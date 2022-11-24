https://sputniknews.com.tr/20221124/bakan-soylu-3-ton-533-kilo-metamfetamin-ele-gecirildi-1063782080.html
Bakan Soylu: İstanbul'da 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bakan Soylu: İstanbul'da 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'de bir ilk olarak, "Tek seferde 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi" dedi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T09:30+0300
2022-11-24T09:30+0300
2022-11-24T09:58+0300
türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
metamfetamin
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu bildirdi.Soylu, sosyal medya hesabından, Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalamasının gerçekleştiğini bildirdi.Bakan Soylu, "İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda, 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221031/kilicdaroglu-turkiyede-bir-metamfetamin-salgini-var-1062915265.html
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, metamfetamin
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, metamfetamin
Bakan Soylu: İstanbul'da 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi
09:30 24.11.2022 (güncellendi: 09:58 24.11.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'de bir ilk olarak, "Tek seferde 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından, Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalamasının gerçekleştiğini bildirdi.
Bakan Soylu, "İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda, 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.