https://sputniknews.com.tr/20221108/abd-nato-genel-sekreterligine-onde-gelen-bir-ukraynali-nazi-isbirlikcisinin-torununu-istiyor-1063192569.html

ABD, NATO Genel Sekreterliğine önde gelen bir Ukraynalı Nazi işbirlikçisinin torununu istiyor

ABD, NATO Genel Sekreterliğine önde gelen bir Ukraynalı Nazi işbirlikçisinin torununu istiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna krizi nedeniyle uzatılan görev süresinin 2023 sonunda dolacak olmasıyla boşalacak koltuğa kimin oturacağına... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T16:50+0300

2022-11-08T16:50+0300

2022-11-08T16:57+0300

ukrayna krizi

kanada

chrystia freeland

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abd

ukrayna

ukrayna krizi

nazi

nazi işbirlikçisi

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The New York Times (NYT) gazetesi, Washington'ın NATO Genel Sekreterliği için bir numaralı tercihinin Kanada Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Chrystia Freeland olduğunu duyurdu. Ukrayna kökenli Chrystia Freeland, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle işbirliği yapan Michael Chomiak'ın torunu. Askeri ititfakın başına ilk kez bir kadının geçmesinin hedeflendiğini aktaran NYT, Avrupa'nın sunduğu adayların ise Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ve Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı, halihazırdaki Washington Büyükelçisi Kolinda Grabar-Kitaroviç olduğunu sıraladı. Ancak NYT'ye konuşan adı açıklanmayan NATO yetkilileri, yeni Genel Sekreterin seçilmesine hala aylar olduğunu, ilk ortaya atılan isimlerin bloğun üyeleri arasındaki pazarlıktan sağ çıkamayabileceğini söyledi. Bu yetkililerden biri, sonuçta Jens Stoltenberg'in görev süresinin bir yıl daha uzatılabileceğini de öne sürdü.Bununla birlikte ABD'nin baş adayının Freeland olduğunu vurgulayan NYT, 'adayların Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya desteğe nasıl yaklaşacağının belirleyici etken olacağını' yazdı. Nitekim anne tarafı Ukraynalı olan Freeland, ateşli Ukrayna yanlılığıyla tanınıyor. NYT, Kanadalı bakanın dedesi olan Michael Chomiak'ı şöyle tasvir etti: "Gençliğinde 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetlere karşı koymak için Nazileri yararlı kalkan olarak gören Ukrayna milliyetçi hareketine dahil olmuş Kanada'ya minnettar bir göçmen”.Haberde Chomiak'ın önde gelen bir Ukraynalı Nazi işbirlikçisi ve Ukraynaca yayınlanan günlük propaganda gazetesi Krakivs'ki Visti'nin genel yayın yönetmeni olduğu belirtilmedi. 1940-45 yılları arasında yayımlanan ve doğrudan Nazi Almanyası tarafından finanse edilen Krakivs'ki Visti gazetesini, Chomiak'ın damadı olan Kanadalı tarihçi John-Paul Himka bile 'şiddetli Yahudi karşıtı yayın' olarak tanımlamıştı. Atalarıyla ilgili muğlak konuşan Freeland ise anne tarafından büyükanne ve büyükbabasını kınamayı reddetmekle kalmayıp adeta onayladı. 2015'te yazdığı "Benim Ukraynam" başlıklı makalede Nazi işbirlikçisi büyükanne ve büyükbabasının kendilerini 'bağımsız Ukrayna fikrini canlı tutmakla sorumlu siyasi sürgünler olarak gördüklerini' aktaran Freeland, kendisini de kapsayan şekilde "Bu rüya bir sonraki nesilde ve bazı durumlarda ondan sonraki nesilde devam etti" dedi.

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kanada, chrystia freeland, nato, abd, ukrayna, ukrayna krizi, nazi, nazi işbirlikçisi