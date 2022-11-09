https://sputniknews.com.tr/20221109/erdal-besikcioglu-behzat-cnin-yayin-tarihini-duyurdu-1063255503.html
Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.’nin yayın tarihini duyurdu
Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.’nin yayın tarihini duyurdu
Behzat Ç. izleyicilerinin beklediği yeni sezona dair bilgiler netleşti. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin yayın tarihini paylaştı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T19:47+0300
2022-11-09T19:47+0300
2022-11-09T19:56+0300
yaşam
behzat ç
erdal beşikçioğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057720732_13:0:637:351_1920x0_80_0_0_4d25ce46813aa59a7d15afd0be244c70.png
105 bölümlük ekran macerasını 2019 yılında tamamlayan ve dijital platforma geçen Behzat Ç. dizisi, yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizisinin yıldızı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı.Beşikçioğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikayeye göre 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisi 6 Aralık Salı günü BluTV’de yayınlanmaya başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20220621/behzat-c-geri-donuyor-ilk-tanitim-yayinlandi-1057720875.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057720732_91:0:559:351_1920x0_80_0_0_a2d5be00eabff6d947a3fdb091a78505.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
behzat ç, erdal beşikçioğlu
behzat ç, erdal beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.’nin yayın tarihini duyurdu
19:47 09.11.2022 (güncellendi: 19:56 09.11.2022) Abone ol
Behzat Ç. izleyicilerinin beklediği yeni sezona dair bilgiler netleşti. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin yayın tarihini paylaştı.
105 bölümlük ekran macerasını 2019 yılında tamamlayan ve dijital platforma geçen Behzat Ç. dizisi, yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Dizisinin yıldızı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı.
Beşikçioğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikayeye göre 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisi 6 Aralık Salı günü BluTV’de yayınlanmaya başlayacak.