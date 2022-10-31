https://sputniknews.com.tr/20221031/kilicdaroglu-turkiyede-bir-metamfetamin-salgini-var-1062915265.html

Kılıçdaroğlu: Türkiye’de bir metamfetamin salgını var

Kılıçdaroğlu: Türkiye’de bir metamfetamin salgını var

CHP lideri Kılıçdaroğlu "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor" ifadelerini kullandı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T21:51+0300

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2022-10-31T22:18+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

metamfetamin

uyuşturucu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var" uyarısında bulundu.CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Mevzu çok daha büyük, çok daha derin bir yerde.'Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:'Sevgili halkım bugün Cumhuriyet Halk Partisi yoksulluk dayanışma ofisi kurucusu Hacer Hanım (Foggo) ile sizlere seslenmek istiyoruz. Hacer Hanım hayatını mahallelere, yoksullara adamış biri. Kendisinden bir konuya odaklanmasını istedim. Uyuşturucu salgınına ve bu salgının kent çeperlerindeki yoksul çocuklarımıza ne yaptığına bakmasını istedim.Sevgili halkım, ailelerimiz büyük bir tehdit altında. Evlerin içinde bir yürek yangını var. Gencecik çocuklarımız, evlatlarımız, uyuşturucunun ağına düşüyor. Ailelerimiz çaresiz, bir yanda çocukları, evlatları, bir yanda hayatın türlü zorlukları. Peki, bu evlatlarımızın zehirlenmesinin ana kaynağı nedir? Bu acılı, sıkıntılı aileler sokaklarına uyuşturucu girmesin diye mücadele ediyorlar. Ama mevzu sokakta değil. Ve sokak mücadelesiyle bu sorun çözülemiyor. Mevzu çok daha büyük, çok daha derin bir yerde.'Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler'Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki beytülmale el atacak el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar. Ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım dediler. Ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanını da kullandılar. Kirli paraya, yani uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye'ye davet edersen, onları her türlü imkanı sağlarsan, doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye'ye gelir. 'Kaynağı belirsiz kara para, kirli para, böylece sokaklara, uyuşturucu olarak indi'Sonuç dünyanın her köşesinden, ne kadar uyuşturucu baronu, uyuşturucu çetesi varsa, paralarıyla birlikte İstanbul'a geldiler ve yerleştiler. Sonra kafelerde, AVM'lerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul'u dünya suç örgütlerinin, uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının, çatışma alanına döndürdüler. Bu yüzden çocuklarımız özellikle çaresiz ve arayış içindeki çocuklarımız bu tepeden aşağıya yayılan pisliğin hedefi oldu. Sonuç, kaynağı belirsiz kara para, kirli para, böylece sokaklara, uyuşturucu olarak indi. Bugün Türkiye'nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Ama ben ‘meth’e odaklanmak istiyorum. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'deki laboratuvarlarda özellikle İstanbul'daki laboratuvarlarda kristale çevriliyor. Dünyada uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var.'Metamfetamin dünyanın kabusu olacak'Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Çünkü bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor. Ve çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Uyuşturucunun her türüyle ama özellikle de met ile savaşmamız lazım. Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş.'‘Breaking Bad’ Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur' Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. 'Paralarınızı getirin. Her şeye göz yumacağız' dediler. Ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim. ‘Breaking Bad’ Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz.Foggo: 11–12 yaşa kadar inmişVideoda Foggo ise bir ailenin yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:CHP lideri, videonun sonunda “Bütün vatandaşlara sözüm var” diyerek, “Türkiye'yi bu kirli oyunların tamamen dışına çıkaracağız. Eğer Türkiye'ye para gelecekse temiz para gelecek. Yine sözüm var. Gençlerimizi onların elinden çekip kurtaracağız” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20210623/icisleri-bakani-soylu-uyusturucu-yakalamalarinda-son-yillarda-tarihi-rekorlar-kiriyoruz--1044799344.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, metamfetamin, uyuşturucu