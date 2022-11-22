https://sputniknews.com.tr/20221122/suudi-arabistanda-arjantin-galibiyeti-nedeniyle-yarin-resmi-tatil-ilan-edildi-1063728370.html

Suudi Arabistan'da Arjantin galibiyeti nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi

Suudi Arabistan'da Arjantin galibiyeti nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Arjantin'e karşı 2-1'lik galibiyet elde eden Suudi Arabistan'da yarın resmi tatil ilan edildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

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FIFA 2022 Katar Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Salih el-Şehri ve Salem Al Dawsari'nin golleriyle Arjantin karşısında maçı 2-1 kazandı. Bunun üzerine Suudi Arabistan'da yarın tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile tüm öğrenciler için resmi tatil ilan edildi.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman bin Abdulaziz'in de onayıyla çarşamba gününü Arjantin karşısında alınan galibiyet nedeniyle ulusal tatil günü ilan etti.

https://sputniknews.com.tr/20221122/canli-i-fifa-2022-dunya-kupasi-arjantin-1-2-suudi-arabistan-1063716619.html

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