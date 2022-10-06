https://sputniknews.com.tr/20221006/yunanistan-sularinda-siginmaci-botu-felaketi-en-az-15-olu-1062011236.html

Yunanistan sularında sığınmacı botu felaketi: En az 15 ölü

Yunanistan sularında sığınmacı botu felaketi: En az 15 ölü

Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, bu sabah yaptıkları bir açıklamada iki sığınmacı botunun batması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T07:20+0300

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dünya

yunanistan

midilli

sığınmacı

sığınmacı krizi

sığınmacı botu

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Midilli Adası açıklarında yaklaşık 40 kişiyi taşıyan iki sığınmacı botunun batması sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin açıklamasına göre olayda çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

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yunanistan, midilli, sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı botu