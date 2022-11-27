https://sputniknews.com.tr/20221127/ingiltereden-ukraynaya-brimstone-2-fuzeleri-1063900269.html

İngiltere’den Ukrayna’ya Brimstone-2 füzeleri

İngiltere’den Ukrayna’ya Brimstone-2 füzeleri

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yüksek hassasiyete sahip Brimstone-2 füzelerini gönderdiklerini doğruladı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T22:21+0300

2022-11-27T22:21+0300

2022-11-27T22:21+0300

ukrayna krizi

ingiltere

brimstone füzeleri

yardım

askeri yardım

ukrayna

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056052661_0:0:1527:859_1920x0_80_0_0_8291ff2079b5298256e3a00814e6f5e5.jpg

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İngiltere, yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna ordusuna Brimstone-2 hassas güdümlü füzeler sağladı” ifadesine yer verildi.Bakanlık ayrıca askeri nakliye uçağına füzenin yüklendiği anı gösteren bir video da paylaştı.Füzelerin miktarı ise belirtilmedi.Daha önce Telegraph gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna ordusuna Brimstone-2 füzelerini sağladığını yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221127/politico-kievde-geceleri-sokak-aydinlatmasi-yok-sadece-birkac-binada-isik-var-1063899376.html

ingiltere

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, brimstone füzeleri, yardım, askeri yardım, ukrayna, rusya