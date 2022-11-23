https://sputniknews.com.tr/20221123/mecidiyekoyde-zincirleme-kaza-cok-sayida-yarali-var--1063737862.html
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T03:19+0300
2022-11-23T03:19+0300
2022-11-23T03:19+0300
türkiye
şişli
mecidiyeköy
kaza
zincirleme kaza
trafik kazası
yaralı
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D-100 kara yolunun Şişli ilçesi Mecidiyeköy kesiminde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Alınan ilk bilgiye göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.Ekiplerin yaralananlara ve araçlara müdahalesi devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221123/izmirde-esini-pompali-tufekle-yaralayip-kendine-ates-eden-erkek-oldu-1063737731.html
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şişli, mecidiyeköy, kaza, zincirleme kaza, trafik kazası, yaralı
şişli, mecidiyeköy, kaza, zincirleme kaza, trafik kazası, yaralı
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Şişli ilçesi Mecidiyeköy kesiminde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Alınan ilk bilgiye göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Ekiplerin yaralananlara ve araçlara müdahalesi devam ediyor.