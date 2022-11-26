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https://sputniknews.com.tr/20221126/imamoglundan-bakan-soyluya-gundemimizde-kayyum-atamasi-yok-demeye-bile-cesaret-edemez-1063862863.html
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: Gündemimizde kayyum ataması yok demeye bile cesaret edemez
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: Gündemimizde kayyum ataması yok demeye bile cesaret edemez
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili sorulara yanıt verdi. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T16:30+0300
2022-11-26T16:30+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
kayyum
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İmamoğlu, Beyoğlu'nda Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter Apartmanı ve Metro Han'daki çalışmaları inceledi. İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün yaptığı açıklamaların sorulması üzerine İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:'Kentsel dönüşümü böyle devam ettirirlerse yüz yılda çözemezler'İmamoğlu, Deprem Risk Yönetimi için ayrılan bütçenin azaltıldığına dair iddiaların sorulması üzerine, "Sadece şunu söyleyeceğim bu iddialarda bulunan AK Partili yöneticilere. 20 yılda yaptıkları kentsel dönüşüm uygulamalarıyla bu ülke devam etse, 100 senede daha bitiremiyor İstanbul'un kentsel dönüşümü. Ama bizim 3 senede ortaya koyduğumuz cesaretli duruşla, biz bu şehrin depremle ilgili sorununu 20 yılda çözeriz. Bunlar böyle devam etsinler, yüz yılda çözemezler bakın. 100 yılda İstanbul'un şu anki mevcut hali eskimiş olur. Beceremediler, başaramadılar. Depremde bir araya gelme teklifini tereddütsüz, kayıtsız, şartsız gittim Sayın Bakan'a dedim ki, 'Genel Başkan'ımdan izin alarak geliyorum. Biz, bütün siyasi yeleklerimizi bırakıp, sizin önderliğinizde kurulacak İstanbul Deprem Konseyi'nde görev almaya hazırız' dedim. Endişe ettiler. Bir araya gelemediler. Onun için biz, açığız. 'Devleti, milleti, milletin geleceğini, bekasını ilgilendiren her hususta, her masaya koşa koşa gideriz' diyoruz. Ama bu tür mevzuları konuşacağımız -o iddiada bulunan kimse bilmiyorum- belediye başkanları varsa onların bizim masamıza koşa koşa gelmekten endişe edeceklerini net biliyorum" şeklinde konuştu.İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nce İstiklal Caddesi'nde alınan bazı yasaklarla ilgili soruya ise, "Ben, etkinlik vesaire bu tür konulara aynı gözle bakmıyorum. Süreci irdeleyeceğiz. Güvenlik tedbirleri açısından yanında olduğumuz kararlar var, ama bazı hususların süresiz bir şekilde tariflenmesine de bir o kadar karşıyım. Bunların makul süreleri olmalı. Sayın Vali'mizle bir araya geliriz, konuşuruz. Ondan sonra gerekli açıklamayı yaparım" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221126/icisleri-bakani-soylu-74-belediyede-terorle-baglantili-88-sorusturma-yurutuldu-1063857744.html
https://sputniknews.com.tr/20221125/istanbul-valisi-yerlikaya-teror-saldirisi-sonrasi-istiklal-caddesi-icin-genel-emir-yayimladi-1063822611.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, kayyum
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, kayyum

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: Gündemimizde kayyum ataması yok demeye bile cesaret edemez

