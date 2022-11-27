Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221127/politico-kievde-geceleri-sokak-aydinlatmasi-yok-sadece-birkac-binada-isik-var-1063899376.html
Politico: Kiev’de geceleri sokak aydınlatması yok, sadece birkaç binada ışık var
Politico: Kiev’de geceleri sokak aydınlatması yok, sadece birkaç binada ışık var
Politico dergisi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in geceleri tamamen karanlığa büründüğünü belirtti. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T21:52+0300
2022-11-27T21:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
elektrik
elektrik kesintisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1063664230_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_0b7f8ceec2345dd9d72c31b7dd57f980.jpg
Politico dergisinde Jamie Dettmer imzalı yazıda, “Kiev’in geceleri kıyamet gibi, çünkü sokak aydınlatma yok ve jeneratörlerle donatılmış sadece birkaç binada ışık lekeleri görülebiliyor” ifadesine yer verildi.Elektrik sorunu nedeniyle kafe ve restoranlara giden kişi sayısının giderek azaldığı ifade edilirken şehir sakinlerinin su kesintileriyle de boğuşmak zorunda kaldığı belirtildi.Dettmer, “Su gelince insanlar mutlaka küvetlerini dolduruyor, çünkü su kesilince bu suyla tuvalet için kullanabilirler veya ellerini yıkayabilirler” diye yazdı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1063664230_126:0:1193:800_1920x0_80_0_0_d568c5c4695cbd0c28fff01d6ae27c1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, elektrik, elektrik kesintisi
ukrayna, elektrik, elektrik kesintisi

Politico: Kiev’de geceleri sokak aydınlatması yok, sadece birkaç binada ışık var

21:52 27.11.2022 (güncellendi: 21:56 27.11.2022)
© AAUkrayna'da elektrik kısıtlaması
Ukrayna'da elektrik kısıtlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Politico dergisi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in geceleri tamamen karanlığa büründüğünü belirtti.
Politico dergisinde Jamie Dettmer imzalı yazıda, “Kiev’in geceleri kıyamet gibi, çünkü sokak aydınlatma yok ve jeneratörlerle donatılmış sadece birkaç binada ışık lekeleri görülebiliyor” ifadesine yer verildi.
Elektrik sorunu nedeniyle kafe ve restoranlara giden kişi sayısının giderek azaldığı ifade edilirken şehir sakinlerinin su kesintileriyle de boğuşmak zorunda kaldığı belirtildi.
Dettmer, “Su gelince insanlar mutlaka küvetlerini dolduruyor, çünkü su kesilince bu suyla tuvalet için kullanabilirler veya ellerini yıkayabilirler” diye yazdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала