https://sputniknews.com.tr/20221025/yunanistan-disisleri-bakani-turkiye-rus-taktiklerini-benimsiyor-yunanistan-yeni-ukrayna-olabilir-1062679208.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye Rus taktiklerini benimsiyor, Yunanistan yeni Ukrayna olabilir

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye Rus taktiklerini benimsiyor, Yunanistan yeni Ukrayna olabilir

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyaretle ilgili Kathimerini gazetesi için bir yazı kaleme alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ı... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T13:29+0300

2022-10-25T13:29+0300

2022-10-25T13:29+0300

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Geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu geziyle ilgili kaleme aldığı yazıda Türkiye'yi eleştirdi.Kiev'deki bir sığınakta Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba'yla basın toplantısı düzenleyen Dendias, burada da Ankara-Atina hattında son dönemde artan gerilime değinerek Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini savunmuştu.Sözcü'nün aktardığı habere göre Nikos Dendias, ziyaretle ilgili Kathimerini gazetesi için bir yazı kaleme aldı. Kiev'de sirenlerin çalması üzerine sığınağa inmek zorunda kaldıklarını kaydeden Dendias, ziyaretinin Türkiye'ye bir mesaj niteliğinde olduğunu ima ederek, “Kiev, Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu tehdidi uluslararası topluma anlatmak için çok uygun bir yerdi” dedi.Yunanistan'ın da Ukrayna gibi doğusundaki komşusunun saldırganlığıyla karşı karşıya olduğunu öne süren Dendias, “Her iki komşu da topraklarımızda hak iddia ediyor” diyerek Yunanistan'ı Ukrayna'ya, Türkiye'yi Rusya'ya benzetti.Türkiye ve Rusya'nın sınırlara saygı duymadığını yazan Yunan bakan, Türkiye'nin Rusya’yı taklit ettiğini ve Rus taktiklerini benimseyerek Yunanistan'a “Yeni Ukrayna olmak istemiyorsan dikkatli ol” mesajı verdiğini iddia etti. Buna karşı ABD, AB ve diğer ortaklarla ittifakları genişlettiklerini kaydeden Dendias, birçok ülkenin de kendilerine destek verdiğini ifade etti.

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