Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221124/bakan-soylu-3-ton-533-kilo-metamfetamin-ele-gecirildi-1063782080.html
Bakan Soylu: İstanbul'da 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bakan Soylu: İstanbul'da 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'de bir ilk olarak, "Tek seferde 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi" dedi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T09:30+0300
2022-11-24T09:58+0300
türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
metamfetamin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063321300_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_89db08ba8a27957359135cb088088e50.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu bildirdi.Soylu, sosyal medya hesabından, Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalamasının gerçekleştiğini bildirdi.Bakan Soylu, "İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda, 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221031/kilicdaroglu-turkiyede-bir-metamfetamin-salgini-var-1062915265.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063321300_25:0:673:486_1920x0_80_0_0_e1f96ab26299a119785590b08589b165.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, metamfetamin
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, metamfetamin

Bakan Soylu: İstanbul'da 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi

09:30 24.11.2022 (güncellendi: 09:58 24.11.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'de bir ilk olarak, "Tek seferde 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından, Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalamasının gerçekleştiğini bildirdi.
Bakan Soylu, "İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda, 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu: Türkiye’de bir metamfetamin salgını var
31 Ekim, 21:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала