https://sputniknews.com.tr/20221124/bakan-soylu-3-ton-533-kilo-metamfetamin-ele-gecirildi-1063782080.html

Bakan Soylu: İstanbul'da 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bakan Soylu: İstanbul'da 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'de bir ilk olarak, "Tek seferde 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi" dedi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T09:30+0300

2022-11-24T09:30+0300

2022-11-24T09:58+0300

türkiye

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

metamfetamin

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu bildirdi.Soylu, sosyal medya hesabından, Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalamasının gerçekleştiğini bildirdi.Bakan Soylu, "İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda, 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221031/kilicdaroglu-turkiyede-bir-metamfetamin-salgini-var-1062915265.html

türkiye

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, metamfetamin