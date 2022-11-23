https://sputniknews.com.tr/20221123/iran-ulkeye-yonelik-tehdit-oldugu-surece-operasyonlar-devam-edecek-1063772908.html

İran: Ülkeye yönelik tehdit olduğu sürece operasyonlar devam edecek

İran: Ülkeye yönelik tehdit olduğu sürece operasyonlar devam edecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "komşu bir ülkeden İran'a yönelik tehdit olduğu sürece, silahlı kuvvetlerin güvenliği sağlamak için... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T22:40+0300

2022-11-23T22:40+0300

2022-11-23T22:40+0300

türkiye

hüseyin emir abdullahiyan

mahsa emini

saldırı

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.Mahsa Emini’nin gözaltında ölmesinin ardından ülkede başlayan gösterilere ve çıkan olaylara değinen Abdullahiyan, son 8 haftada İran'a yönelik "dış müdahalenin zirveye çıktığını" dile getirdi. Abdullahiyan, "Diplomasi yoluyla, ülkelerinden İran’a terör faaliyetleri yönelen komşularımızla sürekli temas halindeydik" dedi.İran’ın Zahidan şehrindeki gösterilere ve batıdaki bazı şehirlerde yaşanan olaylara işaret eden Abdullahiyan, özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki bölgelerde barınan “76 terörist grup ve devrim karşıtı merkezin faaliyete geçirilerek ülkeye Amerikan ve İsrail silahları” taşındığını savundu.Son 8 hafta içinde Bağdat ve Tahran’da, Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileriyle çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Abdullahiyan, bu görüşmelerde önemli kararlar aldıklarını aktardı.Abdullahiyan, Irak merkezi hükümetinin "Tahran muhalifi terörist grupları İran sınırından uzak tutma taahhüdünde bulunduğunu ve onları silahsızlandırma konusunda" anlaştıklarını söyledi.Irak ile varılan anlaşmanın uygulanmasını takip ettiklerini aktaran İran Dışişleri Bakanı, "Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Anlaşması çerçevesinde komşu bir ülkeden İran'a yönelik bir tehdit olduğu sürece, silahlı kuvvetlerimiz ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için eylemlerini sürdürecektir" açıklamasında bulundu.İran Devrim Muhafızları Ordusu son zamanlarda Irak'ın kuzeyindeki Tahran muhalifi gruplara yönelik üst üste saldırılar düzenlemişti. İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, PAK ve İKDP yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221114/irandan-kuzey-iraka-fuze-operasyonu-1063406614.html

türkiye

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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hüseyin emir abdullahiyan, mahsa emini, saldırı, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)