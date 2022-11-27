https://sputniknews.com.tr/20221127/politico-kievde-geceleri-sokak-aydinlatmasi-yok-sadece-birkac-binada-isik-var-1063899376.html
Politico: Kiev’de geceleri sokak aydınlatması yok, sadece birkaç binada ışık var
Politico: Kiev’de geceleri sokak aydınlatması yok, sadece birkaç binada ışık var
Politico dergisi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in geceleri tamamen karanlığa büründüğünü belirtti. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T21:52+0300
2022-11-27T21:52+0300
2022-11-27T21:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
elektrik
elektrik kesintisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1063664230_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_0b7f8ceec2345dd9d72c31b7dd57f980.jpg
Politico dergisinde Jamie Dettmer imzalı yazıda, “Kiev’in geceleri kıyamet gibi, çünkü sokak aydınlatma yok ve jeneratörlerle donatılmış sadece birkaç binada ışık lekeleri görülebiliyor” ifadesine yer verildi.Elektrik sorunu nedeniyle kafe ve restoranlara giden kişi sayısının giderek azaldığı ifade edilirken şehir sakinlerinin su kesintileriyle de boğuşmak zorunda kaldığı belirtildi.Dettmer, “Su gelince insanlar mutlaka küvetlerini dolduruyor, çünkü su kesilince bu suyla tuvalet için kullanabilirler veya ellerini yıkayabilirler” diye yazdı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1063664230_126:0:1193:800_1920x0_80_0_0_d568c5c4695cbd0c28fff01d6ae27c1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, elektrik, elektrik kesintisi
ukrayna, elektrik, elektrik kesintisi
Politico: Kiev’de geceleri sokak aydınlatması yok, sadece birkaç binada ışık var
21:52 27.11.2022 (güncellendi: 21:56 27.11.2022) Abone ol
Politico dergisi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in geceleri tamamen karanlığa büründüğünü belirtti.
Politico dergisinde Jamie Dettmer
imzalı yazıda, “Kiev’in geceleri kıyamet gibi, çünkü sokak aydınlatma yok ve jeneratörlerle donatılmış sadece birkaç binada ışık lekeleri görülebiliyor”
ifadesine yer verildi.
Elektrik sorunu nedeniyle kafe ve restoranlara giden kişi sayısının giderek azaldığı ifade edilirken şehir sakinlerinin su kesintileriyle de boğuşmak zorunda kaldığı belirtildi.
Dettmer, “Su gelince insanlar mutlaka küvetlerini dolduruyor, çünkü su kesilince bu suyla tuvalet için kullanabilirler veya ellerini yıkayabilirler” diye yazdı.