Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221123/yunanistan-ve-misir-arama-kurtarma-ve-mevsimlik-isci-konularinda-anlasti-1063758237.html
Yunanistan ve Mısır arama kurtarma ve mevsimlik işçi konularında anlaştı
Yunanistan ve Mısır arama kurtarma ve mevsimlik işçi konularında anlaştı
Yunanistan Dışişleri Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un, Mısır ziyaretinde 'Havacılık ve Denizcilik Alanında Arama Kurtarma İşbirliği... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T17:00+0300
2022-11-23T17:04+0300
dünya
yunanistan
mısır
mevsimlik işçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063758576_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_07ab53cc641c0bb9641ecdc1d2a230af.jpg
Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Panayotopulos'un dün Mısırlı mevkidaşı Muhammed Zeki ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, görüşmede iki ülke arasında 'Havacılık ve Denizcilik Alanlarında Arama Kurtarma İş birliği Anlaşması' imzalandığı kaydedildi. Panayotopulos, anlaşmanın, Yunanistan ve Mısır arasındaki alanda arama ve kurtarma için yetki alanı ve sorumluluk bölgelerini tanımladığını savunarak bu bölgelerin Atina ve Kahire Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) ile örtüştüğünü ileri sürdü. Dendias ise yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın ikili ilişkileri güçlendirdiğini söyledi. Anlaşmanın tehlikedeki insan hayatlarını kurtarmak için önemli olduğunu savunan Dendias, "Anlaşma, Akdeniz’in Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir engel oluşturmadığını gösteriyor, Akdeniz hiçbir zaman da engel olmadı. Akdeniz, bu üç kıtanın halkları arasında köprü oluşturuyor” diye konuştu.Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis ise Mısırlı mevkidaşı Ihab Nasr ile Mısır'dan Yunanistan'a 5 bin mevsimlik işçi alımını öngören bir anlaşma imzaladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın ilk yılı için planlanan pilot uygulamada, 5 bin Mısırlı işçinin Yunanistan'da tarım sektöründe azami 9 ay çalıştırılmasının öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada, anlaşmayla hem Yunanistan'ın tarım işçisi ihtiyacının karşılanması hem de düzensiz göçle mücadele edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.Türk Dışişleri ise anlaşmaya tepki gösteren bir açıklama yaptı:"Denizde arama ve kurtarma bölgeleri insan hayatını kurtarmaya yönelik hizmet sahalarıdır. Bu sahalar uluslararası hukuka göre egemenlik sahaları değildir. Arama kurtarma sahalarına ilişkin kurallar 1979 tarihli Hamburg Sözleşmesiyle belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hizmet sahalarının birbirleriyle çakışması durumunda ülkeler işbirliği yapmakla mükelleftir. Türkiye ve Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de ilan ettikleri ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatına bildirdikleri denizde arama kurtarma bölgeleri birbirleriyle çakışmaktadır. Yunanistan ülkemizle bu konuda işbirliği yapmaktan bugüne kadar hep kaçınmış ve geçmişte yaptığımız anlaşma önerilerini de reddetmiştir. Bunun nedeni Yunanistan’ın arama kurtarma hizmet sahalarının egemenlik alanı olduğunu ileri sürmesi ve bunları maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ile irtibatlandırmasıdır. Yunanistan’ın bu yaklaşımı 1979 Hamburg Sözleşmesine aykırı, gayrı hukuki bir tutumdur. Dolayısıyla Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan mutabakat muhtırasına bu gerçeklerin ötesinde bir anlam yüklemek mümkün değildir. Diğer taraftan, Ege’de masum sığınmacıları uluslararası hukuka aykırı olarak geri iten ve hayatlarını tehlikeye atan bir ülkenin Doğu Akdeniz’de arama kurtarma konusunda mutabakat muhtırası akdetmesi vahim bir çelişkidir. Esasen Yunanistan’ın bu mutabakat muhtırasını imzalamasındaki temel saik, bu gerçekleri ve Libya’da yol açtığı son skandalı örtbas etme arzusudur. Yunanistan’ın iç ve dış siyasetini Türkiye karşıtlığı çerçevesinde şekillendirme teşebbüsü beyhude ve ancak kendisine zarar verecek bir çabadır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de ve ötesinde tüm temel paydaşlarla işbirliğini ve eşgüdümünü arttırarak hem kendi haklarını hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan’ın son dönemde dengesinin bozulması da muhtemelen bundan kaynaklanmaktadır."
https://sputniknews.com.tr/20221122/turkiyenin-bahreyn-buyukelcisinden-yunanistan-disisleri-bakanina-tepki-bu-kabul-edilemez-1063707028.html
https://sputniknews.com.tr/20221006/yunanistan-sularinda-siginmaci-botu-felaketi-en-az-15-olu-1062011236.html
yunanistan
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063758576_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5618a878490a25e1f5cc3a423dd714f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, mısır, mevsimlik işçi
yunanistan, mısır, mevsimlik işçi

Yunanistan ve Mısır arama kurtarma ve mevsimlik işçi konularında anlaştı

17:00 23.11.2022 (güncellendi: 17:04 23.11.2022)
© AP Photo / StringerYunanistan- Göçmen
Yunanistan- Göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Stringer
Abone olTelegram
Yunanistan Dışişleri Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un, Mısır ziyaretinde 'Havacılık ve Denizcilik Alanında Arama Kurtarma İşbirliği Anlaşması' ile 'Mısır'dan Yunanistan'a mevsimlik işçi alımını' öngören anlaşmayı imzaladığı açıklandı.
Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Panayotopulos'un dün Mısırlı mevkidaşı Muhammed Zeki ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, görüşmede iki ülke arasında 'Havacılık ve Denizcilik Alanlarında Arama Kurtarma İş birliği Anlaşması' imzalandığı kaydedildi.
Panayotopulos, anlaşmanın, Yunanistan ve Mısır arasındaki alanda arama ve kurtarma için yetki alanı ve sorumluluk bölgelerini tanımladığını savunarak bu bölgelerin Atina ve Kahire Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) ile örtüştüğünü ileri sürdü.
Dendias ise yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın ikili ilişkileri güçlendirdiğini söyledi. Anlaşmanın tehlikedeki insan hayatlarını kurtarmak için önemli olduğunu savunan Dendias, "Anlaşma, Akdeniz’in Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir engel oluşturmadığını gösteriyor, Akdeniz hiçbir zaman da engel olmadı. Akdeniz, bu üç kıtanın halkları arasında köprü oluşturuyor” diye konuştu.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis ise Mısırlı mevkidaşı Ihab Nasr ile Mısır'dan Yunanistan'a 5 bin mevsimlik işçi alımını öngören bir anlaşma imzaladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın ilk yılı için planlanan pilot uygulamada, 5 bin Mısırlı işçinin Yunanistan'da tarım sektöründe azami 9 ay çalıştırılmasının öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada, anlaşmayla hem Yunanistan'ın tarım işçisi ihtiyacının karşılanması hem de düzensiz göçle mücadele edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
DÜNYA
Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi'nden Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki: 'Bu kabul edilemez'
Dün, 10:34
Türk Dışişleri ise anlaşmaya tepki gösteren bir açıklama yaptı:
"Denizde arama ve kurtarma bölgeleri insan hayatını kurtarmaya yönelik hizmet sahalarıdır. Bu sahalar uluslararası hukuka göre egemenlik sahaları değildir. Arama kurtarma sahalarına ilişkin kurallar 1979 tarihli Hamburg Sözleşmesiyle belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hizmet sahalarının birbirleriyle çakışması durumunda ülkeler işbirliği yapmakla mükelleftir.
Türkiye ve Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de ilan ettikleri ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatına bildirdikleri denizde arama kurtarma bölgeleri birbirleriyle çakışmaktadır.
Yunanistan ülkemizle bu konuda işbirliği yapmaktan bugüne kadar hep kaçınmış ve geçmişte yaptığımız anlaşma önerilerini de reddetmiştir. Bunun nedeni Yunanistan’ın arama kurtarma hizmet sahalarının egemenlik alanı olduğunu ileri sürmesi ve bunları maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ile irtibatlandırmasıdır. Yunanistan’ın bu yaklaşımı 1979 Hamburg Sözleşmesine aykırı, gayrı hukuki bir tutumdur.
Dolayısıyla Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan mutabakat muhtırasına bu gerçeklerin ötesinde bir anlam yüklemek mümkün değildir.
Diğer taraftan, Ege’de masum sığınmacıları uluslararası hukuka aykırı olarak geri iten ve hayatlarını tehlikeye atan bir ülkenin Doğu Akdeniz’de arama kurtarma konusunda mutabakat muhtırası akdetmesi vahim bir çelişkidir.
Esasen Yunanistan’ın bu mutabakat muhtırasını imzalamasındaki temel saik, bu gerçekleri ve Libya’da yol açtığı son skandalı örtbas etme arzusudur.
Yunanistan’ın iç ve dış siyasetini Türkiye karşıtlığı çerçevesinde şekillendirme teşebbüsü beyhude ve ancak kendisine zarar verecek bir çabadır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de ve ötesinde tüm temel paydaşlarla işbirliğini ve eşgüdümünü arttırarak hem kendi haklarını hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan’ın son dönemde dengesinin bozulması da muhtemelen bundan kaynaklanmaktadır."
Manş Denizi'nde yaşanan sığınmacı faciasının ardından Fransa kıyısında bir sığınmacı botu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
DÜNYA
Yunanistan sularında sığınmacı botu felaketi: En az 15 ölü
6 Ekim, 07:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала