https://sputniknews.com.tr/20221122/suudi-arabistanda-arjantin-galibiyeti-nedeniyle-yarin-resmi-tatil-ilan-edildi-1063728370.html
Suudi Arabistan'da Arjantin galibiyeti nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi
Suudi Arabistan'da Arjantin galibiyeti nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Arjantin'e karşı 2-1'lik galibiyet elde eden Suudi Arabistan'da yarın resmi tatil ilan edildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T20:26+0300
2022-11-22T20:26+0300
2022-11-22T20:28+0300
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FIFA 2022 Katar Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Salih el-Şehri ve Salem Al Dawsari'nin golleriyle Arjantin karşısında maçı 2-1 kazandı. Bunun üzerine Suudi Arabistan'da yarın tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile tüm öğrenciler için resmi tatil ilan edildi.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman bin Abdulaziz'in de onayıyla çarşamba gününü Arjantin karşısında alınan galibiyet nedeniyle ulusal tatil günü ilan etti.
https://sputniknews.com.tr/20221122/canli-i-fifa-2022-dunya-kupasi-arjantin-1-2-suudi-arabistan-1063716619.html
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suudi, suudi arabistan, dünya kupası
suudi, suudi arabistan, dünya kupası
Suudi Arabistan'da Arjantin galibiyeti nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi
20:26 22.11.2022 (güncellendi: 20:28 22.11.2022) Abone ol
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Arjantin'e karşı 2-1'lik galibiyet elde eden Suudi Arabistan'da yarın resmi tatil ilan edildi.
FIFA 2022 Katar Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Salih el-Şehri ve Salem Al Dawsari'nin golleriyle Arjantin karşısında maçı 2-1 kazandı.
Bunun üzerine Suudi Arabistan'da yarın tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile tüm öğrenciler için resmi tatil ilan edildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman bin Abdulaziz'in de onayıyla çarşamba gününü Arjantin karşısında alınan galibiyet nedeniyle ulusal tatil günü ilan etti.