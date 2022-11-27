https://sputniknews.com.tr/20221127/ingiltereden-ukraynaya-brimstone-2-fuzeleri-1063900269.html
İngiltere’den Ukrayna’ya Brimstone-2 füzeleri
İngiltere’den Ukrayna’ya Brimstone-2 füzeleri
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yüksek hassasiyete sahip Brimstone-2 füzelerini gönderdiklerini doğruladı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T22:21+0300
2022-11-27T22:21+0300
2022-11-27T22:21+0300
ukrayna krizi
ingiltere
brimstone füzeleri
yardım
askeri yardım
ukrayna
rusya
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İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İngiltere, yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna ordusuna Brimstone-2 hassas güdümlü füzeler sağladı” ifadesine yer verildi.Bakanlık ayrıca askeri nakliye uçağına füzenin yüklendiği anı gösteren bir video da paylaştı.Füzelerin miktarı ise belirtilmedi.Daha önce Telegraph gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna ordusuna Brimstone-2 füzelerini sağladığını yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221127/politico-kievde-geceleri-sokak-aydinlatmasi-yok-sadece-birkac-binada-isik-var-1063899376.html
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ingiltere, brimstone füzeleri, yardım, askeri yardım, ukrayna, rusya
ingiltere, brimstone füzeleri, yardım, askeri yardım, ukrayna, rusya
İngiltere’den Ukrayna’ya Brimstone-2 füzeleri
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İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yüksek hassasiyete sahip Brimstone-2 füzelerini gönderdiklerini doğruladı.
İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İngiltere, yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna ordusuna Brimstone-2 hassas güdümlü füzeler sağladı” ifadesine yer verildi.
Bakanlık ayrıca askeri nakliye uçağına füzenin yüklendiği anı gösteren bir video da paylaştı.
Füzelerin miktarı ise belirtilmedi.
Daha önce Telegraph gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna ordusuna Brimstone-2 füzelerini sağladığını yazmıştı.