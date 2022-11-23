https://sputniknews.com.tr/20221123/yunanistan-ve-misir-arama-kurtarma-ve-mevsimlik-isci-konularinda-anlasti-1063758237.html

Yunanistan ve Mısır arama kurtarma ve mevsimlik işçi konularında anlaştı

Yunanistan ve Mısır arama kurtarma ve mevsimlik işçi konularında anlaştı

Yunanistan Dışişleri Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un, Mısır ziyaretinde 'Havacılık ve Denizcilik Alanında Arama Kurtarma İşbirliği... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T17:00+0300

2022-11-23T17:00+0300

2022-11-23T17:04+0300

dünya

yunanistan

mısır

mevsimlik işçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063758576_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_07ab53cc641c0bb9641ecdc1d2a230af.jpg

Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Panayotopulos'un dün Mısırlı mevkidaşı Muhammed Zeki ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, görüşmede iki ülke arasında 'Havacılık ve Denizcilik Alanlarında Arama Kurtarma İş birliği Anlaşması' imzalandığı kaydedildi. Panayotopulos, anlaşmanın, Yunanistan ve Mısır arasındaki alanda arama ve kurtarma için yetki alanı ve sorumluluk bölgelerini tanımladığını savunarak bu bölgelerin Atina ve Kahire Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) ile örtüştüğünü ileri sürdü. Dendias ise yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın ikili ilişkileri güçlendirdiğini söyledi. Anlaşmanın tehlikedeki insan hayatlarını kurtarmak için önemli olduğunu savunan Dendias, "Anlaşma, Akdeniz’in Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir engel oluşturmadığını gösteriyor, Akdeniz hiçbir zaman da engel olmadı. Akdeniz, bu üç kıtanın halkları arasında köprü oluşturuyor” diye konuştu.Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis ise Mısırlı mevkidaşı Ihab Nasr ile Mısır'dan Yunanistan'a 5 bin mevsimlik işçi alımını öngören bir anlaşma imzaladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın ilk yılı için planlanan pilot uygulamada, 5 bin Mısırlı işçinin Yunanistan'da tarım sektöründe azami 9 ay çalıştırılmasının öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada, anlaşmayla hem Yunanistan'ın tarım işçisi ihtiyacının karşılanması hem de düzensiz göçle mücadele edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.Türk Dışişleri ise anlaşmaya tepki gösteren bir açıklama yaptı:"Denizde arama ve kurtarma bölgeleri insan hayatını kurtarmaya yönelik hizmet sahalarıdır. Bu sahalar uluslararası hukuka göre egemenlik sahaları değildir. Arama kurtarma sahalarına ilişkin kurallar 1979 tarihli Hamburg Sözleşmesiyle belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hizmet sahalarının birbirleriyle çakışması durumunda ülkeler işbirliği yapmakla mükelleftir. Türkiye ve Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de ilan ettikleri ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatına bildirdikleri denizde arama kurtarma bölgeleri birbirleriyle çakışmaktadır. Yunanistan ülkemizle bu konuda işbirliği yapmaktan bugüne kadar hep kaçınmış ve geçmişte yaptığımız anlaşma önerilerini de reddetmiştir. Bunun nedeni Yunanistan’ın arama kurtarma hizmet sahalarının egemenlik alanı olduğunu ileri sürmesi ve bunları maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ile irtibatlandırmasıdır. Yunanistan’ın bu yaklaşımı 1979 Hamburg Sözleşmesine aykırı, gayrı hukuki bir tutumdur. Dolayısıyla Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan mutabakat muhtırasına bu gerçeklerin ötesinde bir anlam yüklemek mümkün değildir. Diğer taraftan, Ege’de masum sığınmacıları uluslararası hukuka aykırı olarak geri iten ve hayatlarını tehlikeye atan bir ülkenin Doğu Akdeniz’de arama kurtarma konusunda mutabakat muhtırası akdetmesi vahim bir çelişkidir. Esasen Yunanistan’ın bu mutabakat muhtırasını imzalamasındaki temel saik, bu gerçekleri ve Libya’da yol açtığı son skandalı örtbas etme arzusudur. Yunanistan’ın iç ve dış siyasetini Türkiye karşıtlığı çerçevesinde şekillendirme teşebbüsü beyhude ve ancak kendisine zarar verecek bir çabadır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de ve ötesinde tüm temel paydaşlarla işbirliğini ve eşgüdümünü arttırarak hem kendi haklarını hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan’ın son dönemde dengesinin bozulması da muhtemelen bundan kaynaklanmaktadır."

https://sputniknews.com.tr/20221122/turkiyenin-bahreyn-buyukelcisinden-yunanistan-disisleri-bakanina-tepki-bu-kabul-edilemez-1063707028.html

https://sputniknews.com.tr/20221006/yunanistan-sularinda-siginmaci-botu-felaketi-en-az-15-olu-1062011236.html

yunanistan

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, mısır, mevsimlik işçi