https://sputniknews.com.tr/20221126/lavrov-ukrayna-halki-neo-nazi-rejiminden-kurtulacak-1063858730.html
Lavrov: Ukrayna halkı neo-Nazi rejiminden kurtulacak
Lavrov: Ukrayna halkı neo-Nazi rejiminden kurtulacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna halkının neo-Nazi yöneticilerden kurtulacağını belirtti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T13:46+0300
2022-11-26T13:46+0300
2022-11-26T13:46+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan bir belgeselde, Ukrayna halkının Slav kardeşlerinin yanında dostluk içinde yaşamayı hak ettiğini söyledi.Lavrov, "Ukrayna halkı neo-Nazi yöneticilerden kurtarılacak, Slav kardeşlerinin yanında iyi komşuluk, dostluk ve refah içinde yaşamayı hak ediyorlar” dedi. Ukrayna'da mevcut duruma yol açan değişikliklerin dış güçlerin etkisi olmadan gerçekleşmediğine vurgu yapan Lavrov, “Sadece Nazileri yüceltmek açısından değil, Nazizmi mevcut Ukrayna hükümetinin teorisi ve pratiğine dönüştürmek açısından da” ifadelerini kullandı.
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nazi, neo-nazi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
nazi, neo-nazi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Lavrov: Ukrayna halkı neo-Nazi rejiminden kurtulacak
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna halkının neo-Nazi yöneticilerden kurtulacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan bir belgeselde, Ukrayna halkının Slav kardeşlerinin yanında dostluk içinde yaşamayı hak ettiğini söyledi.
Lavrov, "Ukrayna halkı neo-Nazi yöneticilerden kurtarılacak, Slav kardeşlerinin yanında iyi komşuluk, dostluk ve refah içinde yaşamayı hak ediyorlar” dedi. Ukrayna'da mevcut duruma yol açan değişikliklerin dış güçlerin etkisi olmadan gerçekleşmediğine vurgu yapan Lavrov, “Sadece Nazileri yüceltmek açısından değil, Nazizmi mevcut Ukrayna hükümetinin teorisi ve pratiğine dönüştürmek açısından da” ifadelerini kullandı.