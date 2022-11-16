https://sputniknews.com.tr/20221116/gaziantepte-kadin-cinayeti-meslekten-ihrac-edilen-polis-esini-tabancayla-oldurdu--1063531425.html

Gaziantep'te kadın cinayeti: Meslekten ihraç edilen polis, eşini tabancayla öldürdü

Gaziantep'te kadın cinayeti: Meslekten ihraç edilen polis, eşini tabancayla öldürdü

Gaziantep'te Derya Yavuz, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yavuz (52) tarafından oturduğu sitenin girişinde tabancayla... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T23:35+0300

2022-11-16T23:35+0300

2022-11-16T23:35+0300

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eş

polis

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Olay, akşam saatlerinde Gaziantep Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski polis memuru Mehmet Yavuz, çocuklarının olmadığı bir anda eve girmek istedi.Dilek Yavuz, site girişinde eve girmesine izin vermediği eşi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anında Mehmet Yavuz üzerinde bulundurduğu tabancayla eşine ateş açtı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 3 çocuk annesi Dilek Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Dilek Yavuz'un cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Eşini sokak ortasında öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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