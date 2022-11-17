https://sputniknews.com.tr/20221117/yunan-bakan-ziyarete-gittigi-libyanin-trablus-kentinde-ucaktan-inmeyi-reddederek-geri-dondu-1063557236.html
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Libya'nın Trablus kentinde uçaktan inmeyi reddederek geri döndü
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Libya'nın Trablus kentinde uçaktan inmeyi reddederek geri döndü
Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Trablus'ta uçaktan inmeyi reddettiğini ve hiçbir açıklama yapmadan geri gittiğini... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T13:45+0300
2022-11-17T13:45+0300
2022-11-17T14:07+0300
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’nın başkenti Trablus’ta uçaktan inmeyi reddederek, açıklama yapmaksızın havaalanından ayrıldı.Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus’u ziyaret etme izni verdi." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Dendias’ın bugün Trablus’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi ve daha sonra Bingazi’ye geçerek Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığım da Dendias'ın iptal edilen Trablus gezisine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "(Dendias'ın), Libyalı mevkidaşı ile görüşmemesine ilişkin varılan uzlaşının Libya Dışişleri Bakanlığınca ihlal edilmesi nedeniyle Trablus ziyareti iptal edildi. Ziyaretin Doğu Libya'daki ayağı normal bir şekilde devam ediyor" ifadesi yer aldı.
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nikos dendias, türkiye, yunanistan, libya, uçak
nikos dendias, türkiye, yunanistan, libya, uçak
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Libya'nın Trablus kentinde uçaktan inmeyi reddederek geri döndü
13:45 17.11.2022 (güncellendi: 14:07 17.11.2022) Abone ol
Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Trablus'ta uçaktan inmeyi reddettiğini ve hiçbir açıklama yapmadan geri gittiğini duyurdu. Yunanistan da Dendias'ın, Libyalı mevkidaşıyla görüşmek istememesi üzerine bu kararın alındığını açıkladı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’nın başkenti Trablus’ta uçaktan inmeyi reddederek, açıklama yapmaksızın havaalanından ayrıldı.
Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus’u ziyaret etme izni verdi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır."
Dendias’ın bugün Trablus’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi ve daha sonra Bingazi’ye geçerek Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu.
Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığım da Dendias'ın iptal edilen Trablus gezisine ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "(Dendias'ın), Libyalı mevkidaşı ile görüşmemesine ilişkin varılan uzlaşının Libya Dışişleri Bakanlığınca ihlal edilmesi nedeniyle Trablus ziyareti iptal edildi. Ziyaretin Doğu Libya'daki ayağı normal bir şekilde devam ediyor" ifadesi yer aldı.