https://sputniknews.com.tr/20221123/mecidiyekoyde-zincirleme-kaza-cok-sayida-yarali-var--1063737862.html

Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

şişli

mecidiyeköy

kaza

zincirleme kaza

trafik kazası

yaralı

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D-100 kara yolunun Şişli ilçesi Mecidiyeköy kesiminde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Alınan ilk bilgiye göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.Ekiplerin yaralananlara ve araçlara müdahalesi devam ediyor.

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türkiye

şişli

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