16:30 26.11.2022
© DHAİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
İmamoğlu, Beyoğlu'nda Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter Apartmanı ve Metro Han'daki çalışmaları inceledi. İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün yaptığı açıklamaların sorulması üzerine İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gündemimizde kayyum ataması yok demeye bile cesaret edemez. 'Lütfetmiş' diyeceğiz, ne kadar büyük iş yapmış? Yalan söylemeyi ve iftira atmayı kendine huy edinmiş bir kişiyle karşı karşıyayız. Ülkemiz için, milletimiz için gerçekten ciddi bir güvenlik sorunudur Sayın Bakan. Çok acıdır. Sözleri acıdır. İnsanlarımızı bölen, kurumlarımızı ne yazık ki bölen bir anlayışa sahip bir dile sahiptir. Bunun tedbirinin alınması lazım. Bu ülkemize, milletimize zarar veriyor. Şu anki hükümete zarar veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na zarar veriyor. Tedbir alması gereken kişi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. İftiralarına ve yalanlarına devam ediyor. Milletimizin hafızasına tekrar kazıyarak söylemek isterim: 3,5 sene önce çıkıp, 'Ortalama 700 terörist tespit ettik' demiştir. 'Evet, evet' diye böyle hararetle de ifade etmiştir. Açılan soruşturmalar, yapılan işte mahkeme vesaire… Bir mahkeme açıldı. 41 kişi yargılandı. Hepsi de beraat etti. 'Toplamda 700 terörist' diyen bir bakan. Kocaman bir sıfırla sonuç bulmuştur bu süreç" dedi. "Yine '557 terörist' deyip 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bırakan bir açıklama yapmıştır" diyen İmamoğlu, "Hem de grup grup terör örgütlerinin ismini vererek sıralamıştır haykırarak. Öyle bir haykırarak ki; ağız dil birbirine karışmış bir biçimde yüz ifadesi… Hışımla böyle çok kötü bir görüntü alan bir biçimde haykırarak, Meclis'te konuşan bu zat, '557 terörist' demiştir. Üstünden 1 seneyi aşkın süre geçmiştir. Ve ortada hiçbir şey yoktur."
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
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12:50

'Kentsel dönüşümü böyle devam ettirirlerse yüz yılda çözemezler'

İmamoğlu, Deprem Risk Yönetimi için ayrılan bütçenin azaltıldığına dair iddiaların sorulması üzerine, "Sadece şunu söyleyeceğim bu iddialarda bulunan AK Partili yöneticilere. 20 yılda yaptıkları kentsel dönüşüm uygulamalarıyla bu ülke devam etse, 100 senede daha bitiremiyor İstanbul'un kentsel dönüşümü. Ama bizim 3 senede ortaya koyduğumuz cesaretli duruşla, biz bu şehrin depremle ilgili sorununu 20 yılda çözeriz. Bunlar böyle devam etsinler, yüz yılda çözemezler bakın. 100 yılda İstanbul'un şu anki mevcut hali eskimiş olur. Beceremediler, başaramadılar. Depremde bir araya gelme teklifini tereddütsüz, kayıtsız, şartsız gittim Sayın Bakan'a dedim ki, 'Genel Başkan'ımdan izin alarak geliyorum. Biz, bütün siyasi yeleklerimizi bırakıp, sizin önderliğinizde kurulacak İstanbul Deprem Konseyi'nde görev almaya hazırız' dedim. Endişe ettiler. Bir araya gelemediler. Onun için biz, açığız. 'Devleti, milleti, milletin geleceğini, bekasını ilgilendiren her hususta, her masaya koşa koşa gideriz' diyoruz. Ama bu tür mevzuları konuşacağımız -o iddiada bulunan kimse bilmiyorum- belediye başkanları varsa onların bizim masamıza koşa koşa gelmekten endişe edeceklerini net biliyorum" şeklinde konuştu.
İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nce İstiklal Caddesi'nde alınan bazı yasaklarla ilgili soruya ise, "Ben, etkinlik vesaire bu tür konulara aynı gözle bakmıyorum. Süreci irdeleyeceğiz. Güvenlik tedbirleri açısından yanında olduğumuz kararlar var, ama bazı hususların süresiz bir şekilde tariflenmesine de bir o kadar karşıyım. Bunların makul süreleri olmalı. Sayın Vali'mizle bir araya geliriz, konuşuruz. Ondan sonra gerekli açıklamayı yaparım" yanıtını verdi.
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