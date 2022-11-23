https://sputniknews.com.tr/20221123/izmirde-esini-pompali-tufekle-yaralayip-kendine-ates-eden-erkek-oldu-1063737731.html
İzmir’de eşini pompalı tüfekle yaralayıp kendine ateş eden erkek hayatını kaybetti
İzmir’de eşini pompalı tüfekle yaralayıp kendine ateş eden erkek hayatını kaybetti
İzmir’in Urla ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaralayan ardından da kendine ateş eden kişi hayatını kaybetti. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T02:54+0300
2022-11-23T02:54+0300
2022-11-23T03:09+0300
türkiye
izmir
urla
kadına şiddet
pompalı tüfek
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Alınan bilgiye göre, 57 yaşındaki Yaşar Şaşmaz ile eşi 44 yaşındaki İ.Ş. arasında Yaka Mahallesi'ndeki ikametlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Büyüyen tartışmada Şaşmaz, pompalı tüfekle önce eşi İ.Ş'ye ardından da kendine ateş etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler incelemede, Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Ağır yaralanan ve Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ş. ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.Şaşmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221119/ankarada-kadin-cinayeti-tartistigi-esini-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1063623261.html
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izmir, urla, kadına şiddet, pompalı tüfek
izmir, urla, kadına şiddet, pompalı tüfek
İzmir’de eşini pompalı tüfekle yaralayıp kendine ateş eden erkek hayatını kaybetti
02:54 23.11.2022 (güncellendi: 03:09 23.11.2022) Abone ol
İzmir’in Urla ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaralayan ardından da kendine ateş eden kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 57 yaşındaki Yaşar Şaşmaz ile eşi 44 yaşındaki İ.Ş. arasında Yaka Mahallesi'ndeki ikametlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada Şaşmaz, pompalı tüfekle önce eşi İ.Ş'ye ardından da kendine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler incelemede, Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan ve Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ş. ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.
Şaşmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.