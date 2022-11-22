https://sputniknews.com.tr/20221122/canli-i-fifa-2022-dunya-kupasi-arjantin-1-2-suudi-arabistan-1063716619.html

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu

FIFA 2022 Katar Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Salih el-Şehri ve Salem Al Dawsari'nin golleriyle Arjantin karşısında maçı 2-1 kazandı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T14:19+0300

2022-11-22T14:19+0300

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spor

arjantin

suudi arabistan

dünya kupası

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Suudi Arabistan karşısında Arjantin forması ile sahaya çıkan Lionel Messi, 5 Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Güney Amerikalı futbolcu olarak tarihe geçti.Canlı Anlatım:2. dakika | Messi ceza sahası içinde gole çok yaklaştı. Messi harika vurdu. Suudi Arabistan kalecisi Alowais gole izin vermedi.Gol: 10. dakikada Messi Arjantin'i penaltı golü ile 1-0 öne geçirdi22. dakika | Messi savunma arkasına iyi sarktı ve topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.28. dakika | Lautaro Martinez harika bir aşırtma vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Bir kez daha ofsayt bayrağı kaldırıldı. VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.35. dakika | Lautaro Martinez Messi'nin pasında savunma arkasına iyi indi topla buluştu ve gole çevirdi ancak bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.45+3'te | Alfaraj sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Nawaf Alabid oyuna dahil oldu.Maçın ilk yarısı Arjantin'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İlk yarıda Arjantin yedi kez ofsayta kaldı.Gol | 48. dakikada Messi'nin orta alanda kaybettiği top sonrası Suudi Arabistan Alshehri'nin golü ile durumu 1-1 yaptı.Gol I 53. dakikada Suudi Arabistan'ın 10 numarası Aldawsari ceza sahasında muhteşem hareketlerle girdi. Topu ağlara gönderdi ve durumu 2-1 yaptı.

arjantin

suudi arabistan

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