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İran'dan Irak'ın kuzeyine füze operasyonu
İran'dan Irak'ın kuzeyine füze operasyonu
İran, Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı açıklandı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T12:46+0300
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füze saldırısı
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İran güçleri, Irak’ın kuzeyindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Komele karargahlarına füze saldırısı düzenledi. Fars Haber Ajansı, İranlı askeri bir kaynağın 'İran'ın, Irak'ın kuzey bölgesindeki terörist partilerin karargahlarını hedef alan insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlediğini' doğruladı. Irak'ın özerk Kürdistan bölgesindeki Koysanjaq belediye başkanı Tariq al-Haidari de, AFP'ye yaptığı açıklamada "İran'a ait beş füzenin İran Kürdistan Demokrat Partisi tarafından kullanılan bir binayı hedef aldığını" söyledi. Irak Kürdistanı Sağlık Bakanlığı da, "Bir kişi öldü, sekiz kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.
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iran, füze, füze saldırısı, irak
iran, füze, füze saldırısı, irak

İran'dan Irak'ın kuzeyine füze operasyonu

12:46 14.11.2022 (güncellendi: 12:52 14.11.2022)
© AP Photo / Amir Kholousi, ISNAİran füze
İran füze - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Amir Kholousi, ISNA
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İran, Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
İran güçleri, Irak’ın kuzeyindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Komele karargahlarına füze saldırısı düzenledi.
Fars Haber Ajansı, İranlı askeri bir kaynağın 'İran'ın, Irak'ın kuzey bölgesindeki terörist partilerin karargahlarını hedef alan insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlediğini' doğruladı.
Irak'ın özerk Kürdistan bölgesindeki Koysanjaq belediye başkanı Tariq al-Haidari de, AFP'ye yaptığı açıklamada "İran'a ait beş füzenin İran Kürdistan Demokrat Partisi tarafından kullanılan bir binayı hedef aldığını" söyledi.
Irak Kürdistanı Sağlık Bakanlığı da, "Bir kişi öldü, sekiz kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.
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