https://sputniknews.com.tr/20221127/politico-kievde-geceleri-sokak-aydinlatmasi-yok-sadece-birkac-binada-isik-var-1063899376.html

Politico: Kiev’de geceleri sokak aydınlatması yok, sadece birkaç binada ışık var

Politico: Kiev’de geceleri sokak aydınlatması yok, sadece birkaç binada ışık var

Politico dergisi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in geceleri tamamen karanlığa büründüğünü belirtti. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ukrayna

elektrik

elektrik kesintisi

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Politico dergisinde Jamie Dettmer imzalı yazıda, “Kiev’in geceleri kıyamet gibi, çünkü sokak aydınlatma yok ve jeneratörlerle donatılmış sadece birkaç binada ışık lekeleri görülebiliyor” ifadesine yer verildi.Elektrik sorunu nedeniyle kafe ve restoranlara giden kişi sayısının giderek azaldığı ifade edilirken şehir sakinlerinin su kesintileriyle de boğuşmak zorunda kaldığı belirtildi.Dettmer, “Su gelince insanlar mutlaka küvetlerini dolduruyor, çünkü su kesilince bu suyla tuvalet için kullanabilirler veya ellerini yıkayabilirler” diye yazdı.

ukrayna

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ukrayna, elektrik, elektrik kesintisi