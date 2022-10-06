https://sputniknews.com.tr/20221006/yunanistan-sularinda-siginmaci-botu-felaketi-en-az-15-olu-1062011236.html
Yunanistan sularında sığınmacı botu felaketi: En az 15 ölü
Yunanistan sularında sığınmacı botu felaketi: En az 15 ölü
Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, bu sabah yaptıkları bir açıklamada iki sığınmacı botunun batması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T07:20+0300
2022-10-06T07:20+0300
2022-10-06T07:20+0300
dünya
yunanistan
midilli
sığınmacı
sığınmacı krizi
sığınmacı botu
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Midilli Adası açıklarında yaklaşık 40 kişiyi taşıyan iki sığınmacı botunun batması sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin açıklamasına göre olayda çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
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yunanistan, midilli, sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı botu
yunanistan, midilli, sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı botu
Yunanistan sularında sığınmacı botu felaketi: En az 15 ölü
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Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, bu sabah yaptıkları bir açıklamada iki sığınmacı botunun batması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre en az 15 kişinin cesedine ulaşılırken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Midilli Adası açıklarında yaklaşık 40 kişiyi taşıyan iki sığınmacı botunun batması sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin açıklamasına göre olayda çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtildi.