 1. ve 4. maddelerini ihlal etmesi nedeniyle Rusya’nın girişimiyle taraf devletlerin Cenevre’de toplandığını hatırlatan Kirillov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın ABD ve Ukrayna temsilcilerinin sunumlarını analiz ettiğini, Kiev ve Washington’un yasa dışı faaliyetleri ile ilgili 20’den fazla soru sorduğunu aktardı.
Kirillov, “Askeri biyolojik aktivitelerinin belgesel kanıtlarının acilen imha edilmesinin nedenleri hakkında sorulan sorulara da herhangi bir yorum yapılmadı. Aynı zamanda, Ukrayna heyeti şunları söyledi: “Bu bir mahkeme değil ve çapraz sorguda değiliz'" ifadelerini kullandı.