https://sputniknews.com.tr/20221123/izmirde-esini-pompali-tufekle-yaralayip-kendine-ates-eden-erkek-oldu-1063737731.html

İzmir’de eşini pompalı tüfekle yaralayıp kendine ateş eden erkek hayatını kaybetti

İzmir’de eşini pompalı tüfekle yaralayıp kendine ateş eden erkek hayatını kaybetti

İzmir’in Urla ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaralayan ardından da kendine ateş eden kişi hayatını kaybetti. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T02:54+0300

2022-11-23T02:54+0300

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türkiye

izmir

urla

kadına şiddet

pompalı tüfek

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Alınan bilgiye göre, 57 yaşındaki Yaşar Şaşmaz ile eşi 44 yaşındaki İ.Ş. arasında Yaka Mahallesi'ndeki ikametlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Büyüyen tartışmada Şaşmaz, pompalı tüfekle önce eşi İ.Ş'ye ardından da kendine ateş etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler incelemede, Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Ağır yaralanan ve Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ş. ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.Şaşmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221119/ankarada-kadin-cinayeti-tartistigi-esini-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1063623261.html

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izmir, urla, kadına şiddet, pompalı tüfek