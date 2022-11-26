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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221126/lavrov-ukrayna-halki-neo-nazi-rejiminden-kurtulacak-1063858730.html
Lavrov: Ukrayna halkı neo-Nazi rejiminden kurtulacak
Lavrov: Ukrayna halkı neo-Nazi rejiminden kurtulacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna halkının neo-Nazi yöneticilerden kurtulacağını belirtti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T13:46+0300
2022-11-26T13:46+0300
nazi
neo-nazi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan bir belgeselde, Ukrayna halkının Slav kardeşlerinin yanında dostluk içinde yaşamayı hak ettiğini söyledi.Lavrov, "Ukrayna halkı neo-Nazi yöneticilerden kurtarılacak, Slav kardeşlerinin yanında iyi komşuluk, dostluk ve refah içinde yaşamayı hak ediyorlar” dedi. Ukrayna'da mevcut duruma yol açan değişikliklerin dış güçlerin etkisi olmadan gerçekleşmediğine vurgu yapan Lavrov, “Sadece Nazileri yüceltmek açısından değil, Nazizmi mevcut Ukrayna hükümetinin teorisi ve pratiğine dönüştürmek açısından da” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221108/abd-nato-genel-sekreterligine-onde-gelen-bir-ukraynali-nazi-isbirlikcisinin-torununu-istiyor-1063192569.html
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nazi, neo-nazi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
nazi, neo-nazi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya

Lavrov: Ukrayna halkı neo-Nazi rejiminden kurtulacak

13:46 26.11.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna halkının neo-Nazi yöneticilerden kurtulacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan bir belgeselde, Ukrayna halkının Slav kardeşlerinin yanında dostluk içinde yaşamayı hak ettiğini söyledi.
Lavrov, "Ukrayna halkı neo-Nazi yöneticilerden kurtarılacak, Slav kardeşlerinin yanında iyi komşuluk, dostluk ve refah içinde yaşamayı hak ediyorlar” dedi. Ukrayna'da mevcut duruma yol açan değişikliklerin dış güçlerin etkisi olmadan gerçekleşmediğine vurgu yapan Lavrov, “Sadece Nazileri yüceltmek açısından değil, Nazizmi mevcut Ukrayna hükümetinin teorisi ve pratiğine dönüştürmek açısından da” ifadelerini kullandı.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
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