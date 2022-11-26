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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221126/rus-ordusu-ukrayna-birliklerinin-donetsk-yonundeki-karsi-saldirilarini-puskurttu-1063862012.html
Rus ordusu, Ukrayna birliklerinin Donetsk yönündeki karşı saldırılarını püskürttü
Rus ordusu, Ukrayna birliklerinin Donetsk yönündeki karşı saldırılarını püskürttü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belogorovka, Yakovlevka ve Kleşeyevka yönlerindeki saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü duyurdu. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T16:13+0300
2022-11-26T16:13+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
imha
himars roket sistemi
herson
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Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon ile ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus ordusunun Donetsk yönündeki üç yerleşim bölgesinde Ukrayna birliklerinin karşı saldırılarını püskürttüğü bildirildi.Açıklamaya göre, Rus birlikleri, Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun Belogorovka, Yakovlevka ve Kleşeyevka yerleşim bölgelerindeki karşı saldırılarını püskürttü. 70'ten fazla Ukraynalı asker, 3 tank, 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi. Herson bölgesine bağlı Çervoniy Çaban köyü bölgesinde 3 insansız hava aracı Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Herson bölgesine bağlı Mirnoye yerleşiminde HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 4 füze önlendi. Zaporojya bölgesindeki Kuşugum yerleşimi yakınlarında HIMARS çoklu roketatar sistemi mermilerinin bulunduğu mühimmat deposu ve Harkov bölgesine bağlı Liptsiy yerleşimi yakınında 2 adet Grad çoklu roketatar sistemi rampası imha edildi.Ukrayna ordusunun Güney Donetsk yönündeki Novomihailovka ve Nikolskoye yerleşim yerleri yakınında kaybettiği konumu geri almaya yönelik girişimleri Rus birlikleri tarafından püskürtüldü. Burada 40 Ukraynalı asker, 1 tank, 2 zırhlı piyade aracı ve 5 kamyonet yok edildi.Krasnıy Liman yönünde, Ukrayna birliklerinin Kolominçiha ve Ploşanku yerleşimlerine yönelik saldırıları Rus birlikleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda 40'tan fazla Ukraynalı asker öldürüldü, 3 zırhlı piyade aracı ve 2 otomobil imha edildi.Kupyansk yönünde, Rus birlikleri Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Novoselovskoye'ye yönelik saldırısını püskürttü, 30'dan fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 1 zırhlı muharebe aracı ve 4 otomobil imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221126/lavrov-ukrayna-halki-neo-nazi-rejiminden-kurtulacak-1063858730.html
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, imha, himars roket sistemi, herson, grad füzesi, rusya savunma bakanlığı, saldırı
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, imha, himars roket sistemi, herson, grad füzesi, rusya savunma bakanlığı, saldırı

Rus ordusu, Ukrayna birliklerinin Donetsk yönündeki karşı saldırılarını püskürttü

16:13 26.11.2022
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belogorovka, Yakovlevka ve Kleşeyevka yönlerindeki saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon ile ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus ordusunun Donetsk yönündeki üç yerleşim bölgesinde Ukrayna birliklerinin karşı saldırılarını püskürttüğü bildirildi.
Açıklamaya göre, Rus birlikleri, Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun Belogorovka, Yakovlevka ve Kleşeyevka yerleşim bölgelerindeki karşı saldırılarını püskürttü. 70'ten fazla Ukraynalı asker, 3 tank, 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi.
Herson bölgesine bağlı Çervoniy Çaban köyü bölgesinde 3 insansız hava aracı Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Herson bölgesine bağlı Mirnoye yerleşiminde HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 4 füze önlendi. Zaporojya bölgesindeki Kuşugum yerleşimi yakınlarında HIMARS çoklu roketatar sistemi mermilerinin bulunduğu mühimmat deposu ve Harkov bölgesine bağlı Liptsiy yerleşimi yakınında 2 adet Grad çoklu roketatar sistemi rampası imha edildi.

Ukrayna ordusunun Güney Donetsk yönündeki Novomihailovka ve Nikolskoye yerleşim yerleri yakınında kaybettiği konumu geri almaya yönelik girişimleri Rus birlikleri tarafından püskürtüldü. Burada 40 Ukraynalı asker, 1 tank, 2 zırhlı piyade aracı ve 5 kamyonet yok edildi.

Krasnıy Liman yönünde, Ukrayna birliklerinin Kolominçiha ve Ploşanku yerleşimlerine yönelik saldırıları Rus birlikleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda 40'tan fazla Ukraynalı asker öldürüldü, 3 zırhlı piyade aracı ve 2 otomobil imha edildi.

Kupyansk yönünde, Rus birlikleri Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Novoselovskoye'ye yönelik saldırısını püskürttü, 30'dan fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 1 zırhlı muharebe aracı ve 4 otomobil imha edildi.
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