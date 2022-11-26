https://sputniknews.com.tr/20221126/imamoglundan-bakan-soyluya-gundemimizde-kayyum-atamasi-yok-demeye-bile-cesaret-edemez-1063862863.html

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: Gündemimizde kayyum ataması yok demeye bile cesaret edemez

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: Gündemimizde kayyum ataması yok demeye bile cesaret edemez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili sorulara yanıt verdi. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T16:30+0300

2022-11-26T16:30+0300

2022-11-26T16:30+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

kayyum

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İmamoğlu, Beyoğlu'nda Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter Apartmanı ve Metro Han'daki çalışmaları inceledi. İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün yaptığı açıklamaların sorulması üzerine İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:'Kentsel dönüşümü böyle devam ettirirlerse yüz yılda çözemezler'İmamoğlu, Deprem Risk Yönetimi için ayrılan bütçenin azaltıldığına dair iddiaların sorulması üzerine, "Sadece şunu söyleyeceğim bu iddialarda bulunan AK Partili yöneticilere. 20 yılda yaptıkları kentsel dönüşüm uygulamalarıyla bu ülke devam etse, 100 senede daha bitiremiyor İstanbul'un kentsel dönüşümü. Ama bizim 3 senede ortaya koyduğumuz cesaretli duruşla, biz bu şehrin depremle ilgili sorununu 20 yılda çözeriz. Bunlar böyle devam etsinler, yüz yılda çözemezler bakın. 100 yılda İstanbul'un şu anki mevcut hali eskimiş olur. Beceremediler, başaramadılar. Depremde bir araya gelme teklifini tereddütsüz, kayıtsız, şartsız gittim Sayın Bakan'a dedim ki, 'Genel Başkan'ımdan izin alarak geliyorum. Biz, bütün siyasi yeleklerimizi bırakıp, sizin önderliğinizde kurulacak İstanbul Deprem Konseyi'nde görev almaya hazırız' dedim. Endişe ettiler. Bir araya gelemediler. Onun için biz, açığız. 'Devleti, milleti, milletin geleceğini, bekasını ilgilendiren her hususta, her masaya koşa koşa gideriz' diyoruz. Ama bu tür mevzuları konuşacağımız -o iddiada bulunan kimse bilmiyorum- belediye başkanları varsa onların bizim masamıza koşa koşa gelmekten endişe edeceklerini net biliyorum" şeklinde konuştu.İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nce İstiklal Caddesi'nde alınan bazı yasaklarla ilgili soruya ise, "Ben, etkinlik vesaire bu tür konulara aynı gözle bakmıyorum. Süreci irdeleyeceğiz. Güvenlik tedbirleri açısından yanında olduğumuz kararlar var, ama bazı hususların süresiz bir şekilde tariflenmesine de bir o kadar karşıyım. Bunların makul süreleri olmalı. Sayın Vali'mizle bir araya geliriz, konuşuruz. Ondan sonra gerekli açıklamayı yaparım" yanıtını verdi.

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https://sputniknews.com.tr/20221125/istanbul-valisi-yerlikaya-teror-saldirisi-sonrasi-istiklal-caddesi-icin-genel-emir-yayimladi-1063822611.html

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, kayyum