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Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.’nin yayın tarihini duyurdu
Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.’nin yayın tarihini duyurdu
Behzat Ç. izleyicilerinin beklediği yeni sezona dair bilgiler netleşti. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin yayın tarihini paylaştı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T19:47+0300
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105 bölümlük ekran macerasını 2019 yılında tamamlayan ve dijital platforma geçen Behzat Ç. dizisi, yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizisinin yıldızı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı.Beşikçioğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikayeye göre 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisi 6 Aralık Salı günü BluTV’de yayınlanmaya başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20220621/behzat-c-geri-donuyor-ilk-tanitim-yayinlandi-1057720875.html
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behzat ç, erdal beşikçioğlu
behzat ç, erdal beşikçioğlu

Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.’nin yayın tarihini duyurdu

19:47 09.11.2022 (güncellendi: 19:56 09.11.2022)
© BluTvBehzat Ç.
Behzat Ç. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© BluTv
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Behzat Ç. izleyicilerinin beklediği yeni sezona dair bilgiler netleşti. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin yayın tarihini paylaştı.
105 bölümlük ekran macerasını 2019 yılında tamamlayan ve dijital platforma geçen Behzat Ç. dizisi, yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Dizisinin yıldızı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı.
Beşikçioğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikayeye göre 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisi 6 Aralık Salı günü BluTV’de yayınlanmaya başlayacak.
Behzat Ç. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
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