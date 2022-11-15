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https://sputniknews.com.tr/20221115/onur-sener-cinayetinde-serbest-birakilan-2-kadina-da-agirlastirilmis-muebbet-talebi-hepsi-saldirdi-1063454556.html
Onur Şener cinayetinde serbest bırakılan 2 kadına da ağırlaştırılmış müebbet talebi: Hepsi saldırdı
Onur Şener cinayetinde serbest bırakılan 2 kadına da ağırlaştırılmış müebbet talebi: Hepsi saldırdı
Ankara'da müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T16:04+0300
2022-11-15T16:04+0300
türkiye
onur şener
cinayet
müzisyen
ankara
müebbet hapis cezası
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin iddianamede tanık beyanları da yer aldı.Onur Şener, 2 Ekim'de sahne aldığı eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde G. ile Jale E. ise yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezinde imza verme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, müzik programı bittikten sonra arkadaşının doğum günü için tekrar sahneye çıkan Onur Şener'in, İlker Karakaş'ın istek parça talebini kabul etmemesi üzerine çıkan kavgada öldürüldüğü belirtildi.İddianamede tutuklanan İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp'in yanı sıra adli kontrolle serbest bırakılan Jale E. ve Gözde G. hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.'Hepsi birlikte saldırdı'Tanık beyanlarına yer verilen iddianamede Onur Şener'in 3 erkekle mücadele ettiği, 2 kadının da kavgaya karıştığı, bu kişilerin hepsinin birlikte maktule saldırdığı belirtildi.Şüphelilerden Gözde G.'nin, "Onur Şener'i iteklemeye çalıştım; ancak gücüm yetmedi" ifadesine yer verilerek, şüphelilerin hepsinin maktule saldırdığı, her birinin birlikte suç işleme kararına bağlı olarak, bilinçli ve iradi hareket birliğiyle fiil üzerinde ortak hakimiyet kurdukları, her birinin suçun icrasında üstlendiği roller ve katkılarının Onur Şener'in direncini kırdığına dikkat çekildi.Şüphelilerin, cam bardaklarla acıma hisleri olmaksızın vahşi bir yöntemle eylemi gerçekleştirdikleri ve sırf öldürmüş olmak için öldürdükleri belirtilerek, TCK'nın 82/1.b maddesinde düzenlenen 'canavarca hisle kasten öldürme' suçunu işledikleri belirtildi.Şüphelilerden İlker Karakaş'ın bardakla Onur Şener'in kafasına vurduğu, sonra yumruk atmaya başladığı, bu sırada Şener'in kız arkadaşı Pelin T'nin araya girip İlker Karakaş'ı uzaklaştırmaya çalıştığına da iddianamede yer verildi.Olay yeri fotoğrafları da dosyadaÖte yandan olay yerinde çekilen fotoğraflar da dava dosyasına delil olarak girdi. Fotoğraflarda kavganın yaşandığı eğlence merkezinin önünde birden fazla noktada kan izi olduğu görüldü. Onur Şener'in kanlar içinde yerde yatarken kız arkadaşı Pelin T'nin ona müdahale etmeye çalışırken çekilen fotoğraf da dosyada yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/muzisyen-onur-sener-cinayetinin-suphelileri-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1063402693.html
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onur şener, cinayet, müzisyen, ankara, müebbet hapis cezası
onur şener, cinayet, müzisyen, ankara, müebbet hapis cezası

Onur Şener cinayetinde serbest bırakılan 2 kadına da ağırlaştırılmış müebbet talebi: Hepsi saldırdı

16:04 15.11.2022
© DHAOnur Şener
Onur Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© DHA
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Ankara'da müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu 3 kişinin yanı sıra adli kontrolle serbest bırakılan hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin iddianamede tanık beyanları da yer aldı.
Onur Şener, 2 Ekim'de sahne aldığı eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.
Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde G. ile Jale E. ise yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezinde imza verme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, müzik programı bittikten sonra arkadaşının doğum günü için tekrar sahneye çıkan Onur Şener'in, İlker Karakaş'ın istek parça talebini kabul etmemesi üzerine çıkan kavgada öldürüldüğü belirtildi.
İddianamede tutuklanan İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp'in yanı sıra adli kontrolle serbest bırakılan Jale E. ve Gözde G. hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

'Hepsi birlikte saldırdı'

Tanık beyanlarına yer verilen iddianamede Onur Şener'in 3 erkekle mücadele ettiği, 2 kadının da kavgaya karıştığı, bu kişilerin hepsinin birlikte maktule saldırdığı belirtildi.
Şüphelilerden Gözde G.'nin, "Onur Şener'i iteklemeye çalıştım; ancak gücüm yetmedi" ifadesine yer verilerek, şüphelilerin hepsinin maktule saldırdığı, her birinin birlikte suç işleme kararına bağlı olarak, bilinçli ve iradi hareket birliğiyle fiil üzerinde ortak hakimiyet kurdukları, her birinin suçun icrasında üstlendiği roller ve katkılarının Onur Şener'in direncini kırdığına dikkat çekildi.
Şüphelilerin, cam bardaklarla acıma hisleri olmaksızın vahşi bir yöntemle eylemi gerçekleştirdikleri ve sırf öldürmüş olmak için öldürdükleri belirtilerek, TCK'nın 82/1.b maddesinde düzenlenen 'canavarca hisle kasten öldürme' suçunu işledikleri belirtildi.
Şüphelilerden İlker Karakaş'ın bardakla Onur Şener'in kafasına vurduğu, sonra yumruk atmaya başladığı, bu sırada Şener'in kız arkadaşı Pelin T'nin araya girip İlker Karakaş'ı uzaklaştırmaya çalıştığına da iddianamede yer verildi.

Olay yeri fotoğrafları da dosyada

Öte yandan olay yerinde çekilen fotoğraflar da dava dosyasına delil olarak girdi. Fotoğraflarda kavganın yaşandığı eğlence merkezinin önünde birden fazla noktada kan izi olduğu görüldü. Onur Şener'in kanlar içinde yerde yatarken kız arkadaşı Pelin T'nin ona müdahale etmeye çalışırken çekilen fotoğraf da dosyada yer aldı.
Onur Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
TÜRKİYE
Müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri için istenen ceza belli oldu
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