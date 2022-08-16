https://sputniknews.com.tr/20220816/soygu-ukraynadaki-ozel-askeri-operasyon-tek-kutuplu-dunyanin-sonunu-getirdi-1059989117.html

Şoygu: Ukrayna'daki özel askeri operasyon tek kutuplu dünyanın sonunu getirdi

Şoygu: Ukrayna'daki özel askeri operasyon tek kutuplu dünyanın sonunu getirdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Army-2022 forumu kapsamında düzenlenen Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T12:43+0300

2022-08-16T12:43+0300

2022-08-16T14:07+0300

ukrayna krizi

sergey şoygu

rusya

army

ukrayna

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Şoygu "Ukrayna'da özel askeri operasyonun başlaması, tek kutuplu dünyanın sonunu getirdi. Çok kutupluluk realite haline geldi. Dünyanın kutupları netleşti" dedi.‘Avrupa'daki güvenlik durumu Soğuk Savaş'ın zirvede olduğu dönemdekinden daha kötü hale geldi’Şoygu, Avrupa'da güvenlik durumunun Soğuk Savaş'ın zirvesinde olduğu dönemdekinden daha kötü hale geldiğini belirterek, "Avrupa'da güvenlik durumu Soğuk Savaş'ın zirvesinde olduğu dönemki durumdan daha kötü hale geldi. NATO’nun askeri faaliyetleri en saldırgan Rus karşıtı yönelime girdi. Kıtaya ABD'den önemli güçler aktarıldı, Doğu ve Orta Avrupa'daki koalisyon birliklerinin sayısı önemli ölçüde arttı” diye konuştu.‘Ukrayna'daki Rus özel operasyonu, Batının ‘süper silah’ efsanesini ortadan kaldırdı’Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri operasyonunun, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı ve sözde cephedeki durumu tersine çevirebilecek ‘süper silah’ efsanesini ortadan kaldırdığını söyledi.Şoygu, “Özel askeri operasyon, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı ve cephedeki durumu kökten değiştirebilecek ‘süper silah’ hakkındaki efsaneyi ortadan kaldırdı. Başlangıçta, Javelin tanksavar sistemlerinden, ‘benzersiz’ dronların tedarikinden bahsediliyordu. Son zamanlarda, HIMARS çoklu roket sistemleri ve uzun menzilli obüsler, Batılıların süper silah rolüne terfi etti. Ancak bu silahlar da savaş alanında kolayca öğütülüyor” dedi.‘Sömürge deneyimi İngiltere'nin Ukrayna ile çalışmasına yardımcı oldu’İngiltere'nin sömürge deneyiminin mevcut Kiev yetkilileriyle çalışmasına yardımcı olduğuna vurgu yapan Şoygu, “Açıkçası, Kiev rejiminin ana sponsoru olarak Birleşik Krallık'ın sömürge deneyimi, Kiev'deki mevcut yönetimle çalışırken Londra'ya çok faydalı oldu” ifadelerini kullandı.‘Ukrayna'da nükleer silah kullanımına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor’Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanma planlarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Şoygu, "Medyada, Rus taktik nükleer silahlarının özel askeri operasyon sırasında kullanılacağı veya kimyasal silah kullanmaya hazır olduğu iddiaları ile ilgili spekülasyonlar yayılıyor. Bunların tümü yalan" dedi.‘ABD, dikkatleri Ukrayna'daki biyo-programından başka yöne çekmeye çalışıyor’Sahte bilgilerin yayılmasının, dikkatleri Ukrayna'da ortaya çıkarılan ABD askeri biyolojik araştırmalarından uzaklaştırmayı amaçladığını kaydeden Şoygu, şöyle devam etti: "Bilgi provokasyonları, dikkatleri Ukrayna’da ortaya çıkarılan ABD'li uzmanların yürüttüğü askeri biyolojik araştırmalardan uzaklaştırmayı amaçlıyor. Şu anda düzenli olarak kamuoyun dikkatine sunulan etkileyici bir veri dizisi birikmiş durumda. Bu yöndeki çalışmalar devam edecek."‘Rusya, START-3 kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor’Bakan, Rusya'nın START-3 kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini, taşıyıcılar ve savaş başlıklarının belirlenen seviyeleri aşmadığını belirtti.Şoygu, “Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması ile ilgili olarak da zor bir durum gelişiyor. Anlaşma 2026'ya kadar yürürlükte. Rus tarafı, yükümlülükleri yerine getiriyor, beyan edilen taşıyıcı ve savaş başlıkları seviyeleri belirlenen sınırlar içinde tutuluyor. ABD'nin Rusya'nın ABD ile diyaloğa devam etme hakkını kazanması gerektiği yönündeki açıklamaları kabul edilemez. Silah kontrolü iki yönlü bir yoldur. Sonuç ancak tüm katılımcıların çıkar dengesi göz önüne alındığında elde edilebilir” dedi.

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