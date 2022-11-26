https://sputniknews.com.tr/20221126/lavrov-ukrayna-halki-neo-nazi-rejiminden-kurtulacak-1063858730.html

Lavrov: Ukrayna halkı neo-Nazi rejiminden kurtulacak

Lavrov: Ukrayna halkı neo-Nazi rejiminden kurtulacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna halkının neo-Nazi yöneticilerden kurtulacağını belirtti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T13:46+0300

2022-11-26T13:46+0300

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ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan bir belgeselde, Ukrayna halkının Slav kardeşlerinin yanında dostluk içinde yaşamayı hak ettiğini söyledi.Lavrov, "Ukrayna halkı neo-Nazi yöneticilerden kurtarılacak, Slav kardeşlerinin yanında iyi komşuluk, dostluk ve refah içinde yaşamayı hak ediyorlar” dedi. Ukrayna'da mevcut duruma yol açan değişikliklerin dış güçlerin etkisi olmadan gerçekleşmediğine vurgu yapan Lavrov, “Sadece Nazileri yüceltmek açısından değil, Nazizmi mevcut Ukrayna hükümetinin teorisi ve pratiğine dönüştürmek açısından da” ifadelerini kullandı.

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