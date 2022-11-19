https://sputniknews.com.tr/20221119/ankarada-kadin-cinayeti-tartistigi-esini-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1063623261.html

Ankara'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'da tartıştığı eşini silahla öldüren erkek, daha sonra otomobilinde intihar etti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T04:33+0300

2022-11-19T04:33+0300

2022-11-19T04:33+0300

türkiye

ankara

kadın cinayeti

erkek

intihar

yenimahalle

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Alınan bilgiye göre, 37 yaşındaki Yaşar Ç. isimli erkek, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi’ndeki evinde tartıştığı 38 yaşındaki eşi Zülfi Ç’yi silahla vurarak kaçtı. Zülfi Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.Zanlının yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, cinayet mahalline yakın noktada bir otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.Olay yerine giden ekipler Yaşar Ç’nin otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar ettiğini belirledi.Karı kocanın cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221116/gaziantepte-kadin-cinayeti-meslekten-ihrac-edilen-polis-esini-tabancayla-oldurdu--1063531425.html

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ankara, kadın cinayeti, erkek, intihar, yenimahalle