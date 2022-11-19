https://sputniknews.com.tr/20221119/ankarada-kadin-cinayeti-tartistigi-esini-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1063623261.html
Ankara'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti
Ankara'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti
Ankara'da tartıştığı eşini silahla öldüren erkek, daha sonra otomobilinde intihar etti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T04:33+0300
2022-11-19T04:33+0300
2022-11-19T04:33+0300
türkiye
ankara
kadın cinayeti
erkek
intihar
yenimahalle
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Alınan bilgiye göre, 37 yaşındaki Yaşar Ç. isimli erkek, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi’ndeki evinde tartıştığı 38 yaşındaki eşi Zülfi Ç’yi silahla vurarak kaçtı. Zülfi Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.Zanlının yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, cinayet mahalline yakın noktada bir otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.Olay yerine giden ekipler Yaşar Ç’nin otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar ettiğini belirledi.Karı kocanın cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/gaziantepte-kadin-cinayeti-meslekten-ihrac-edilen-polis-esini-tabancayla-oldurdu--1063531425.html
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ankara, kadın cinayeti, erkek, intihar, yenimahalle
ankara, kadın cinayeti, erkek, intihar, yenimahalle
Ankara'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti
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Ankara'da tartıştığı eşini silahla öldüren erkek, daha sonra otomobilinde intihar etti.
Alınan bilgiye göre, 37 yaşındaki Yaşar Ç. isimli erkek, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi’ndeki evinde tartıştığı 38 yaşındaki eşi Zülfi Ç’yi silahla vurarak kaçtı. Zülfi Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Zanlının yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, cinayet mahalline yakın noktada bir otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.
Olay yerine giden ekipler Yaşar Ç’nin otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar ettiğini belirledi.
Karı kocanın cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.