https://sputniknews.com.tr/20221126/icisleri-bakani-soylu-74-belediyede-terorle-baglantili-88-sorusturma-yurutuldu-1063857744.html

İçişleri Bakanı Soylu: 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldü

İçişleri Bakanı Soylu: 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T12:50+0300

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yaşam

süleyman soylu

belediye

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 74 belediyede 88 terör soruşturması yürütüldüğünü bunların 79'unun tamamlandığını söyledi. Soylu, "Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir" dedi.Bakan Soylu, İBB'ye yönelik soruşturma hakkında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. öz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir; FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51" ifadelerini kullandı.

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süleyman soylu, belediye