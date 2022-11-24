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Japon taraftarlar Almanlara karşı beklenmedik zaferin ardından tribünleri temizledi
Japon taraftarlar Almanlara karşı beklenmedik zaferin ardından tribünleri temizledi
2022 Katar Dünya Kupası açılış maçlarında Alman Milli Futbol Takımı ile Japonya Milli Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Sahada beklenmedik 2-1'lik zafer elde... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T12:57+0300
2022-11-24T13:00+0300
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Katar'daki Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda düzenlenen maçta Japonya Milli Futbol Takımı, Alman rakiplerini 2-1'lik skor ile mağlup etti. Maçın ardından ise mavi samuray taraftarları kendilerine dağıtılan yüzlerce mavi çöp poşeti içerisinde etraftaki çöpleri topladı.Japon taraftarlar daha önce de Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 Dünya Kupası açılış maçı sonrası tribünlerini temizleyerek Katarlıları şaşırtmış ve 2018 Rusya Dünya Kupası'nda da Belçika'ya karşı 3-2 mağlup oldukları maçın ardından yaptıkları temizlikle gündeme gelmişlerdi.Milli takım da geleneği sürdürdü: Soyunma odalarını temizledilerJapon taraftarların temizlik geleneğini Milli Takımları da sürdürdü. Almanya'ya karşı şaşırtıcı bir zafer elde eden Japon Milliler, maçın ardından soyunma odalarını temizleyerek hiç kullanılmamış gibi bir hale getirirken, arkalarında bırakmaları gereken üniforma ve çöpleri ise katlayıp poşetleyerek odanın bir köşesine bıraktı.Soyunma odasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Japon futbolcular temizlik yetmezmiş gibi bir de odaya girecek çalışanlara üzerinde İngilizce ve Arapça "Teşekkürler" yazan bir not ve origami ile yapılmış kağıttan turna kuşları hediyesi bıraktı. Japon Milliler, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda da Belçika'ya kaybettikleri maçın ardından soyunma odasını tertemiz bırakmış ve masanın üzerine İngilizce ve Rusça "Teşekkürler" yazılı bir not yerleştirmişti.2019 Asya Kupası'nda ise Japon takım, İngilizce, Arapça ve Japonca "teşekkürler" notu bırakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221122/japon-taraftarlarin-tribunde-cop-topladigini-goren-katarlilar-saskinlik-yasadi-1063707162.html
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japonya, almanya, futbol, 2022 dünya kupası, 2022 fifa dünya kupası, katar
japonya, almanya, futbol, 2022 dünya kupası, 2022 fifa dünya kupası, katar

Japon taraftarlar Almanlara karşı beklenmedik zaferin ardından tribünleri temizledi

12:57 24.11.2022 (güncellendi: 13:00 24.11.2022)
© AP Photo / Eugene Hoshiko2022 Katar Dünya Kupası açılış maçlarında Alman Milli Futbol Takımı ile Japonya Milli Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Sahada beklenmedik 2-1'lik zafer elde eden Japon taraftarlar, bu sevinçle tribünleri temizledi.
2022 Katar Dünya Kupası açılış maçlarında Alman Milli Futbol Takımı ile Japonya Milli Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Sahada beklenmedik 2-1'lik zafer elde eden Japon taraftarlar, bu sevinçle tribünleri temizledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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2022 Katar Dünya Kupası açılış maçlarında Alman Milli Futbol Takımı ile Japonya Milli Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Sahada beklenmedik 2-1'lik zafer elde eden Japon taraftarlar, bu sevinçle tribünleri temizledi.
Katar'daki Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda düzenlenen maçta Japonya Milli Futbol Takımı, Alman rakiplerini 2-1'lik skor ile mağlup etti.
Maçın ardından ise mavi samuray taraftarları kendilerine dağıtılan yüzlerce mavi çöp poşeti içerisinde etraftaki çöpleri topladı.
Japon taraftarlar daha önce de Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 Dünya Kupası açılış maçı sonrası tribünlerini temizleyerek Katarlıları şaşırtmış ve 2018 Rusya Dünya Kupası'nda da Belçika'ya karşı 3-2 mağlup oldukları maçın ardından yaptıkları temizlikle gündeme gelmişlerdi.
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Milli takım da geleneği sürdürdü: Soyunma odalarını temizlediler

Japon taraftarların temizlik geleneğini Milli Takımları da sürdürdü. Almanya'ya karşı şaşırtıcı bir zafer elde eden Japon Milliler, maçın ardından soyunma odalarını temizleyerek hiç kullanılmamış gibi bir hale getirirken, arkalarında bırakmaları gereken üniforma ve çöpleri ise katlayıp poşetleyerek odanın bir köşesine bıraktı.
Soyunma odasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Japon futbolcular temizlik yetmezmiş gibi bir de odaya girecek çalışanlara üzerinde İngilizce ve Arapça "Teşekkürler" yazan bir not ve origami ile yapılmış kağıttan turna kuşları hediyesi bıraktı.
Japon Milliler, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda da Belçika'ya kaybettikleri maçın ardından soyunma odasını tertemiz bırakmış ve masanın üzerine İngilizce ve Rusça "Teşekkürler" yazılı bir not yerleştirmişti.
2019 Asya Kupası'nda ise Japon takım, İngilizce, Arapça ve Japonca "teşekkürler" notu bırakmıştı.
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