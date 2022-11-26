https://sputniknews.com.tr/20221126/rus-ordusu-ukrayna-birliklerinin-donetsk-yonundeki-karsi-saldirilarini-puskurttu-1063862012.html

Rus ordusu, Ukrayna birliklerinin Donetsk yönündeki karşı saldırılarını püskürttü

Rus ordusu, Ukrayna birliklerinin Donetsk yönündeki karşı saldırılarını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belogorovka, Yakovlevka ve Kleşeyevka yönlerindeki saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü duyurdu. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T16:13+0300

2022-11-26T16:13+0300

2022-11-26T16:13+0300

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Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon ile ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus ordusunun Donetsk yönündeki üç yerleşim bölgesinde Ukrayna birliklerinin karşı saldırılarını püskürttüğü bildirildi.Açıklamaya göre, Rus birlikleri, Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun Belogorovka, Yakovlevka ve Kleşeyevka yerleşim bölgelerindeki karşı saldırılarını püskürttü. 70'ten fazla Ukraynalı asker, 3 tank, 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi. Herson bölgesine bağlı Çervoniy Çaban köyü bölgesinde 3 insansız hava aracı Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Herson bölgesine bağlı Mirnoye yerleşiminde HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 4 füze önlendi. Zaporojya bölgesindeki Kuşugum yerleşimi yakınlarında HIMARS çoklu roketatar sistemi mermilerinin bulunduğu mühimmat deposu ve Harkov bölgesine bağlı Liptsiy yerleşimi yakınında 2 adet Grad çoklu roketatar sistemi rampası imha edildi.Ukrayna ordusunun Güney Donetsk yönündeki Novomihailovka ve Nikolskoye yerleşim yerleri yakınında kaybettiği konumu geri almaya yönelik girişimleri Rus birlikleri tarafından püskürtüldü. Burada 40 Ukraynalı asker, 1 tank, 2 zırhlı piyade aracı ve 5 kamyonet yok edildi.Krasnıy Liman yönünde, Ukrayna birliklerinin Kolominçiha ve Ploşanku yerleşimlerine yönelik saldırıları Rus birlikleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda 40'tan fazla Ukraynalı asker öldürüldü, 3 zırhlı piyade aracı ve 2 otomobil imha edildi.Kupyansk yönünde, Rus birlikleri Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Novoselovskoye'ye yönelik saldırısını püskürttü, 30'dan fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 1 zırhlı muharebe aracı ve 4 otomobil imha edildi.

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