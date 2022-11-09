https://sputniknews.com.tr/20221109/erdal-besikcioglu-behzat-cnin-yayin-tarihini-duyurdu-1063255503.html

Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.’nin yayın tarihini duyurdu

Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.’nin yayın tarihini duyurdu

Behzat Ç. izleyicilerinin beklediği yeni sezona dair bilgiler netleşti. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin yayın tarihini paylaştı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T19:47+0300

2022-11-09T19:47+0300

2022-11-09T19:56+0300

yaşam

behzat ç

erdal beşikçioğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057720732_13:0:637:351_1920x0_80_0_0_4d25ce46813aa59a7d15afd0be244c70.png

105 bölümlük ekran macerasını 2019 yılında tamamlayan ve dijital platforma geçen Behzat Ç. dizisi, yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizisinin yıldızı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı.Beşikçioğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikayeye göre 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisi 6 Aralık Salı günü BluTV’de yayınlanmaya başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20220621/behzat-c-geri-donuyor-ilk-tanitim-yayinlandi-1057720875.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

behzat ç, erdal beşikçioğlu