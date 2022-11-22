https://sputniknews.com.tr/20221122/turkiyenin-bahreyn-buyukelcisinden-yunanistan-disisleri-bakanina-tepki-bu-kabul-edilemez-1063707028.html

Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi'nden Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki: 'Bu kabul edilemez'

Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi'nden Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki: 'Bu kabul edilemez'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen uluslararası konferansta "Türkiye Doğu Akdeniz'de bir baş belası gibi... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T10:34+0300

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen uluslararası konferanstaki konuşmasında "Türkiye Doğu Akdeniz'de bir baş belası gibi davranıyor" dedi.Dendias konuşmasında ayrıca, ''Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası deniz hukuku uyarınca karasularını 12 mile çıkarma hakkını kullanması halinde başka bir ülkeye, Yunanistan'a savaş tehdidinde bulunan dünyadaki tek ülkedir. Bu 21. yüzyılda nasıl olabilir? Türkiye bir baş belası gibi davranıyor. Türkiye uluslararası hukuku kabul etmemektedir. Rusya'ya hiçbir yaptırım uygulamamış olan NATO üyesi bir ülkedir'' ifadelerini de kullandı.Türk büyükelçi tepki gösterdiKonferansta yer alan Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl, Nikos Dendias'ın açıklamalarına tepki gösterdi.Esin Çakıl, "Türkiye'nin dış politikasına barış, uluslararası hukuk ve diplomasi ilkeleri yön vermektedir. Antalya ve İstanbul'da (Rusya-Ukrayna) müzakere görüşmelerine ev sahipliği yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında söyledikleriniz maalesef kabul edilemez" dedi.

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türkiye, politika, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, bahreyn, nikos dendias, doğu akdeniz