https://sputniknews.com.tr/20221125/cekic-ve-gul-bir-behzat-c-hikayesinden-ilk-fragman--1063836161.html

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinden fragman yayınlandı

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinden fragman yayınlandı

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi' dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk bölümü 6 Aralık'ta BluTV'de izleyiciyle buluşacak. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T14:54+0300

2022-11-25T14:54+0300

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yaşam

behzat ç

erdal beşikçioğlu

dizi

fragman

blutv

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Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın paylaştığı 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin büyük bir heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı. Heyecan yaratan fragman 'Behzat Ç.' hikayesine dair ipuçları taşırken diziye bu sezon dahil olan yeni isimleri de belli oldu.Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal dizisinin Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221109/erdal-besikcioglu-behzat-cnin-yayin-tarihini-duyurdu-1063255503.html

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behzat ç, erdal beşikçioğlu, dizi, fragman, blutv