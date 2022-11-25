https://sputniknews.com.tr/20221125/istanbul-valisi-yerlikaya-teror-saldirisi-sonrasi-istiklal-caddesi-icin-genel-emir-yayimladi-1063822611.html
İstanbul Valisi Yerlikaya, terör saldırısı sonrası İstiklal Caddesi için 'genel emir' yayımladı
İstanbul Valisi Yerlikaya, terör saldırısı sonrası İstiklal Caddesi için 'genel emir' yayımladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T09:51+0300
2022-11-25T09:51+0300
2022-11-25T09:51+0300
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istanbul
istanbul valiliği
emir
istiklal caddesi
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Yerlikaya tarafından yayımlanan "genel emir"e yer verildi.Genel emirde tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 81 kişinin yaralandığı, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.Emirde yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve Türkiye'nin en yoğun yaya trafiğine sahip İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaf, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan istişarelerde ortak talebin, tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olduğu aktarıldı.Kamu düzeni ve genel asayişin sağlanmasında aynı hususun kritik önem teşkil ettiği aktarılan genel emirde, şu ifadelere yer verildi:Genel emirde ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alarak emri hassasiyetle uygulayıp, aykırı davrananlar hakkında iş ve işlemleri yerine getirmeleri gerektiği de kaydedildi.
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istanbul, istanbul valiliği, emir, istiklal caddesi
İstanbul Valisi Yerlikaya, terör saldırısı sonrası İstiklal Caddesi için 'genel emir' yayımladı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin "genel emir" yayımladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Yerlikaya tarafından yayımlanan "genel emir"e yer verildi.
Genel emirde tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 81 kişinin yaralandığı, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Emirde yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve Türkiye'nin en yoğun yaya trafiğine sahip İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaf, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan istişarelerde ortak talebin, tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olduğu aktarıldı.
Kamu düzeni ve genel asayişin sağlanmasında aynı hususun kritik önem teşkil ettiği aktarılan genel emirde, şu ifadelere yer verildi:
"Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir."
Genel emirde ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alarak emri hassasiyetle uygulayıp, aykırı davrananlar hakkında iş ve işlemleri yerine getirmeleri gerektiği de kaydedildi.