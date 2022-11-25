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https://sputniknews.com.tr/20221125/cekic-ve-gul-bir-behzat-c-hikayesinden-ilk-fragman--1063836161.html
'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinden fragman yayınlandı
'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinden fragman yayınlandı
'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi' dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk bölümü 6 Aralık'ta BluTV'de izleyiciyle buluşacak. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T14:54+0300
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behzat ç
erdal beşikçioğlu
dizi
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Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın paylaştığı 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin büyük bir heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı. Heyecan yaratan fragman 'Behzat Ç.' hikayesine dair ipuçları taşırken diziye bu sezon dahil olan yeni isimleri de belli oldu.Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal dizisinin Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221109/erdal-besikcioglu-behzat-cnin-yayin-tarihini-duyurdu-1063255503.html
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behzat ç, erdal beşikçioğlu, dizi, fragman, blutv
behzat ç, erdal beşikçioğlu, dizi, fragman, blutv

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinden fragman yayınlandı

14:54 25.11.2022 (güncellendi: 15:04 25.11.2022)
© blutvÇekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© blutv
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'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi' dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk bölümü 6 Aralık'ta BluTV'de izleyiciyle buluşacak.
Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın paylaştığı 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin büyük bir heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı. Heyecan yaratan fragman 'Behzat Ç.' hikayesine dair ipuçları taşırken diziye bu sezon dahil olan yeni isimleri de belli oldu.
Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal dizisinin Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.
Behzat Ç. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
YAŞAM
Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.’nin yayın tarihini duyurdu
9 Kasım, 19:47
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