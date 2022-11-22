https://sputniknews.com.tr/20221122/japon-taraftarlarin-tribunde-cop-topladigini-goren-katarlilar-saskinlik-yasadi-1063707162.html

Japon taraftarların tribünde çöp topladığını gören Katarlılar şaşkınlık yaşadı

Japon taraftarların tribünde çöp topladığını gören Katarlılar şaşkınlık yaşadı

Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 Dünya Kupası açılış maçı sonrası Japon taraftarların tribünde oturduğu yeri temizlemesi Katarlıları şaşırttı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T10:40+0300

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spor

japonya

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dünya kupası

taraftar

çöp

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2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı tribünde izleyen Japon taraftarların karşılaşmanın ardından çöp topladığı görüldü.Dünya Kupası'nın açılış maçının ardından tribünde bulunan Japon taraftarlar bulunduğu bölümü temizledi. Bu duruma oldukça şaşıran bir Katarlı taraftarın çektiği video sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.Katarlı bir taraftar ise duruma şaşırarak Japon sporseverlerin o anlarını görüntüledi. Japonlara teşekkür eden ve saygı duyduğunu ifade eden Katarlı taraftar, daha sonra Japonlara yardım etti.

https://sputniknews.com.tr/20180703/maglubiyet-japon-taraftar-aglaya-aglaya-cop-topladilar-1034120483.html

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japonya, fifa, dünya kupası, taraftar, çöp