Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221123/mecidiyekoyde-zincirleme-kaza-cok-sayida-yarali-var--1063737862.html
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T03:19+0300
2022-11-23T03:19+0300
türkiye
şişli
mecidiyeköy
kaza
zincirleme kaza
trafik kazası
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063737947_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_6245aeac4fe37a117f171ec3546f5c83.png
D-100 kara yolunun Şişli ilçesi Mecidiyeköy kesiminde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Alınan ilk bilgiye göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.Ekiplerin yaralananlara ve araçlara müdahalesi devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221123/izmirde-esini-pompali-tufekle-yaralayip-kendine-ates-eden-erkek-oldu-1063737731.html
türkiye
şişli
mecidiyeköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063737947_78:0:577:374_1920x0_80_0_0_45e096bf22a7ced4371c976d66d5c13a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şişli, mecidiyeköy, kaza, zincirleme kaza, trafik kazası, yaralı
şişli, mecidiyeköy, kaza, zincirleme kaza, trafik kazası, yaralı

Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

03:19 23.11.2022
© AAŞişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Şişli ilçesi Mecidiyeköy kesiminde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Alınan ilk bilgiye göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Ekiplerin yaralananlara ve araçlara müdahalesi devam ediyor.
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
TÜRKİYE
İzmir’de eşini pompalı tüfekle yaralayıp kendine ateş eden erkek hayatını kaybetti
02:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала